KRAUSE begeistert auf der LogiMAT 2025 mit innovativen Steigtechnik-Lösungen

Alsfeld, 14. März 2025 – Auf der diesjährigen LogiMAT, der internationalen Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement, präsentierte sich der hessische Steigtechnik-Spezialist KRAUSE als unverzichtbarer Partner für sichere und effiziente Zugänge zu Arbeitsplätzen, Maschinen und Regalsystemen sowie für Übergänge und Überbrückungen von Transportstrecken. Unter dem Motto „PASSION FOR SOLUTIONS“ stellte das Unternehmen vom 11. bis 13. März 2025 auf dem Messegelände am Stuttgarter Flughafen seine neuesten Entwicklungen vor.

Effizienz und Sicherheit im Fokus: KRAUSE Überstiege und Laufstege

In modernen Produktions- und Logistikanlagen spielt der reibungslose Materialfluss eine entscheidende Rolle. KRAUSE präsentierte individuell geplante und gefertigte Überstiege und Laufstege, die effiziente und sichere Wege schaffen. Dank modularer Bauweise oder kundenspezifischer Anpassung fügen sich diese Konstruktionen nahtlos in bestehende Anlagen ein, minimieren Laufwege, erleichtern Wartungsarbeiten und tragen so zu einem effizienten Betriebsablauf bei.

Arbeitsplattformen: Flexibilität und Ergonomie in Perfektion

Ein weiteres Highlight im KRAUSE-Portfolio waren die vielfältigen Arbeitsbühnen. Ob fest installiert, verfahrbar oder elektrisch höhenverstellbar – jede Plattform wird exakt auf die Anforderungen des Kunden zugeschnitten. Innovative Ausschübe und verstellbare Plattformen sorgen für ein Höchstmaß an Ergonomie und Sicherheit, steigern die Produktivität und erfüllen höchste Ansprüche an die Arbeitssicherheit.

Steigtechnik zum Anfassen: Teleskop-Plattformleiter SkyMatic und Teleskop-Stufen-Stehleiter

Mit SkyMatic präsentierte KRAUSE auf dem Messestand eine innovative Teleskop-Plattformleiter in zwei Größen, die höchste Flexibilität und Sicherheit beim Arbeiten in der Höhe bietet. Durch das verstellbare Teleskopsystem kann die Plattformleiter individuell an unterschiedliche Arbeitshöhen angepasst werden. Die stabile Konstruktion und eine großzügige Plattform sorgen für sicheren Stand und ergonomisches Arbeiten. SkyMatic ist ideal für professionelle Anwender in Handwerk, Industrie und Instandhaltung und bietet durch ihre großzügige Standplattform und das umlaufende Geländer ein Höchstmaß an Sicherheit und Bedienkomfort.

Die neuen ein- und beidseitig begehbaren Teleskop-Stufenleitern von KRAUSE sind die ideale Lösung für den Einsatz in Treppenhäusern und Bereichen mit großen Höhenunterschieden. Herkömmliche Leitern stoßen hier schnell an ihre Grenzen, da sie meist nur mit aufwendigen Hilfsmitteln sicher aufgestellt werden können. Die innovativen Stufen-Teleskopleitern von KRAUSE verfügen über vier ausziehbare Holmverlängerungen, die sich flexibel und schnell an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen lassen. Der stufenlose Verstellbereich von bis zu 1.150 mm (1.110 mm bei der Stufen-Doppelleiter) sorgt dabei für maximale Flexibilität und einfaches Handling.

Die beiden neuen Varianten der bewährten STABILO-Serie – die einseitig begehbare Stufenleiter mit Sicherheitsbügel und die beidseitig begehbare Stufen-Doppelleiter – bieten neben der innovativen Teleskoptechnik die bekannten Produktvorteile der Serie. Dazu zählen stabile, verschraubte Hightech-Metallgelenke mit Klemmschutz, robuste Zweikomponenten-Fußstopfen sowie profilierte, 80 mm tiefe D-Stufen für sicheren Stand.

Die Besucher des Messestandes hatten die Möglichkeit, die Leitern direkt vor Ort auszuprobieren und sich von ihrer Vielseitigkeit und Stabilität zu überzeugen.

Kompetenz in Sachen Normen und Sicherheit: Beratung, Prüfungen und Seminare

Ein besonderes Anliegen von KRAUSE ist die umfassende Beratung in Sachen Normen und Sicherheitsvorschriften. Die Steigtechnik-Experten standen am Messestand für Fragen rund um Normen, Gesetze und Nutzungsvorschriften zur Verfügung. Darüber hinaus bietet KRAUSE bundesweit Seminare zur Ausbildung von „Befähigten Personen“ an und führt für Unternehmen, die nicht über entsprechendes Personal verfügen, fachgerechte Prüfungen von Arbeitsmitteln als Vor-Ort-Prüfservice durch.

Positive Resonanz und erfolgreiche Messebilanz

Die Resonanz der Fachbesucher auf die vorgestellten Lösungen war durchweg positiv. Viele zeigten sich beeindruckt von der Innovationskraft und dem hohen Qualitätsstandard der KRAUSE-Produkte. „Die LogiMAT 2025 war für uns ein voller Erfolg. Wir konnten viele neue Kontakte knüpfen und bestehende Partnerschaften vertiefen. Unsere individuellen Lösungen stießen auf großes Interesse und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft der Steigtechnik zu gestalten“, resümiert Managing Director Stefan Krause.

Das KRAUSE-Werk in Alsfeld/Hessen wurde 1900 gegründet und hat somit eine über 120-jährige Tradition im Bereich der Fertigung und des Vertriebs von Steig- und GerüstSystemen. In dieser Zeit hat sich das dynamisch wachsende Unternehmen zu einer international agierenden Unternehmensgruppe entwickelt. Weitere Produktions- bzw. Vertriebsstätten in Polen, Ungarn und der Schweiz wurden in den letzten Jahren aufgebaut und erweitert.

