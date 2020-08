LED-Beleuchtungslösungen für schnelles Pflanzenwachstum

euroLighting bietet breitbandige neutralweiße LEDs mit UV-Anteil

Nagold, August 2020 – Mit den Pflanzen-LEDs GW3535U und GW1919U (COB) bietet euroLighting neue breitbandige LEDs mit speziellem Spektrum für die Anregung des Pflanzenwachstums (Horticulture Lighting) an. Der Vorteil: Die LEDs sind nicht auf eine bestimmte Pflanzenart oder Wachstumsphase beschränkt, sondern lassen sich universell einsetzen. Zudem sind in Kürze einsatzfertige Lampen mit den neuen LEDs verfügbar.

Nach dem Vorbild des Sonnenlichts bilden die Pflanzen-LEDs das komplette Lichtspektrum ab und erzeugen alle Wellenlängen für jede Wachstumsphase. Damit stehen sie im Gegensatz zu LEDs, die nur ein violettes Spektrum aus roten und blauen Wellenlängen erzeugen. Sie decken die Bedürfnisse der Pflanze während des gesamten Lebenszyklus ab und tragen so zu einer deutlichen Steigerung des Wachstums und Fruchtertrags bei.

Ihr PPF-Wert (Photosynthetischer Photonenfluss) liegt bei bis zu 31,2μmol/s pro COB und 1,7μmol/s pro LED. Dabei geben sie ein angenehmes neutralweißes Licht mit 4000K und einem CRI von über 97 ab. Es unterstützt das leichte Überprüfen der Pflanzengesundheit, schont die Augen und fördert das Wohlbefinden. Der zusätzliche UV-Anteil der LEDs regt die Bildung der Wirkstoffe bei Heilpflanzen sowie Aroma und Pigmentierung an.

Praktischer Ersatz:

Die GW3535U-LED ersetzt fünf bis sechs konventionelle einfarbige LEDs in einem Bauteil (3,5 x 3,5 mm) und bietet damit eine hohe Platz- und Kostenersparnis sowie einen geringeren Aufwand bei der Entwicklung.

Kundenspezifische Beleuchtungslösungen:

euroLighting bietet nicht nur LED-Bauteile, sondern auch kundenspezifische Module (AC oder DC) sowie fertige Leuchten und Beleuchtungslösungen an. Diese lassen sich individuell hinsichtlich Form, Größe, Spektrum und Ansteuerung fertigen, darunter z. B. spezielle Pflanzenleuchten für den Gartenbau, für Heilpflanzen uvm.

Kontakt: www.eurolighting.de

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

