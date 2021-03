Launch von StarMoney Business 10

Die Finanzsoftware für Profis: einfach, effizient und sicher

Hamburg, 09 März 2021. Ab dem 08. März 2021 ist die neuste Version der Online-Banking-Software StarMoney Business in der Version 10 erhältlich. Die bewährte Anwendung der Star Finanz für Vereine, Unternehmen und Selbstständige wurde optisch überarbeitet und beinhaltet zahlreiche funktionale Neuerungen. Hierzu zählen die Profi-Suche, die Dokumenten-Verwaltung und Budget-Funktion sowie die verbesserte Kategorisierung. StarMoney Business 10 ist somit die optimale Lösung für alle Selbstständigen, Mittelständler und Vereine, die ihre Finanzen einfach verwalten und ihren Zahlungsverkehr schnell und bequem abwickeln wollen.

Potenziale nutzen, Zeit und Kosten sparen

Neben größtmöglicher Sicherheit bietet StarMoney Business 10 eine einfache, schnelle und übersichtliche Bedienung. Dafür wurde unter anderem die Kategorie-Verwaltung rundum erneuert. Hinzu gekommen sind hier Unternehmenskategorien, besonders geeignet für kleine Unternehmen und Vereine. Kategorien lassen sich schnell und bequem auch individuell anlegen, nicht mehr benötigte Kategorien entfernen oder vorhandene bearbeiten. Für Unternehmen, die statt der Kategorien mit DATEV Standard-Kontenrahmen arbeiten, wurden diese ebenfalls aktualisiert. Für mehr Orientierung in den Konten sorgen jetzt Banken-Logos in der Kontenliste. Pro Konto sieht der Nutzer nun das bekannte Logo seiner Bank. So lässt sich bereits rein visuell erkennen, welches Konto wozu gehört – ohne Konten- oder Banknamen lesen zu müssen.

Die neue Budget-Verwaltung von StarMoney Business 10 unterstützt Nutzer dabei, die Unternehmensausgaben besser im Blick zu behalten oder zu reduzieren. Auf Wunsch informiert eine Alarm-Funktion bei Budget-Überschreitungen.

Auch die Such-Funktion wurde in StarMoney Business 10 erweitert und ermöglicht nun eine übergreifende Suche über alle Umsätze, Adressbuch-Kontakte, Zahlungsaufträge oder Dokumente aller Konten hinweg. Ebenfalls neu ist die Dokumenten-Verwaltung, in der Dokumente und Unterlagen des Unternehmens digital organisiert und verwaltet werden können – selbstverständlich sicher verschlüsselt.

“StarMoney Business 10 ist die optimale Lösung für alle Freiberufler, Selbstständigen, Mittelständler und Vereine, die ihre Finanzen professionell managen wollen. Dank zahlreicher Kundenfeedbacks, einem neuen Design und neuen Technologien ist es uns gelungen, die Effizienz für Nutzer unserer erfolgreichen Online-Banking-Software weiter zu steigern”, so Jens Rieken, Geschäftsführer der Star Finanz.

Noch mehr Funktionen im PlusPaket

Mit der StarMoney Business Software lassen sich alle Konten zentral, übersichtlich und sicher an einem Ort verwalten. Nahezu alle Zahlungen werden automatisch erfasst, analysiert und weiterverarbeitet.

Für Unternehmen, die noch mehr Effizienz in ihrem Zahlungsverkehr und bei der Verwaltung ihrer gewerblichen Finanzen wünschen, ist StarMoney Business 10 in Kombination mit dem PlusPaket die passende Lösung. Damit profitieren Unternehmen nicht nur von EBICS, dem Übertragungsstandard für Massenzahlungsverkehr, jetzt auch in der aktuellen Version 3.0. Die Offene-Posten-Verwaltung hat alle Außenstände für den Kunden im Blick und informiert automatisch bei Überschreitungen von Zahlungsfristen. Dank Cash Management sparen Unternehmen bares Geld, sei es durch Banken-übergreifenden Zinsausgleich, Konten-Konzentration oder durch die Festlegung von Liquiditätsreserven.

Darüber hinaus beinhaltet das PlusPaket die App “Finanzcockpit” für iOS- und Android-fähigen Smartphones und Tablets. Die Anwendung bildet alle Vorgänge rund um die eigenen Firmenkonten zusammengefasst auf dem mobilen Endgerät, ob Smartphone oder Tablet, ab und informiert proaktiv über Veränderungen.

Ab sofort zum Download verfügbar

StarMoney Business 10 ist ab dem 08.03.2021 für 7,20 Euro monatlich unter www.starmoney.de verfügbar. Im Gegensatz zum einmaligen Kauf für 144,90 Euro bietet die monatliche Zahlweise automatische Aktualisierungen auf die jeweils nächste Version inklusive neuester Sicherheitsstandards ohne Aufpreis. Nutzer bleiben also immer aktuell und erhalten die neusten Funktionen und können frühzeitig über die Preview-Funktion neue Funktionen vorab testen und Feedback geben, wenn gewünscht. Für Bestandsnutzer von StarMoney Business 8 bzw. StarMoney Business 9 kostet der Kauf der neuen Version 83,90 Euro oder auch 7,20 Euro im Abo. Das PlusPaket kostet in Kombination mit StarMoney Business 10 monatlich 14,89 Euro.

Die kostenlose StarMoney Business 10-Testversion kann ab dem 08. März 2021 kostenlos mit allen Funktionalitäten unter www.starmoney.de heruntergeladen werden. Die Nutzungsdauer beträgt 30 Tage.

Über Star Finanz:

Star Finanz, ein Unternehmen der Finanz Informatik, ist führender Anbieter von multibankenfähigen Online- und Mobile-Banking-Lösungen in Deutschland. Seit mehr als zwanzig Jahren prägt das Unternehmen mit Sitz in Hamburg und Hannover mit derzeit rund 300 Mitarbeitern das Online-Banking entscheidend mit.

Privatkunden, Mittelständlern und großen Unternehmen bietet die Star Finanz eine umfassende Palette an innovativen Finanzprodukten, darunter die Produktlinien StarMoney, StarMoney Deluxe, StarMoney für Mac und StarMoney Business sowie die Electronic-Banking-Software SFirm. StarMoney für Privatanwender ist über die StarMoney Flat auf iPhone und iPad, Android-Smartphone und Android-Tablet, Windows PC sowie dem Mac durch den StarMoney Synchronisations- und Backup-Dienst miteinander verbunden. Zum Leistungsspektrum gehören ebenso die Unterschriftenmappe, eine App zur mobilen Zahlungsfreigabe für Geschäftsleute mittels EBICS sowie das Finanzcockpit, eine High-Business-App, speziell auf die Bedürfnisse von Firmenkunden zugeschnitten.

Darüber hinaus realisiert Star Finanz erfolgreich individuelle Software-Lösungen, mit denen Unternehmen und Finanzinstitute neue Maßstäbe setzen. Dazu gehört die App Sparkasse für die Sparkassen-Finanzgruppe, die zu den führenden Mobile-Banking-Anwendungen für iOS sowie Android zählt oder das pushTAN-Verfahren, das den Empfang und die Verwendung von TANs auf ein- und demselben Endgerät ermöglicht. Die mobilen Finanzapplikationen der Star Finanz wurden inzwischen mehr als 47 Millionen Mal in den unterschiedlichen App-Stores heruntergeladen (Stand: Januar 2021).

Mit dem Sparkassen Innovation Hub als zentralen “Andockpunkt” der Sparkassen-Finanzgruppe für FinTechs etabliert sich das Unternehmen zudem als Treiber von innovativen Entwicklungen.

