Kollross-Akademie, berufliche Weiterbildung, Seminare

Dringender Handlungsbedarf: Stressbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung

Du fühlst dich ausgebrannt, hoffnungslos und gefangen in einem Teufelskreis aus Stress und Angst? Du kannst dich nicht mehr konzentrieren, bist ständig gereizt und hast keine Energie mehr für die Dinge, die dir wichtig sind?

Dann ist es höchste Zeit für dich, etwas zu tun!

Stress ist ein ernstzunehmendes Problem, das nicht nur deine Psyche, sondern auch deinen Körper in Mitleidenschaft zieht. Langfristig kann er zu gesundheitlichen Problemen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Depressionen und Burnout führen.

Die Folgen von Stress sind unzumutbar lange Wartezeiten.

Harald ist Bankfachwirt und arbeitet seit vielen Jahren in der gleichen Bank. Er ist ein zuverlässiger und fleißiger Mitarbeiter, aber in letzter Zeit hat sich sein Verhalten verändert. Er ist ständig gestresst und unkonzentriert. Jegliche körperliche Anstrengung wirft ihn aus der Bahn. Er fühlt sich hoffnungslos und gefangen in einem Teufelskreis.

Haralds Familie ist zutiefst beunruhigt. Er verkriecht sich nur noch und macht vor sich hin. Am Montag muss er sich wieder in die Bank schleppen.

Wo ist die Freude, die Harald einst mit seinen Kindern erlebte, als sie Baumhäuser und Strandburgen bauten? Wo sind die tollen Konzerte, die er mit seiner Frau besuchte?

Harald braucht dringend Hilfe. Er muss lernen, mit Stress umzugehen und seine Persönlichkeit zu wieder zu festigen.

Seminaren und Weiterbildungen im Bereich Stressbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung können ein Schlüssel aus der Lethargie sein. Sie bieten dir die Möglichkeit,

zu verstehen, wie Stress entsteht und wie du ihn bewältigen kannst

neue Bewältigungsstrategien zu erlernen

deine Persönlichkeit zu stärken

Wenn du dich in Haralds Situation wiederfindest, dann zögere nicht und suche dir professionelle Hilfe. Es gibt viele Möglichkeiten, aus dem Teufelskreis von Stress und Angst auszubrechen.

Meine Kollross-Akademie bietet eine Vielzahl von Seminaren und Weiterbildungen im Bereich Stressbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung an. Als erfahrenen Trainerin und Mentor helfe ich dir dabei, deine Situation zu verbessern und ein erfüllteres Leben zu führen.

Nimm noch heute Kontakt mit mir auf und vereinbare einen Beratungstermin. Ich begleite dich gerne, auf die Sonnenseite des Lebens zurück.

Als Insider der Akademie stehen dir viele Möglichkeiten offen, dich in deinem Tempo zu öffnen und zu entwickeln.

Du kannst:

Aus einer Vielzahl von Seminaren und Weiterbildungen im Bereich Stressbewältigung und Persönlichkeitsentwicklung wählen.

Ich stehe dir mit meinen individuellen Methoden und Erfahrungen zur Seite.

In einer wertschätzenden und unterstützenden Atmosphäre wachsen und dich weiterentwickeln.

Werde Insider der Akademie und du hast den vollen Überblick über Termine und Angebote.

Du erhältst:

Exklusive Einladungen zu unseren Veranstaltungen und Webinaren.

Vorabinformationen zu neuen Seminaren und Weiterbildungen.

Q&A, nur für Akademie-Insider.

Werde jetzt Insider der Akademie und nutze die Chance, dich zu entfalten und ein erfüllteres Leben zu führen!

Melde dich noch heute an und sichere dir deinen Akademie-Insider-Platz.

#Stressbewältigung #Persönlichkeitsentwicklung #Seminar #Akademie #Weiterbildung

Seminar Stressbewältigung Helene Kollross – Stressbewältigung:

Programm für Führungskräfte Burnout Prävention & Persönlichkeitsentwicklung – StressFree I IHK-Kompetenz-Training I mehr Erfolg und Wohlbefinden durch mentale und physische Gesundheit

Ausgezeichnet: Top-Dienstleister 2022 & 2023 von ProvenExpert

YouTube-Kanal: https://studio.youtube.com/channel/UCw6tW3LfetN2KZ_6TlFjAOw

Podcast: https://open.spotify.com/show/0Hd9qlwuPZIOj4O0sjoToz

Kontakt

Seminar Stressbewältigung Helene Kollross Persönlichkeitsentwicklung

Helene Kollross

Nordendstraße 13

89352 Ellzee

+491628509031



https://www.helene-kollross.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.