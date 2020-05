Carfellows nimmt VWs Rundum-sorglos-Paket für Leasingkunden ins Programm auf

Der Volkswagen Konzern startet mit einem eigenen Konjunkturprogramm, um wieder Fahrzeuge auf die Straße zu bekommen. “Die aktuelle Kaufzurückhaltung beschränkt sich nicht nur auf den Autohandel. Deshalb brauchen wir ein breit angelegtes Konjunkturprogramm für die gesamte Wirtschaft, das den Menschen Vertrauen zurückgibt,” erläutert Jürgen Stackmann, Vorstand Vertrieb, Marketing und After-Sales der Marke Volkswagen Pkw. Neben neuen Fahrzeug-Angeboten bieten Händler wie das Berliner Automotive-Startup CarFellows jetzt auch interessante Zusatzpakete mit an.

Zu den Angeboten, die man bei CarFellows jetzt neu buchen kann, gehört unter anderem die #vwfüreuch Aktion der Marke Volkswagen. Das Angebot beinhaltet ein Schutzpaket aus Anschlussgarantie, Leasingraten-Ausfallschutz bei Arbeitslosigkeit, Wartung und Inspektion. Es ist bei Abschluss eines Leasingvertrages für ein Modell der Marke Volkswagen über Carfellows ab 9,99 Euro monatlich optional dazu buchbar.

Das Paket wurde im Hinblick auf die Menschen zusammengestellt, die finanziell unter der Covid-19 Pandemie leiden. “Gerade das Paket zum Schutz vor unverschuldeter Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfähigkeit durch Covid-19 hilft den Leasingkunden, Zuversicht und Sicherheit in der aktuell schwierigen Lage zu bekommen”, so Volkan Örgen, Head of Sales bei dem Online-Startup CarFellows. “Neben lukrativen Angeboten für unsere Kunden ist es für uns genauso wichtig, als Partner auch nach dem Kauf unterstützend zur Seite zu stehen.”

Die CarFellows Plattform startete im Sommer 2019 mit dem Ziel, den Online-Autokauf mit wenigen Klicks zu ermöglichen und eine Automobilcommunity online wie offline aufzubauen. “Die schnelle Verfügbarkeit der Fahrzeuge und der komplett digitale, kontaktlose Verkauf sind aber gerade jetzt sehr wichtig”, so Nina Geiss, CEO von CarFellows.

Online einen Neuwagen kaufen und nach kurzer Zeit nach Hause liefern lassen. Das Berliner Start-up CarFellows macht den Autokauf zu einem einfachen und bequemen E-Commerce-Erlebnis. In wenigen Klicks lässt sich der Kauf erledigen – komplett digital und sicher, 24/7 vom Computer, Tablet oder Smartphone aus.

