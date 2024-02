KI LEAGUE: Ein Jahr an der Spitze der KI-Ausbildung

Bissendorf, [27.02.2024] – Die ITleague GmbH, ein führendes Netzwerk von IT-Dienstleistern in Deutschland, feiert das einjährige Bestehen ihrer erfolgreichen Initiative, der KI LEAGUE. Als innovatives KI-Trainingsinstitut hat die KI LEAGUE es sich zur Aufgabe gemacht, Fachleuten und Unternehmen den Zugang zu umfassendem Wissen und praktischen Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zu ermöglichen.

Seit ihrer Gründung vor fast einem Jahr bietet die KI LEAGUE monatliche Online-Talks an, die aktuelle KI-News behandeln und praktische Beispiele sowie Anwendungsfälle vorstellen. Diese Sessions zielen darauf ab, den Teilnehmern zu helfen, die vielfältigen Potenziale der KI-Technologie zu verstehen und zu nutzen. Mit einem klaren Fokus auf Innovation, Kostenersparnis und Effizienzsteigerung durch KI hat sich die KI LEAGUE als ein zentraler Akteur in der Weiterbildung und Entwicklung im IT-Sektor etabliert.

Ein wachsendes Netzwerk, das lehrt und inspiriert

Als Teil der ITleague GmbH bringt die KI LEAGUE eine starke Grundlage und ein engagiertes Netzwerk mit. „Von Anfang an war es unser Ziel, nicht nur ein Netzwerk zu schaffen, sondern auch eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt und voranbringt“, erklärt Ingo Lücker, Geschäftsführer der ITleague GmbH. „Die KI LEAGUE ist ein Beweis für diese Vision und erweitert unser Engagement in den Bereich der künstlichen Intelligenz. Unser Ansatz besteht darin, unseren Partnern und allen, die an KI interessiert sind, die Werkzeuge zu bieten, um an der Spitze dieser revolutionären Technologie zu stehen.“

Expertise, die bewegt und bildet

Die KI LEAGUE deckt ein breites Spektrum an Themen ab, von den Grundlagen der KI bis hin zu fortgeschrittenen Technologien und deren Einsatzmöglichkeiten. Die Online-Talks werden von führenden Experten in ihren jeweiligen Feldern geleitet, die sowohl ihr tiefes theoretisches Wissen als auch ihre praktischen Erfahrungen teilen. Die interaktive Natur der Sessions ermöglicht es Teilnehmern, Fragen zu stellen, mit den Experten zu diskutieren und von anderen Lernenden zu lernen.

Offen für alle, die mit KI die Zukunft gestalten wollen

Die KI LEAGUE richtet sich an IT-Dienstleister, Entwickler, Unternehmer und KI-Enthusiasten aller Kenntnisstufen. „Wir sind bestrebt, eine Brücke zwischen den aktuellen Möglichkeiten der KI und ihrem zukünftigen Potenzial zu bauen. Es ist unsere Mission, Wissen zugänglich zu machen und unsere Partner auf ihrem Weg zu Innovation und Erfolg zu unterstützen“, fügt Lücker hinzu.

Für weitere Informationen zur KI LEAGUE und zur Teilnahme besuchen Sie bitte www.kileague.de

Über ITleague GmbH

Die ITleague GmbH ist ein Netzwerk von 60 IT-Dienstleistern in Deutschland, das Marketing- und Vertriebsunterstützung bietet. Mit den Netzwerken ITleague und ITgrow sowie der Initiative KI LEAGUE setzt sich ITleague für die Weiterentwicklung und den Erfolg ihrer Partner im IT-Bereich ein.

