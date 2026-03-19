Lescars Motorrad-Navi-Display, 5 Zoll, CarPlay- & Android Auto, 2 Cams optional

Smartphone-Apps für Navigation und mehr – jetzt auch auf dem Motorrad nutzen
– 5″-Motorrad-Display (12,7 cm) für Navigation und mehr
– Kabellose Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto
– 12,7 cm (5″) IPS-Multitouch-Display für beste Sicht und einfache Bedienung
– Per Sprachsteuerung ohne Hände bedienbar
– Bluetooth für kabellose Headset-Nutzung
– Wasserdicht nach IP68: ideal für alle Wetterbedingungen
Modernes Upgrade für das Motorrad: Per Kopplung mit einem iPhone oder Android-Smartphone überträgt das Motorrad-Navi-Display von Lescars Apps via CarPlay oder Android Auto direkt auf den Bildschirm – Navigation und weitere Anwendungen sind so während der Fahrt zugänglich, während das Smartphone sicher verstaut bleibt.
Intuitive Bedienung per Touch: Das IPS-Multitouch-Display bietet brillante Bildqualität und reagiert präzise auf Berührungen. Menüs, Mediensteuerung und Navigation lassen sich per Fingertipp bedienen – vertraut wie die Bedienung eines Smartphones oder Tablets.
Freie Hände dank Sprachsteuerung: Neue Navigationsziele lassen sich einfach per Stimme eingeben. Der integrierte Sprachassistent hält die Aufmerksamkeit auf der Straße und die Hände am Lenker – ein Sicherheitsgewinn auf jeder Fahrt.
Robust und zuverlässig verbunden: Bluetooth verbindet Smartphone oder Kopfhörer zuverlässig mit dem Display. Das wetterfeste Gehäuse ist für Regen und Sonneneinstrahlung ausgelegt. Die Lenkerhalterung sitzt sicher und lässt sich mit wenigen Handgriffen abnehmen – praktisch für unterwegs oder zur Aufbewahrung.
– IPS-Multitouch-Display mit 5″ (12,7 cm) Bilddiagonale: Auflösung: 854 x 480 Pixel
– Kompatibel mit CarPlay und Android Auto: Zugriff auf Smartphone-Anwendungen wie Navigation u.v.m.
– Bluetooth für kabellose Verbindung mit dem Smartphone
– Ermöglicht Navigation, Freisprechen und Media-Streaming
– Sprachsteuerung für einfache Bedienung während der Fahrt
– Integrierter Mediaplayer für Audio und Video, mit Audio-Equalizer
– Medienwiedergabe auch über microSD(HC/XC)-Speicherkarte mit bis zu 64 GB (Speicherkarte bitte dazu bestellen)
– PIN-Sperre für das Display einrichtbar
– Betriebstemperatur: -25 °C bis 70 °C
– Wasserdichtes Gehäuse: IP67
– Montagehalterung zum einfachen Befestigen und Abnehmen des Displays
– Stromversorgung: per 12-Volt-DC-Anschlusskabel (zum Anschluss an der Motorrad-Batterie)
– Maße Displayeinheit: 160 x 90 x 30 mm, Gewicht: ca. 500 g
– Mobiles Motorrad-Display inklusive Montagehalterung, Strom-Anschlusskabel und deutscher Anleitung
Das Lescars Motorrad-Navi-Display mit 5″/12 cm, CarPlay- & Android Auto-kompatibel ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8055-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.
Bundle mit 2 Kameras:
Lescars Motorrad-Navi-Display, 5″, CarPlay- & Android-Auto-komp., 2 Kameras
Während der Fahrt Videos nach vorne und hinten aufzeichnen
– 2 Kameras für Videoaufzeichnung nach vorne und hinten
Inklusive zwei Kameras: Das Bundle enthält eine Front- und eine Rückkamera, die Motorradtouren umfassend aufzeichnen und die Aufnahmen auf einer microSD-Karte speichern – als Erinnerung an gefahrene Strecken oder zur Beweissicherung. Per Fingertipp lässt sich jederzeit zwischen den beiden Kamerabildern wechseln.
Bestellnummer: JX-8056-625
Preis: 119,99 EUR
Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/zAx7NY7FgkXpA3s
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