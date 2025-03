Wetterprognose für die Insel: Ausgiebiger „Lämmer-Regen“ auf Texel

Auf der niederländischen Watteninsel dreht sich im Frühling alles um den Schafnachwuchs

Frühlingszeit ist Lämmerzeit auf Texel. Überall auf der Insel kommt jetzt der putzige Schafnachwuchs auf die Welt. Damit Besucher ganz genau wissen, auf welchen Wiesen sie das lustige Treiben bewundern können, hat die Insel wieder ihr „Lämmerradar“ scharf geschaltet. Wie beim bekannten „Regenradar“ kann man sich über die Online-Plattform lammetjesradar.de auf einer Karte anzeigen lassen, wo es gerade Lämmer „regnet“.

Alles rund ums Lamm

Sobald die Schafe auf eine neue Weide kommen, melden die Schafbauern dies der Plattform per WhatsApp, so dass sie immer up to date ist. Außerdem machen sie regelmäßig Fotos ihrer Vierbeiner, die auf Instagram unter @lammetjesradar zu sehen sind. Des Weiteren bietet die Website Informationen zu Texels Schafrasse, vielfältigen Lämmer-Aktivitäten, schönen Schaf-Produkten und Übernachtungsmöglichkeiten mit Aussicht auf Lämmer.

Wollige Radroute

Die Standorte der Lämmer lassen sich besonders gut auf der Lämmer-Radroute entdecken. Sie führt auf einer Strecke von 35 km durch das Alte Land von Texel, wo Texels Schafzucht traditionell beheimatet ist. Hier kann man viele inseltypische Besonderheiten entdecken wie z.B. „halbe“ Schafscheunen, Grassodenwälle und natürlich jede Menge wollige Artgenossen. Das Begleitheft zur Route mit viel Wissenswertem zum Texelschaf gibt es beim VVV Texel.

Lämmer streicheln

Wer den süßen Wollknäulen etwas näherkommen möchte, hat dazu auf dem Bauernhof

Schapenboerderij Texel die Möglichkeit. Denn kleine und große Besucher werden hier offiziell zum Lämmer streicheln eingeladen. 500 Schafe von 27 verschiedenen Rassen gibt es hier zu bewundern. Außerdem leben hier jede Menge Hühner, Kaninchen, Ziegen, Ponys, Schweine, Kälber, Eichhörnchen und Katzen, die man hier ebenfalls live kennenlernen kann.

Praktikum beim Schafbauern

Wie es ist, mit Schafen zu leben und zu arbeiten, können Besucher auf dem Schafhof De Waddel erleben. Bei der Aktivität „Unterwegs mit dem Schafbauern“ startet man um 15.30 Uhr mit einer Arbeitsbesprechung. Anschließend geht es mit dem Quad auf die Schafweiden am „Hoge Berg“, wo man vom Bauern viel über Landschaft, Schafe und Natur erfährt und beim Füttern der Schafe und Lämmer helfen darf. Ein tolles Erlebnis für die ganze Familie.

Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre ( https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto „ganz Holland auf einer Insel“ wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt „Hoge Berg“. Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum „Ecomare“. Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen „Runde um Texel“ oder das Schlemmerfestival „Texel Culinair“.

Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften – von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität.

Firmenkontakt

VVV Texel

Radna Trap

Emmalaan 66

1791 AV Den Burg

+31 (0)222-362532



http://www.texel.net/de/

Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92 42 81 40



http://www.forvision.de

Bildquelle: De Waddel