KI-basierte Software-Testlösungen für Luft-/Raumfahrt und Behörden

Parasoft ernennt neuen Senior Vice President für wachsenden Markt für Behördenlösungen

Monrovia/Berlin – July 2023 – Parasoft, ein weltweit führender Anbieter von Softwaretestlösungen, gibt die Ernennung von John Newman zum Senior Vice President des Geschäftsbereichs Aerospace and Government Solutions (AGS) bekannt. In dieser strategisch wichtigen Position leitet Newman die Expansionsbestrebungen von Parasoft in den Bereichen Luft-/Raumfahrt und Bundesbehörden. Dazu treibt er die Übernahme der führenden automatisierten Software-Testplattform des Unternehmens voran, die künstliche Intelligenz wirksam einsetzt.

Parasoft hat die Chancen erkannt, die der AGS-Sektor bietet. Die Entwicklung von Software für die Regierung ist komplex, wenn man bedenkt, dass sicherer Code für die sichere Speicherung vertraulicher Daten entwickelt werden muss, und die damit verbundenen langen Vermarktungszyklen. Durch die nun verstärkte Präsenz in Washington, D.C., eröffnet sich für Parasoft die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit wichtigen Entscheidungsträgern, der Teilnahme an Branchenevents, und um sich als engagiertes Unternehmen im Bundessektor zu etablieren.

Newman bekleidete Führungspositionen auf Bundesebene in Technologieunternehmen wie Amazon und Google. Er hatte verschiedene Positionen im Direktvertrieb und im Vertriebsmanagement für die US-Bundesregierung inne. Mit seinem Fachwissen wird Newman das kontinuierliche Wachstum der AGS-Abteilung von Parasoft vorantreiben, indem er strategische Partnerschaften eingeht, um das Angebot von Parasoft zu erweitern und die spezifischen Bedürfnisse von Kunden aus der Regierung und der Luft-/Raumfahrtindustrie zu erfüllen.

„John bringt reichen Erfahrungsschatz als Vertriebsleiter in der Bundesverwaltung mit, da er im Laufe seiner Karriere starke Beziehungen zu Regierungsbehörden und Partnern aufgebaut hat“, so Elizabeth Kolawa, CEO von Parasoft.

In seiner neuen Funktion bei Parasoft wird Newman zudem den Einsatz von KI-basierten Testlösungen im öffentlichen Sektor fördern. Mit Newmans umfassendem Know-how wird Parasoft Innovationen vorantreiben, den Kundenstamm erweitern und Behörden und Partnern außergewöhnlichen Mehrwert bieten.

„Die hochmodernen, KI-basierten automatisierten Software-Testlösungen von Parasoft bieten unvergleichliche Fähigkeiten bei der Fehlererkennung, Fehlerbehebung und Code-Validierung in allen Phasen des SDLC. Als stolzes Mitglied des Parasoft-Teams freue ich mich, einen Beitrag zur Unterstützung der Aufgaben der Luft-/Raumfahrt und der US-Regierung zu leisten“, so John Newman, SVP of Aerospace and Government Solutions.

Parasoft unterstützt Unternehmen bei der kontinuierlichen Bereitstellung qualitativ hochwertiger Software mit seiner marktbewährten, integrierten Suite von automatisierten Softwaretest-Tools. Die Technologien von Parasoft unterstützen den Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt und reduzieren den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Bereitstellung sicherer, zuverlässiger und konformer Software, indem sie alles von der tiefen Code-Analyse und Unit-Tests bis hin zu Web-UI- und API-Tests sowie Service-Virtualisierung und vollständiger Codeabdeckung in die Delivery-Pipeline integrieren. Das preisgekrönte Reporting- und Analyse-Dashboard von Parasoft bietet einen zentralen Überblick über die Qualität und ermöglicht es Unternehmen, mit Zuversicht zu liefern und in den strategisch wichtigsten Ökosystemen und Entwicklungsinitiativen von heute – Cybersicherheit, sicherheitskritisch, Agile, DevOps und kontinuierliche Tests – erfolgreich zu sein.

