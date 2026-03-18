Lektorat mit Lerneffekt

Das Mitlern-Lektorat von „besser Korrektur lesen“ bietet hohe Textqualität und zugleich individuelles Coaching

Oldenburg, 18. März 2026 – Was erwarten Kunden von einem Lektorat? Sie erwarten einen flüssig formulierten, fehlerfreien Text. besser Korrektur lesen verbindet das Lektorat von Berichten, Protokollen, Technischer Dokumentation und anderen Sachtexten mit Textcoaching und sorgt damit für nachhaltige Lerneffekte.

„Was soll denn an diesem Satz falsch sein?“ Diese und ähnliche Zweifel an Korrekturanmerkungen erlebt Andreas Düpmann immer wieder. Aber genau dieses kritische Hinterfragen seiner Kunden schätzt der gelernte Technische Redakteur, denn so kommt er mit ihnen ins Gespräch über die Sprache. Oft steht eine mögliche Fehlinterpretation des geprüften Textes im Fokus: Welche Information soll ein Satz transportieren? Und was sagt er tatsächlich aus?

Dem Missverständnis auf der Spur

„Schnell wird über Missverständliches hinweggelesen, weil unser Gehirn darin geübt ist, das tatsächlich Gemeinte in Botschaften zu erkennen – auch dann, wenn die Aussage Interpretationsspielraum lässt“. Damit nennt Andreas Düpmann eine Ursache für den Effekt, dass auch missverständliche Aussagen von vielen Lesern als eindeutig empfunden werden.

So sei auch der Satz „Sie erwarten einen flüssig formulierten, fehlerfreien Text“ im Vorspann dieser Meldung nicht ganz korrekt, obwohl jeder weiß, was gemeint sei. Es hätte heißen müssen: „Sie erwarten einen fehlerfreien Text, der sich flüssig lesen lässt.“ „Ob der Autor ihn flüssig formuliert hat, interessiert die Leser weniger“, entlarvt der Textcoach die nicht korrekte Aussage.

Welche Formulierungen sind falsch, welche können wir noch durchgehen lassen? Diese Frage beantworten Leser sehr unterschiedlich, abhängig von ihrem Sprachvermögen, ihrer Leseerfahrung und ihren Fachkenntnissen. Deshalb sind die Grenzen zwischen „nicht schön“, „nicht zielgruppenorientiert“, „missverständlich“ und „sachlich falsch“ fließend.

Das Korrektur-PDF als Lerneinheit

Der Inhaber von besser Korrektur lesen ist bestrebt, bereits im Lektorat die Sinne der Empfänger seiner Korrekturen zu schärfen – mit Erläuterungen und zusätzlichen Informationen, die auch für Nicht-Germanisten leicht nachvollziehbar sind. Dabei belässt es der Textcoach jedoch nicht: „Wer mich mit einem Text betraut, erfährt nicht nur den Grund für eine Änderung, er erhält auch Vorschläge für Formulierungen, die keine Fehlinterpretationen zulassen.“

Wer nicht in eine Schulung investieren möchte, kann durch das Mitlern-Lektorat von besser Korrektur lesen das Wissen um verständliche, lesenswerte Sachtexte erwerben. Dabei dient das Korrektur-PDF als Lehrmittel. Mehr braucht es oft nicht, um auf den ersten Blick zu erkennen, was an einem Satz falsch ist, welche Wortfolgen zu Missverständnissen führen können und wie schon kleine Korrekturen sperrige Sätze in leicht lesbare und verständliche Lektüre verwandeln.

Die persönlichen „Baustellen“

Mit mehr als 25 Jahren Berufserfahrung als Korrektor und Lektor sowie nach über 240 Seminaren im Korrekturlesen und Redigieren von Sachtexten steht für Andreas Düpmann fest: „Fehler sind so individuell wie die Wahrnehmung jener Menschen, die sie machen. Ziel jeder Schulung ist es, zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern deren persönliche Baustellen aufzudecken. Anschließend biete ich Lösungen an, mit denen sie an diesen Baustellen arbeiten und die Qualität ihrer Texte deutlich verbessern können.“ Das Ergebnis sind bessere Texte – schon vor dem Lektorat.

Schreibstil verbessert sich nachweislich

Die Kosten für das Mitlern-Lektorat sind etwas höher als für das pure Korrektorat, haben sich aber nach Erfahrung von Andreas Düpmann sehr bald amortisiert. „Nach etwa sechs bis zwölf Monaten sind die Empfänger der Korrekturen in ihrem Schreiben so viel besser, dass sie auf umfangreiches Korrektorat verzichten können“, so der Trainer. „Das ist meine Erkenntnis aus vielen Kundenbeziehungen: Nach spätestens einem Jahr trägt die Saat Früchte – die Sachbearbeiter, Ingenieure oder Technischen Redakteure haben ihren Schreibstil so verbessert, dass sie ohne weitere Unterstützung auskommen.“

Andreas Düpmann, Technischer Korrektor, Trainer und Gastdozent der Hochschule Karlsruhe, gibt seit 2011 Seminare im Korrekturlesen am Monitor, im Redigieren von Sachtexten sowie im Optimieren von Korrekturprozessen. Er coacht Mitarbeiter von Unternehmen, Agenturen und Zeitungsredaktionen sowie von Organisationen und Behörden in Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz. Zu seinen Kunden zählen Institutionen wie die UN in Genf, das Europäische Patentamt in Wien, die Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, aber auch Unternehmen wie die Hornbach Baumarkt AG sowie viele mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen.

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