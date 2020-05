LEIPZIG.ART auf Frühjahr 2021 verschoben

Der Veranstalter der LEIPZIG.ART, die Arbeitsgemeinschaft VISIT e.V. hat die 1. INTERBIENNALE, die eine Lücke zwischen der 1Biennale und der SANTORINI BIENNALE mit einer Werkschau für immersive Konzeptkunst schließen sollte, von September 2020 auf Frühjahr 2021 verschoben. Für Künstler im In- und Ausland gebuchte Flüge wurden gutgeschrieben.

Aufgrund der immer stärkeren Digitalisierung hat sich die Immersive Kunst, die William Gibson in seinem Roman Count Zero als Katatonenkunst bezeichnet, zu einem Medienereignis von internationaler Dimension entwickelt. Der Veranstalter hat mit der Ausrichtung der Embassy THE FAKED im Rahmen der Biennale THE WRONG 2019 breite Erfahrungen in der Virtualisierung von Kunst gesammelt. So wurden die ersten immersiven Welten in eine Applikation für Oculus, einem der führenden Hersteller von VR-Brillen, umgesetzt. Auf der World Virtual Best Practice for Education (WVBPE 2020) Konferenz fand die Erstpräsentation in einer kombinierten Schau der Immersionswelt THE VAKED VR sowohl für Android als auch für iPhone in den Welten von Second Life und Opensimulator statt. Über 20 US-Amerikanische Universitäten waren vertreten. Basierend auf dem millionenfach verkauften VR System Google Cardboard und Oculus Go statt, beste Voraussetzungen für den Erfolg der LEIPZIG.ART Immersivia. Leider machte der Corona Virus den Planungen der Leipziger eine Real-Schau abzuhalten einen Strich durch die Rechnung. Damit wird das Kunsterlebnis wohl bis auf Weiteres auf den digitalen Raum beschränkt bleiben.

Doch nicht alle was geplant war muss dem Virus weichen. Sobald die allgemeinen Ausgangsbeschränkungen in einer Form gelockert sind dass Kulturbetrieb wieder möglich ist soll eine Vorführung im LURU in der Spinnerei Leipzig erfolgen. Es ist der Beitrag der Italienischen Videographerin Alba Roca aka WizardOz Chrome aus Mailand. Der Titel: Zima Blue – The Life of a Virus. Eine verkürzte Version findet sich auf YouTube unter https://youtu.be/KE2wUdkZLlY

Wir sind ein Trainingscluster und führen diverse Projekte im Medienbereich durch.

We offer training in Art&Technology and support the arts.

Kontakt

VISIT e.V.

Benjamin Hirlinger

Sternwartenstr. 4-6

04103 Leipzig

+49 157 66848097

info@visit-ev.de

https://leipzig-lab.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.