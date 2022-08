Kurz über SEO

Warum SEO?

Sie haben eine Webseite mit der Sie für sich oder Ihr Unternehmen werben? Sie haben einen Webshop, über den Sie Ihre Produkte verkaufen?

Dann ist eine zielorientierte SEO-Strategie wichtig, damit genau die Interessenten auf Ihrer Webseite landen, die nach Ihrer Dienstleistung oder Ihrem Produkt suchen. Eine gute Suchmaschinenoptimierung führt dazu, dass Ihre Webseite bei der Suche in Suchmaschinen, wie Google, Bing, Yahoo oder Yandex, weit vorne in relevanten Suchergebnissen aufgeführt wird. Damit sehen sich mehr potenzielle Interessenten Ihr Angebot an. Lassen Sie diese Chance nicht ungenutzt. Solange Ihre Webseite nicht vorne bei den Ergebnissen einer Websuche mit dabei ist, ziehen Ihre Kunden vorbei und landen bei den Mitbewerbern.

Gerne entwickle ich für Ihre Webseite und Ihre Zielgruppe eine zu Ihren Produkten oder Ihrer Dienstleistung passendes Optimierungspaket.

Social Media SEO ist ein Eckpfeiler einer guten Marketing Strategie

Die Sozialen Medien wie Facebook, Youtube, Twitter oder Instagram, werden neben den klassischen Suchmaschinen immer wichtiger. Dort geht es nicht nur um eine professionelle Darstellung, sondern vielmehr darum, Ihre Dienstleistung oder Ihr Produkt von Ihren Kunden weiter empfehlen zu lassen. Mit einer fachmännisch ausgearbeiteten Social Media SEO-Strategie bieten Sie Ihren Kunden eine niederschwellige Möglichkeit Ihr Angebot zu liken, zu Teilen oder positiv zu bewerten und damit auch ihre Kontakte auf Ihr Angebot aufmerksam zu machen. Neben den direkten Effekten erhalten Sie auf diese Weise in den sozialen Netzen eine mit der Anzahl Ihrer Follower exponentiell wachsende Aufmerksamkeit. Zögern Sie nicht, und optimieren Ihre Präsenz in Ihren Social Media Kanälen.

Ich unterstütze Sie dabei gerne.

