Kopf am Limit, Hirn im Ausnahmezustand?

Neuro-Wissen to go: Wie Sie in unserem schnellen und vollen Alltag mental gesund bleiben – 5 Tipps und ein Buch, das Sie nicht verpassen sollten

Wer den Kopf zu voll hat, der lernt nicht gut und Stress ist ein echter Karriere-Killer. Der SPIEGEL-Bestseller „Kopf voll, Hirn leer“ der renommierten Trainerin und Speakerin Cordula Nussbaum zeigt, wie wir unsere mentale Gesundheit schützen und einen klaren Kopf bewahren.

In einer Welt, die uns unaufhörlich mit Lärm, Informationen und Ablenkungen bedrängt, ist es kein Wunder, dass viele Menschen schnell gereizt reagieren und sich überlastet fühlen. Viele halten sich mit Minimal-Leistung gerade noch über Wasser, doch das Feuer für die eigene Karriere oder für die eigene Weiterbildung ist dabei erloschen. Es ist einfach zu viel, was in zu kurzer Zeit zu erledigen ist! Doch wie können wir unsere Resilienz stärken, wie unsere mentale Gesundheit schützen, wie einen klaren Kopf bewahren und das Feuer für unsere Tätigkeit wieder entfachen?

Unsere fünf Tipps helfen, Ihren Kopf frei zu bekommen und sich mental zu stärken. Sie basieren auf den Erkenntnissen aus dem SPIEGEL-Bestseller „Kopf voll, Hirn leer“ von Cordula Nussbaum:

1. Nutzen Sie die Dynamik der Agilität:

In einer sich ständig verändernden Arbeitswelt, in der Digitalisierung und Globalisierung neue Chancen, aber auch Risiken mit sich bringen, ist es oft schwierig, klare Ziele zu definieren. Doch diese ständige Bewegung bietet auch eine Chance. Je mehr sich verändert, desto größer ist die Möglichkeit, die Richtung aktiv selbst zu bestimmen und Dinge so zu gestalten, dass sie zu Ihrem persönlichen Glück und Erfolg beitragen. In einer Welt, in der alles in Bewegung ist, können Sie Ihren Einflussbereich erweitern und sich besser auf das konzentrieren, was für Sie wirklich wichtig ist. Dieser Ansatz kann Ihnen helfen, Ihre Motivation für Lernen und Karriere wiederzuentdecken und sich den Herausforderungen der modernen Arbeitswelt mit neuem Elan zu stellen.

2. Aktivieren Sie Ihr Belohnungssystem:

Neurowissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass unser Gehirn ein komplexes Belohnungssystem besitzt, welches durch Dopamin, einen Neurotransmitter, gesteuert wird. Dopamin wird oft als „Antriebshormon“ bezeichnet und spielt eine zentrale Rolle bei Motivation und Lernprozessen. Um Ihre Leidenschaft für Lernen und Karriere wiederzuentdecken, ist es essentiell, dieses Belohnungssystem gezielt zu aktivieren.

Fragen Sie sich: Was sind die Tätigkeiten oder Themen, die in der Vergangenheit Dopamin freigesetzt und Sie begeistert haben? Welche Vision oder welches Ziel könnte in Ihnen diese positive neurochemische Reaktion erneut auslösen? Indem Sie sich auf solche Aktivitäten und Ziele konzentrieren, die Ihr Belohnungssystem stimulieren, können Sie eine tiefere und nachhaltigere Motivation für Ihre berufliche Entwicklung generieren. Nutzen Sie das Wissen um die Neurobiologie Ihres Gehirns, um sich selbst besser zu verstehen und gezielt Strategien zu entwickeln, die Ihre intrinsische Motivation stärken. Ein bewusster Umgang mit den Mechanismen Ihres Belohnungssystems kann Ihnen helfen, mit neuem Elan und Begeisterung Ihre Karriere und Bildungsziele zu verfolgen.

3. Regulieren Sie Ihre Reizüberflutung:

In einer Welt, die niemals schläft, ist es wichtig, bewusst (digitale) Auszeiten zu nehmen. Entscheiden Sie bewusst, welche Reize Sie zulassen wollen und welche nicht. Dies kann bedeuten, bestimmte Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone auszuschalten, gezielte Pausen von sozialen Medien zu nehmen oder sich Zeit für reizarme Aktivitäten wie Meditation oder Spaziergänge in der Natur zu nehmen.

4. Schreiben Sie auf, was in Ihrem Kopf vorgeht:

Einer der effektivsten Wege, um den Kopf freizubekommen, ist das Aufschreiben. Notieren Sie, was Sie beschäftigt, welche Aufgaben anstehen und was Sie belastet. Dies nimmt Druck von uns und hilft, die Dinge in Perspektive zu setzen. Das Niederschreiben von Gedanken, Sorgen und Aufgaben kann helfen, den Geist zu entlasten und Klarheit zu schaffen. Es dient als eine Art „mentaler Entlüftung“, die den Kopf frei macht für kreatives und fokussiertes Denken.

5. Erkennen Sie, welcher Trigger Sie zu einem nicht mehr gewünschten Verhalten verführt:

Manchmal denken, wir, wir „müssten“ doch auf diese oder jene Art agieren und können uns nur schwer von Reizüberflutung, Störunge oder Info-Flut abgrenzen. Machen Sie sich klar, dass unser Verhalten dadurch geprägt wird, was wir an Erwartungen, Befürchtungen und Interessen wahrnehmen. Es ist wichtig zu erkennen, dass unsere „Wahr“-Nehmung aus der Perspektive anderer Menschen oder aus der Perspektive unseres „reiferen Ichs“ eine „Falsch“-Nehmung sein kann. Indem wir unsere Wahrnehmungsfilter reflektieren und verstehen, können wir klarer und bewusster durchs Leben gehen.

Buch-Tipp:

Für alle, die tiefer in dieses Thema eintauchen möchten, empfehlen wir den SPIEGEL-Bestseller „Kopf voll, Hirn leer“ von Cordula Nussbaum. Das Buch verbindet humorvoll und pragmatisch aktuelles Neuro-Wissen mit handfesten Praxistipps. Es bietet eine Fülle von Werkzeugen und Strategien, um den Herausforderungen der modernen Zeit zu begegnen und die mentale Gesundheit zu stärken. 33 praktische „Brainhacks“ leiten direkt an, bewusster wahrzunehmen, die Konzentration zu steigern, die innere Widerstandsfähigkeit zu stärken, die mentale Gesundheit zu schützen und Ihre Motivation sowie Lebensqualität zu verbessern.

Cordula Nussbaum gilt als „Deutschlands bekannteste Organisations-Expertin“ (WDR) und „Expertin Nummer Eins für kreativ-chaotisches Selbstmanagement“ (Bayern 3). Die SPIEGEL-BESTSELLER-Autorin und Speakerin vermittelt auf humorvolle Art, wie wir persönlichen Erfolg erleben und dabei ruhig und gelassen bleiben. Ihre Arbeit ist geprägt von neuro-psychologischen Insights und pragmatischen Tipps.

Bekannt wurde die derzeit 22-fache Buchautorin mit dem Titel „Organisieren Sie noch oder leben Sie schon? Zeitmanagement für Kreative Chaoten“.

Millionen Menschen lieben ihren BLOG GlüXX-Factory.de, ihren Podcast „Kreatives Zeitmanagement“ sowie ihre Online-Trainings.

Kontakt

Cordula Nussbaum

Cordula Nussbaum

Bahnhofplatz 1

82054 Sauerlach

081048896450



http://www.kreative-chaoten.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.