Lantek gewinnt weltweit mehr als 1.100 neue Kunden

Anstieg in erster Jahreshälfte 2020 auf 24.800 – Pluspunkt Fernzugriff

Vitoria-Gasteiz, 18. August 2020 – Lantek, ein multinationales Unternehmen in der Entwicklung und dem Vertrieb von CAD/CAM/MES/ERP-Software und Pionier in der digitalen Transformation von Unternehmen in der Blechbearbeitung, festigt seine nationale und internationale Spitzenposition. Das zeigt der Kundenzuwachs in der ersten Jahreshälfte 2020 um mehr als 1.100 neue Referenzen für das Unternehmen.

Dieses Wachstum, mit dem der Kundenbestand insgesamt 24.800 erreicht, ist ein weiterer Meilenstein für Lantek. Und das insbesondere vor dem Hintergrund, dass dieses Wachstum in einer schwierigen Zeit erfolgte – geprägt durch, die COVID-19-Pandemie und strenge Maßnahmen, die in zahlreichen Ländern für ihre Bekämpfung getroffen wurden. Das hatte die Produktion in der Blechbearbeitung wortwörtlich lahm gelegt oder im besten Fall ausgebremst.

“Wir sind sehr zufrieden, wie der Markt unsere neue Software-Version Lantek v2020 annimmt, und auch mit dem Vertrauen, das die Kunden in uns setzen, um ihre Geschäfte weiterzuführen und ihre digitale Transformation fortzusetzen”, erklärt Juan Jose Colás, Verkaufs- und Marketingleiter bei Lantek. “Wir dürfen nicht vergessen, dass es die Früchte der Anstrengung der gesamten Lantek-Familie sind. Dazu zählen Mitarbeiter wie Partner, die alle erneut eine enorme Professionalität und absolute Kooperationsbereitschaft bewiesen haben, indem sie sich den außergewöhnlichen Umständen durch die Pandemie angepasst haben.”

Nach Regionen betrachtet, die im ersten Halbjahr besonders viele Neukunden verzeichneten, sticht Asien mit China und Korea besonders hervor, gefolgt von Europa, wo die nördlichen und östlichen Länder eine besondere Rolle spielen. Westeuropa hat insbesondere in den vergangenen zwei Monaten ein starkes Wachstum beibehalten und Fahrt aufgenommen. In Amerika fallen die USA ins Gewicht, wo Lantek neue Kunden mit umfangreichen Lösungen und Projekten gewinnen konnte.

Lantek voll leistungsfähig

Nach den Auswirkungen des Coronavirus ist der gesamte Markt verunsichert, die Blechbearbeitung nicht ausgenommen. In dieser Situation und unter den von der “neuen Normalität” definierten Bedingungen liefert Lantek seinen Kunden Lösungen und zwar so, wie das Unternehmen es am besten kann: anpassungsfähig, damit der Betrieb nicht unterbrochen wird und die Produktion weiter zunimmt.

In diesem Sinne und in Übereinstimmung mit dem jüngst erfolgten Release von Lantek v2020 unter dem Slogan “Never Stop” möchte Lantek seine Verpflichtung gegenüber seinen Kunden bekräftigen, sie in ihrem gesamten Engagement zu unterstützen, damit es ungestört weitergehen kann.

Entsprechend folgt Lantek dem Trend zur Telearbeit und ermöglicht sowohl seinen eigenen Mitarbeitern als auch seinen Kunden, ihre Arbeit von da aus über das Internet fortzusetzen, wo sie sich gerade befinden. Dafür ist die neue Version 2020 auf sämtliche Eventualitäten vorbereitet und kann in verschiedenen Virtualisierungsszenarien funktionieren. So können die Mitarbeiter von Technik und Verkauf eines Kunden unverändert mit Lantek-Produkten arbeiten, auch wenn sie nicht vor Ort sind. All das machen Innovationen möglich, die in die Cloud-Plattform Lantek 360° integriert sind.

Auf gleiche Art und Weise erbringt Lantek seine Dienstleistungen und arbeitet mit voller Leistung, um seine Kunden zu jeder Zeit und von überall aus zu unterstützen. “Die sinnvolle Nutzung der technologischen Fortschritte ist Teil der Philosophie der intelligenten Produktion. Die Kunden erwarten diese Art von Dienstleistung und Lantek ist zu jeder Zeit bereit, diese Erwartungen zu erfüllen”, betont der Verkaufs- und Marketingleiter von Lantek.

Über Lantek

Lantek ist ein multinationales Unternehmen, das unter den Blech- und Metallbearbeitungs-unternehmen an der Spitze der digitalen Transformation steht. Mit seiner patentierten intelligenten Fertigungssoftware ermöglicht Lantek die Vernetzung von Produktionsstätten und macht sie zu intelligenten Fabriken. Das Dienstleistungsangebot wird abgerundet durch CAD-, CAM-, MES- und ERP-Lösungen für Unternehmen, die Metallteile aus Blechen, Rohren und Profilen mit beliebigen Schnitttechnologien (Laser, Plasma, Autogenschneiden, Wasserstrahlschneiden, Schlagscheren und Stanzen) herstellen.

Gegründet 1986 im Baskenland (Spanien), einem der wichtigsten europäischen Zentren für die Entwicklung von Werkzeugmaschinen, ermöglicht das Unternehmen die Integration von Blech- und Metallbearbeitungstechnologien mit modernster Software für das Produktionsmanagement. Lantek ist aktuell Marktführer in der Branche, dank seiner Innovationskompetenz und konsequenten Internationalisierungsstrategie. Mit mehr als 23.700 Kunden in über 100 Ländern und 20 eigenen Büros in 14 Ländern verfügt die Firma über ein umfangreiches Netz an Distributoren mit weltweiter Präsenz. Im Jahr 2019 entfielen 86 Prozent ihres Ertrages auf ihr Auslandsgeschäft.

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen: www.lantek.com/de

