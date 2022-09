Lehmener Autorin trug zum 1. Internationalen Weltrekord bei

Autorin Kelly Malottke gewinnt den Weltrekord und gibt damit deutschlandweit Babys eine Stimme

In nur 60 Sekunden holten sich beim ersten Internationalen Zoom-Life-Hack-Slam in dieser Diziplin 230 Menschen aus verschiedenen Nationen gemeinsam einen Weltrekord. Die Lehmenerin Kelly Malottke war dabei und verrät dort ihren einfachen Weg, die Gedanken und Bedürfnisse der Babys in nur wenigen Sekunden zu lesen.

Expertin für Eltern-Kind-Kommunikation Kelly Malottke tritt voller Motivation und Leidenschaft für junge Familien an den Start und erklärt in Kürze: „Der ZOOM Life-Hack Slam ist eine aufregende Möglichkeit für Experten und Speaker, ihr Wissen mit der Welt zu teilen. Die Experten haben 60 Sekunden Zeit, um zu gewinnen und das Publikum mit ihren Empfehlungen und Life-Hacks das Leben anderer Menschen zu bereichern und sie zu begeistern.“

Absolute Härte und Nervenkitzel

Nach einer harten Auswahl in der Vorentscheidung konnten die übrig gebliebenen 114 Teilnehmer die digitale Bühne rocken. Darunter auch Expertin Kelly Malottke, die mit ihrem einmaligen und bahnbrechenden Life-Hack für junge Eltern und Babys antrat. Ihr Life-Hack heißt „Babyzeichensprache“. Damit gibt Kelly Malottke Babys mit Zeichensprache eine Stimme und damit Eltern einen direkten Zugang zu den Gedanken und Bedürfnissen der Kleinsten. Das ganze funktioniert noch vor dem ersten gesprochen Wort des Babys.

Kelly Malottke: „Eltern wollen doch alle das Beste für Ihre Babys, oder nicht? Da liegt es nahe, sein Baby einfacher und schneller verstehen und dessen Bedürfnisse besser befriedigen zu können. Da gebe ich meine bislang geheime Zauberformel für Babyversteher gerne auch in diesem Rahmen preis. Außerdem: Nachdem ich vom weltweitbekannten Top-Speaker und Initiator Hermann Scherer persönlich eingeladen wurde, konnte ich mir diese Chance und diesen Nervenkitzel einfach nicht entgehen lassen.“

Es brauchte starke Nerven und einen sehr guten Umgang mit Druck, da das Mikrofon auf den Punkt eingeschaltet und dann voller Power und Elan für 60 Sekunden performed wurde. Vorbereitungszeit? Keine!

Alle Augen waren auf die Speaker gerichtet. Kelly Malottke konnte in diesem Moment wieder über sich hinauswachsen und in ihrem 60 Sekunden Life-Hack „Babyzeichensprache“ alle Teilnehmer und Eltern bereichern.

Mit Kelly Malottkes Konzept Zauberhafte Babyhände® können Babys mit einfachen Handzeichen und Gebärden ihre Gedanken, Träume und Bedürfnisse ganz im Detail mitteilen und bekommen damit noch vor ihrem ersten Wort eine Stimme.

Auf Rückfrage, warum sie seit über 15 Jahren so viel Energie in diese noch so unbekannte und geheime Babyzeichensprache investiert, sagt Kelly Malottke: „Es ist einfach meine absolute Passion, Eltern-Baby-Kommunikation auf ein neus Level zu heben, denn ich glaube das jedes Elternteil das Recht auf mehr Leichtigkeit hat und jedes Baby das Recht hat, sich auch mit Händen und Gebärden auszudrücken und damit eine Stimme zu bekommen, noch bevor es das erste Wort spricht. Außerdem gibt es für mich einfach nichts schöneres als zu sehen, wie die Augen von Babys und Eltern funkeln, wenn sie sich wirklich mit der Zeichensprache im Detail verstanden haben.“

Das Unternehmen Kelly Malottke ist eine eine Plattform für den Bereich Kommunikation, Coaching und Empowerment für Babys und Kleinkinder mit ihren Familien, pädagogische Fachkräfte, Kursleiter, Elterncoaches. Dessen Kernkompetenz ist es, Eltern durch Bildungs- und Freizeitangebote mehr Leichtigkeit in das Leben der Familie zu zaubern und persönliche und familiäre Wachstumsprozesse zu initiieren und zu begleiten.

Produkte & Dienstleistungen: Aktivierende Live- und Online-Formate, wie z.B. Eltern-Kind-Kurse, Trainings, Seminare, Lizenz- und Franchiseprodukte, Coachings, YouTube-Channel, sowie inspirierende Publikationen im Eigenverlag, wie z.B. Bücher, sowie weitere Produkte im Buch- und Einzelhandel.

