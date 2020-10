Klarheit der Gedanken – Gedanken erschaffen unsere Realität

Ayurveda-Lifestyle – Gesundheit und ein langes und glückliches erfülltes Leben.

Viele Menschen freuen sich schon am Montag auf Freitag, aufs Wochenende. Und ganz passend kommen dann auch noch Feiertage, denn diese verkürzen die Woche. Und auch der Urlaub ist eine willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag. Im normalen Arbeitsablauf als Angestellter und auch bei vielen Selbständigen ist das so, denn das gibt ein wenig Abwechslung. Das gibt wieder das Gefühl zu leben.

Viele sind 5 Tage in der Woche fremdbestimmt – machen also das, was

von ihnen erwartet oder gefordert wird – und zwei Tage sind dann dafür, sich

selbst zu bestimmen – das Wochenende!

Doch oft gibt es hier ganz viele Aufgaben, die in der Woche liegen geblieben

sind – und die unser Wochenende zusätzlich schmälern.

Weit über 70 der Menschen klagen über zu viel Stress und zu wenig Anerkennung im Beruf. Und fast 20 % haben bereits innerlich gekündigt, machen also nur noch “Dienst nach Vorschrift”.

Ayurveda hat ein anderes Bild von Lifestyle. Hier geht es darum, dass man ganz bei sich ankommt und das lebt, was einem liegt und was man liebt. Das gilt für s private Leben, das gilt aber auch für den Beruf.

Beruf sollt etwas mit der eigenen Bestimmung zu tun haben, denn wir sind hier, um uns und unsere Anlagen zu verwirklichen, das macht auch den wahren Erfolg aus.

Sich selbst leben, das ist die Maxime der Selbstverwirklichung und man wird dann auch viele Geschenke für die Menschheit haben. Ein Lehrer von mir sagte gerne: Jeder von uns hat ganz besondere Begabungen und Anlagen und die wollen gelebt werden, das ist das wahre Glück.

Das Bild zeigt, man muss einen Weitblick bekommen, damit man das Ziel klar vor Augen hat. Auch wenn der Weg noch im Nebel liegt, die Richtung muss stimmen. Klare Ziele sind Visionen, die sich von selbst erfüllen.

Und Ayurveda kann sehr viel tun dafür, dass man das klare Ziel vor Augen bekommt. Man muss seine Ayurveda-Konstitution kennen, damit man sich mir seinen Anlagen und Begabungen richtig kennenlernt.

Ein groß Teil unseres Lebens leben wir angepasst, in der Kindheit, in der Schule, im Beruf.

Freiheit bedeutet, dort anzukommen, wo die eigene Kraft verborgen ist.

Dann kann man sein Leben wirklich bewusst und erfolgreich gestalten. Dazu gehört auch ein sinnerfüllter Beruf, der wirklich zufrieden macht.

Erste Schritte können sein, sich mehr mit Ayurveda und der eigenen Konstitution zu beschäftigen. Ayurveda ins eigene Leben integrieren, das kann jetzt, wo Corona uns im Außen einschränkt, im inneren neue Räume öffnen. Die Ayurvedaschule in Gundelfingen Donau hat hierfür die Online-Seminare Ayurveda-Basics und Grundlagen der Ayurveda-Küche, die die Grundlagen für das neue und glücklichere Leben sein können

Ayurveda – Lifestyle im Beruf und im Privatleben

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen in Krisen-Situation.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

