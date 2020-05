Werbung auf Google: InternetServiceAgentur bietet Leistungen als SEA Agentur für Hamburg

Die InternetServiceAgentur aus Hamburg bietet neben vielen anderen Services auch Unterstützung als SEA Adwords Agentur an.

Viele Unternehmer sind schon bei dem Begriff Google AdWords schlicht überfordert – und das nicht ganz zu Unrecht. Das mächtige Tool aus dem Hause Google kann viel Laufkundschaft im Internet auf eine Webseite aufmerksam machen, aber bei falscher Nutzung auch sehr viel Geld ohne messbaren Erfolg kosten.

Wer auf Google Werbung schalten will, braucht Know-how, eine Strategie und sowohl Zeit als auch die notwendigen Tools, um zu prüfen, ob eine Anzeige sich lohnt. Viele Experten starten zunächst mit mehreren ähnlichen Anzeigen und vergleichen nach einer kurzen Laufzeit die unterschiedlichen Erfolgsraten. Dieses Vorgehen empfiehlt auch Google selbst. Viele Firmeninhaber entscheiden sich dafür, das Thema Google AdWords lieber in die Hände von erfahrenen Profis zu legen und eine SEA Agentur zu beauftragen.

Die InternetServiceAgentur ist eine dieser sogenannten SEA Agenturen in Hamburg, Die Abkürzung SEA steht für den englischen Begriff “Search Engine Advertising”, zu Deutsch Suchmaschinenwerbung. Als Spezialist stehen Heiko Wohlgemuth und seinem Team viele Programme zur Analyse und Bewertung einer Werbekampagne zur Verfügung. Außerdem hat er über 20 Jahre Erfahrung und kann eine Online Marketing Strategie in kürzester Zeit entwickeln. Dabei setzt er viel früher an, als viele Kunden zunächst erwarten: “Ich war richtig überrascht, dass Heiko zunächst eine genaue Zielgruppenanalyse durchgeführt hat. Dadurch hat sich die gesamte Struktur unserer AdWords Kampagne radikal verändert.”, berichtet Frau Marquardt, eine zufriedene Kundin der Agentur. Im Google AdWords Tool kann man einrichten, in welchen Regionen, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten eine Werbeanzeige ausgespielt werden soll. Das Wissen über das Internetnutzungsverhalten der eigenen Zielgruppe ist dafür Gold wert.

“Es kommt aber auch darauf an zu verstehen, wonach potenzielle Kunden bei Google suchen.”, ergänzt Heiko Wohlgemuth. Damit bezieht er sich auf die sogenannten Keywords, also Suchbegriffe, die jemand bei Google eingibt. An diese wird eine Werbeanzeige nämlich geknüpft. Auch hier versteckt sich eine potenzielle Geldfalle für unerfahrene Nutzer. Deshalb ist es sinnvoll, einen Spezialisten zu beauftragen, der sich mit den Gefahrenzonen auskennt und diese souverän meistern kann.

“Ich bin mit dem Ergebnis der neuen Kampagnen sehr glücklich. Die Investition in die Leistungen der InternetServiceAgentur hat sich bereits nach kurzer Zeit gelohnt.”, so Frau Marquardt.

Als Online-Marketing-Agentur konzipieren wir Ihre smarten Marketing- und Werbemaßnahmen und setzen sie für Sie um. Durch langjährige strategische Partnerschaften agieren wir als Full-Service-Agentur. So umfasst unser Angebot alles, was für smartes Marketing nötig ist – von der Logo-Entwicklung (CI) über die Website mit Suchmaschinenoptimierung (SEO) oder Suchmaschinenwerbung (SEA bzw. Performance Marketing), bis zum Imagefilm.

