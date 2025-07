Kundenumfrage 2025 von Paessler: Netzwerk-Monitoring-Tools sollten interoperabel und einfach zu bedienen sein

Befragung von 240 IT-Administratoren zeigt aktuelle Monitoring-Anforderungen und Anwendungen

Monitoring-Lösungen sollen herstellerübergreifend funktionieren, intuitiv bedienbar sein und verschiedene Protokolle unterstützen. Das zeigt die neue Kundenumfrage der Paessler GmbH, eines führenden Anbieters von IT- und IoT-Monitoring-Lösungen, unter 240 IT-Administratoren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Antworten verdeutlichen nicht nur die Anforderungen an Netzwerk-Monitoring-Tools, sondern auch deren tatsächliche Nutzung im Alltag.

Bei der Frage nach den wichtigsten Anforderungen an IT-Monitoring-Lösungen wurde der Wunsch nach Interoperabilität deutlich: Systeme unterschiedlicher Hersteller zu überwachen, ist für 52 % der Befragten die wichtigste Anforderung an ein Monitoring-Tool. 50 % betonen, wie wichtig eine einfache Bedienung für sie ist. Die Top 3 der wichtigsten Anforderungen an Netzwerk-Monitoring komplettiert der Wunsch nach der Unterstützung unterschiedlicher Protokolle (34 %). Weitere häufig genannte Anforderungen sind Skalierbarkeit (25 %), geringe Betriebskosten (23 %) und Resilienz, Ausfallsicherheit sowie Stabilität (21 %).

In der Praxis zeigt sich, dass Monitoring-Lösungen vor allem zur proaktiven Fehlererkennung und für Problemlösung im Netzwerk eingesetzt werden. 80 % der Befragten nutzen Monitoring-Tools für die frühzeitige Identifikation von Störungen und für Troubleshooting. Auch das Überwachen der Umgebungsbedingungen im Netzwerk (59 %) und das Sicherstellen von geschäftskritischen Anwendungen (45 %) zählen zu den häufigsten Einsatzbereichen. Darüber hinaus unterstützt Netzwerk-Monitoring die Performance-Optimierung (44 %), die Kapazitätsplanung und Ressourcen-Optimierung (32 %) sowie die Sicherstellung der Funktionalität von IoT- und OT-Geräten (32 %).

Trotz zunehmender Cloud-Infrastrukturen zeigt die Umfrage, dass die IT-Infrastruktur vieler Unternehmen weiterhin lokal bleibt: 82 % der Befragten gaben an, den Großteil ihrer Systeme On-Premises zu betreiben. Nur 18 % betreiben ihre Systeme überwiegend in der Cloud. Besonders bei diesem Punkt ist ein globaler Vergleich interessant: In den USA und Kanada gaben 24 % der Befragten an, ihre IT-Infrastruktur überwiegend in der Cloud zu betreiben. In Großbritannien waren es sogar 33 %. Global liegen die überwiegenden On-Premises-Systeme bei 75 %.

Die Ergebnisse der Kundenumfrage 2025 von Paessler zeigen: Unternehmen benötigen flexible, skalierbare und einfach bedienbare Monitoring-Lösungen mit breiter Unterstützung für Systeme und Protokolle. Erfahren Sie mehr über die globalen Ergebnisse der Customer Survey 2025: https://blog.paessler.com/our-survey-said…-the-inside-scoop-on-how-youre-using-prtg-in-2025

Paessler bietet Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen. Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 190 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.com

Firmenkontakt

Paessler GmbH

Florian Staffort

Thurn-und-Taxis-Str. 14

90411 Nürnberg

+49 (0)911 93775-0



https://www.paessler.de

Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600



https://www.sprengel-pr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.