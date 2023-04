Keeper Security präsentiert neue Benutzeroberfläche

Das Update verbessert die Effizienz, Übersichtlichkeit, Suchfunktion, Zugangsrechte sowie den Workflow

Keeper Security, führender Anbieter von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Cyber-Security-Lösungen zum Schutz von Passwörtern, Daten und Verbindungen, kündigt heute eine Reihe von Updates der Benutzeroberfläche (UI) seiner Passwortmanagement-Plattform an. Die aktualisierte Benutzeroberfläche bietet Anwendern eine noch bessere Differenzierung zwischen den verschiedenen Elementen, mehr Übersichtlichkeit und eine verbesserte Suchfunktion. Dadurch wird die Anwenderfreundlichkeit erhöht und die Nutzung der Keeper-Funktionen noch einfacher.

„Die Zufriedenheit unserer Kunden und die Nutzererfahrung haben für uns höchste Priorität. Wir legen großen Wert darauf, Lösungen zu entwickeln, die ebenso benutzerfreundlich wie sicher sind“, sagt Darren Guccione, CEO und Mitbegründer von Keeper. „Bei Keeper arbeiten die Design- und Produktteams ständig daran, unsere Cybersecurity-Produkte auf dem aktuellsten Stand zu halten und dies mit Benutzerfreundlichkeit und erstklassiger Sicherheit zu vereinen.“

Das Update der Benutzeroberfläche des Passwortmanagers bietet Kunden neben den technischen Neuerungen auch ein frisches, aktualisiertes Design in einem modernen, attraktiven Style. Zu den Highlights der aktualisierten Benutzeroberfläche gehören:

-Benutzerfreundlichere Oberfläche: Die überarbeitete Benutzeroberfläche reduziert Rasterlinien und führt einen klareren Farbraum ein, mit anpassbaren Fenstern.

-Mehr Anwenderfreundlichkeit: Effizientere Benutzer-Workflows reduzieren die Anzahl der Klicks, die zur Erledigung einer Aufgabe erforderlich sind.

-Barrierefreiheit und Inklusion: Die neue Benutzeroberfläche bietet Farben, Kontraste und Schrift-/Symbolgrößen, die den Standards der Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) entsprechen.

-Erweiterte Suche: Neue, einfach zu bedienende Filter ermöglichen es den Anwendern, ihre Keeper Vaults mit größtmöglicher Flexibilität zu durchsuchen.

-Onboarding: Der neue Onboarding-Assistent bietet eine einfachere Einrichtung des Tresors.

-Anzeigen verlorener Datensätze: Keeper zeigt den Namen der freigegebenen Ordner und den Inhalt aller Datensätze an, die aus freigegebenen Ordnern gelöscht wurden.

Sobald sich Kunden in den Keeper Passwortmanager einloggen, steht unmittelbar die aktualisierte Web- und Desktop-Benutzeroberfläche zur Verfügung. Animierte Datensatz- und Ordnerdetails im modernen Stil sorgen für mehr Klarheit und Lesbarkeit. Die Farben lassen sich von den Anwendern individuell anpassen. Die Benutzer profitieren des Weiteren von einer verbesserten Tresororganisation mit modernen Oberflächenelementen wie Modals, Popups und Dialogen – allesamt funktional optimiert und elegant. Die Benutzeroberfläche zeigt auch Avatare mit Initialen an, so dass Teammitglieder bei der gemeinsamen Nutzung von Datensätzen und Ordnern Kontakte schnell identifizieren können.

Mit der zunehmenden Nutzung von Keeper in großen Unternehmen ist auch die Anzahl der Ordner und Datensätze in den Tresoren der unternehmensweit eingesetzten Passwortmanager exponentiell gestiegen; einige Kunden haben sogar Zehntausende von Datensätzen. Dafür bietet Keeper jetzt erweiterte Suchfunktionen, um Daten im Passwortmanager schneller auffinden zu können. Mit der Suchfunktion können Anwender einen oder mehrere Suchoperatoren angeben, die in Kombination zum Auffinden von Ordnern und Datensätzen verwendet werden. Gleichzeitig ist eine granulare Suche nach Werten in bestimmten Datensatzfeldern möglich. Die neue Schnellsuchfunktion von Keeper zeigt zudem die zuletzt angesehenen Elemente an und liefert sehr schnelle Suchergebnisse.

Für die Nutzer von Keeper wird es zudem eine neue „fixed-size“ Browser-Erweiterung geben, die von Bildschirm zu Bildschirm konsistent bleibt und die Verbesserungen des Web Vaults auf mobilen Geräten wiedergibt. Die Browsererweiterung und das neue Layout bieten ein großzügigeres Design, eine einfachere Identifizierung von Schlüsselfeldern, nützliche Einstellungen und Funktionen mit leicht zu findenden Logos sowie einer einfachen Navigation.

Für mobile Anwendungen bietet die neue Benutzeroberfläche zudem ansprechende Elemente, die auf kleineren Bildschirmen einfacher zu lesen und zu navigieren sind. iOS-Anwender profitieren von Leistungsverbesserungen, beispielsweise einer höheren Geschwindigkeit und verbesserten Suchergebnissen – selbst bei zehntausenden von Datensätzen. Android-Nutzer profitieren von aufgeräumten Themes mit einem neuen Standard-Lichtmodus und überarbeiteten, benutzerdefinierten Themes, die zu den UI-Verbesserungen von Keeper passen. Weitere Funktionen sind eine Navigationsleiste für den schnellen Zugriff auf wichtige Bildschirme in der App sowie eine reibungslose Anmeldung mit Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA).

Keeper verfolgt einen inkrementellen Ansatz zur Verbesserung der Anwenderfreundlichkeit, indem das Erscheinungsbild und die Bedienbarkeit seiner Anwendungen kontinuierlich verbessert werden – mit gleichzeitig höchster Priorität auf die Konsistenz, die sehr gute Funktionalität und Sicherheit, die Kunden von Keeper gewohnt sind.

Weitere Information über die Keeper Passwort-Management-Plattform sowie Updates sind unter Documentation Portal und Release Notes zu finden.

Über Keeper Security Inc.

Keeper Security verändert die Art und Weise, wie Menschen und Organisationen auf der ganzen Welt ihre Passwörter, Geheimnisse und vertraulichen Informationen schützen. Die benutzerfreundliche Cybersecurity-Plattform von Keeper basiert auf der Grundlage von Zero-Trust- und Zero-Knowledge-Sicherheit, um jeden Benutzer und jedes Gerät zu schützen. Die Lösung ist in wenigen Minuten einsatzbereit und lässt sich nahtlos in die Systemumgebung integrieren, um Datenschutzverletzungen zu verhindern, Helpdesk-Kosten zu senken und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Keeper genießt das Vertrauen von Millionen von Einzelpersonen und Tausenden von Unternehmen auf der ganzen Welt und ist der führende Anbieter von erstklassigem Passwortmanagement, Geheimnismanagement, privilegiertem Zugriff, sicherem Fernzugriff und verschlüsseltem Messaging. Schützen Sie, was wichtig ist, auf KeeperSecurity.com.

Firmenkontakt

Keeper Security

Anne Cutler

333 N Green Street, Suite 811

60607 Chicago

(312) 829-2680



https://www.keepersecurity.com/

Pressekontakt

Pressekontakt

Thilo Christ

Feldstrasse 1

84404 Dorfen

+49 171 6220610



http://www.tc-communications.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.