Leipziger Buchmesse 2026: Thomas Strunz zu Gast

Ex-Profi und Europameister Thomas Strunz als Gast zur Buchvorstellung – Insider-Fußballroman erscheint am 27.04.2026

Leipzig/Ingelheim am Rhein, 06.03.2026 – Der Mentoren-Media-Verlag kündigt für die Leipziger Buchmesse 2026 eine hochkarätige Ergänzung seines Bühnenprogramms an: Im Rahmen der Vorstellung des am 27.04.2026 erscheinenden Romans „Tore des Lebens“ tritt Autor Lars-Wilhelm Baumgarten gemeinsam mit Thomas Strunz auf. Der frühere deutsche Fußballprofi, Europameister und langjährige TV-Experte wird als Gast an der Podiumsrunde teilnehmen. Baumgarten und Strunz kennen sich persönlich: Ab dem Jahr 2000 betrieben sie für einige Jahre gemeinsam als Geschäftspartner die Sportagentur „Strunz & Friends“.

Der Bühnenauftritt findet am Donnerstag, 19.03.2026, auf der Sachbuch: Kontexte Bühne (Forum Sachbuch: Kontexte, Halle 5, Standort/Stand E604) statt.

„Tore des Lebens“ ist ein schonungslos emotionaler Fußballroman über Aufstieg, Ruhm, Absturz – und den Weg zurück zu dem, was zählt. Im Zentrum steht der fiktive Spieler Sven Schütze: Vom Bolzplatz führt sein Weg in den Profifußball, hinein in eine Welt aus Leistungsdruck, Image, Erwartungen, Verträgen, Schlagzeilen und Machtspielen. Der Roman wirft einen klaren Blick hinter die Kulissen des Geschäfts und erzählt von Loyalität und Manipulation, von Brüchen und Neuanfängen – und von der Frage, wer ein Mensch ist, wenn der Applaus verstummt.

Die gemeinsame Podiumspräsenz mit Thomas Strunz setzt genau hier an: Spitzensport, Öffentlichkeit, mentale Belastung und die Mechanik des Erfolgs. Strunz bringt die Perspektive eines Spielers ein, der die Höhen des Profi-Fußballs selbst erlebt hat – und der die Themen Leistungsfähigkeit, mentale Stärke und Motivation bis heute aus der Praxis heraus einordnet. So entsteht ein Gespräch, das sportliche Realität und literarische Erzählung zusammenführt: nah, glaubwürdig und relevant weit über den Fußball hinaus.

Die besondere Nähe zum Projekt zeigt sich auch über den Bühnenauftritt hinaus: Thomas Strunz begleitet das Buch mit einem persönlichen Statement auf der Buchrückseite.

Redaktionen, Blogger:innen und Veranstaltungsbesucher:innen sind eingeladen, die Buchvorstellung und das Gespräch live zu erleben. Interview- und Presseanfragen sowie Rezensionswünsche können an den Pressekontakt gerichtet werden.

ÜBER DEN AUTOR

Lars-Wilhelm Baumgarten kennt den Profifußball aus nächster Nähe. Als Spielerberater und Gründer einer Sportmanagement-Agentur hat er über viele Jahre Talente begleitet und Transferprozesse mitgestaltet. Diese Insider-Perspektive prägt die Glaubwürdigkeit und Tiefe seiner Erzählung.

ÜBER THOMAS STRUNZ

Thomas Strunz, geboren am 25. April 1968, zählt zu den profilierten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Der frühere Nationalspieler absolvierte 41 A-Länderspiele für Deutschland, wurde 1996 Europameister und gewann im Verlauf seiner Profikarriere fünf deutsche Meisterschaften. Nach seiner aktiven Laufbahn blieb er dem Fußball auch medial eng verbunden und war über Jahre als TV-Experte bei DSF/SPORT1 präsent – unter anderem im Fußballtalk „Doppelpass“, wo er das aktuelle Fußballgeschehen pointiert und praxisnah einordnete.

Die 2021 gegründete Mentoren-Media-Verlags-Gruppe in Ingelheim publiziert Bücher, die Menschen befähigen, die Welt positiv zu gestalten. Die Verleger glauben an das Potenzial jedes Einzelnen – ob Unternehmer, Kreative, Wissenshungrige oder Kinder – und begleiten sie mit Büchern, die Mut machen, Horizonte erweitern und nachhaltige Impulse setzen. Mit den Imprints des Verlagshauses werden unternehmerisches Denken und gesellschaftliches Bewusstsein gefördert. Dazu gehören kulturelle Tiefe, ästhetisches Empfinden, kindliche Vorstellungskraft und genussvolle Entdeckungsfreude – für eine freie, demokratische, mündige, gesunde und vielfältige Gesellschaft.

Bildquelle: Foto: Michael Lucan · CC BY-SA 3.0 DE