Lead Anker: Werbeagentur für Online-Marketing

Im Jahr 2018 als Start-up in Schwäbisch Gmünd gegründet, schreiben Lead Anker jetzt – mit einem zweiten Standort in Mainz – das nächste Kapitel der Erfolgsgeschichte

Online-Marketing als grundlegender Erfolgsfaktor

Mobil, immer online und sozial vernetzt: Gerade in den letzten Jahren ist die in großen Schritten voranschreitende Digitalisierung anhand neuer, sich ständig verändernden Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten im Alltag spürbar geworden. Im Zuge dieses Wandels haben sich auch die Bedürfnisse und Erwartungen Ihrer potenziellen Kunden sowie Geschäftspartner verändert, was sich nicht zuletzt in einem veränderten Verhalten zeigt. So steht für viele Internetnutzer vor Kaufentscheidungen zumeist die digitale Informationssuche an, weshalb eine starke Webpräsenz samt individueller Marketingstrategie als zentraler Faktor für den nachhaltigen Unternehmenserfolg gilt. Online-Marketing stellt traditionelle Printwerbung somit längst in den Schatten und gleichzeitig viele Unternehmen – angesichts fehlender Kenntnisse oder Ressourcen – vor große Herausforderungen.

Um Unternehmen bei der effektiven Positionierung im Internet und so bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, wird Lead Anker vor vier Jahren als Werbeagentur für Online-Marketing in Schwäbisch Gmünd gegründet. Schon bald zählen Unternehmen aller Branchen, auch weit über die Region hinaus, zu den zufriedenen Kunden, die besonders die vertrauensvolle und langfristig ausgerichtete Zusammenarbeit schätzen.

Individuell auf den Kunden sowie die jeweilige Zielgruppe abgestimmt, gehören dabei Webdesign, Suchmaschinenoptimierung, Imagefilm wie auch Social-Media-Marketing zum umfassenden Leistungsportfolio.

Leistungsbereiche der Werbeagentur Lead Anker

Als digitaler Grundpfeiler eines Unternehmens, stellt der Onlineauftritt und damit zeitgemäßes sowie professionelles Webdesign die Grundlage einer erfolgreichen online-Marketingstrategie dar. Lead Anker programmiert und gestaltet schnelle, individuelle und optisch ansprechende Webseiten, die sich durch die benutzerfreundliche Informationsbereitstellung sowie optimale Darstellung auf allen Endgräten auszeichnen.

Eine professionell erstellte Webseite genügt jedoch nicht, um potenzielle Kunden und Geschäftspartner auf digitalem Weg zu erreichen. Durch gezielte Maßnahmen zur Suchmaschinenoptimierung – kurz SEO – kann zusätzlich dafür gesorgt werden, dass Ihre Onlinepräsenz für Suchmaschinen wie Google an Sichtbarkeit zunimmt, wobei ein hohes Ranking in den Ergebnislisten mehr relevante Webseitenbesucher bedeutet.

Emotional ansprechend vermittelt ein Imagefilm binnen kürzester Zeit Ihre Unternehmensbotschaft, zeugt von Glaubwürdigkeit und kann die Außenwahrnehmung einer Marke maßgeblich verbessern. Bei Lead Anker kommen Konzeption, Produktion sowie auch die Vermarktung aus einer Hand, was Ihnen die optimale Anpassung der Inhalte an potenzielle Kunden sowie die zielgerichtete Streuung garantiert.

Durch die Möglichkeit der direkten, interaktiven Kommunikation, verfügen soziale Netzwerke – wie Instagram oder Facebook – für Unternehmen nach wie vor über großes Potenzial. Mit durchdachtem Social-Media-Marketing können zahlreiche Marketingziele, wie zum Beispiel die Beziehungspflege zu Bestandskunden, aber auch der Neukundengewinnung und damit eine Steigerung Ihrer Bekanntheit verfolgt werden.

Nächstes Kapitel der Erfolgsgeschichte

Nach erfolgreichen Jahren guter Zusammenarbeit mit Kunden verschiedenster Branchen und damit des stetigen Wachstums in Schwäbisch Gmünd, ist Lead Anker seit kurzer Zeit mit einem zweiten Standort in Mainz vertreten. Mit Sitz im Gutenberg Digital Hub etabliert sich ein neuer Ansprechpartner für Unternehmen des Rhein-Main Gebiets, wenn es um die effektive Nutzung digitaler Kanäle und damit die Konzipierung wie auch Umsetzung einer zielgerichteten Online-Marketing-Strategie geht. Lead Anker setzt sich zum Ziel, Ihr Unternehmen in den Köpfen ihrer potenziellen Kunden (Leads) zu verankern.

https://lead-anker.de/werbeagentur-mainz/

Wir glauben, dass gutes Online-Marketing nur mit diesen Grundsätzen funktioniert:

Ökonomische Grundlage

Psychologische Erkenntnisse

Technisches Verständnis

Kreative Umsetzung

