Lescars Motorrad-Navi-Display, 5 Zoll, CarPlay- & Android Auto, 2 Cams optional

Smartphone-Apps für Navigation und mehr – jetzt auch auf dem Motorrad nutzen

– 5″-Motorrad-Display (12,7 cm) für Navigation und mehr

– Kabellose Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

– 12,7 cm (5″) IPS-Multitouch-Display für beste Sicht und einfache Bedienung

– Per Sprachsteuerung ohne Hände bedienbar

– Bluetooth für kabellose Headset-Nutzung

– Wasserdicht nach IP68: ideal für alle Wetterbedingungen

Modernes Upgrade für das Motorrad: Per Kopplung mit einem iPhone oder Android-Smartphone überträgt das Motorrad-Navi-Display von Lescars Apps via CarPlay oder Android Auto direkt auf den Bildschirm – Navigation und weitere Anwendungen sind so während der Fahrt zugänglich, während das Smartphone sicher verstaut bleibt.

Intuitive Bedienung per Touch: Das IPS-Multitouch-Display bietet brillante Bildqualität und reagiert präzise auf Berührungen. Menüs, Mediensteuerung und Navigation lassen sich per Fingertipp bedienen – vertraut wie die Bedienung eines Smartphones oder Tablets.

Freie Hände dank Sprachsteuerung: Neue Navigationsziele lassen sich einfach per Stimme eingeben. Der integrierte Sprachassistent hält die Aufmerksamkeit auf der Straße und die Hände am Lenker – ein Sicherheitsgewinn auf jeder Fahrt.

Robust und zuverlässig verbunden: Bluetooth verbindet Smartphone oder Kopfhörer zuverlässig mit dem Display. Das wetterfeste Gehäuse ist für Regen und Sonneneinstrahlung ausgelegt. Die Lenkerhalterung sitzt sicher und lässt sich mit wenigen Handgriffen abnehmen – praktisch für unterwegs oder zur Aufbewahrung.

– IPS-Multitouch-Display mit 5″ (12,7 cm) Bilddiagonale: Auflösung: 854 x 480 Pixel

– Kompatibel mit CarPlay und Android Auto: Zugriff auf Smartphone-Anwendungen wie Navigation u.v.m.

– Bluetooth für kabellose Verbindung mit dem Smartphone

– Ermöglicht Navigation, Freisprechen und Media-Streaming

– Sprachsteuerung für einfache Bedienung während der Fahrt

– Integrierter Mediaplayer für Audio und Video, mit Audio-Equalizer

– Medienwiedergabe auch über microSD(HC/XC)-Speicherkarte mit bis zu 64 GB (Speicherkarte bitte dazu bestellen)

– PIN-Sperre für das Display einrichtbar

– Betriebstemperatur: -25 °C bis 70 °C

– Wasserdichtes Gehäuse: IP67

– Montagehalterung zum einfachen Befestigen und Abnehmen des Displays

– Stromversorgung: per 12-Volt-DC-Anschlusskabel (zum Anschluss an der Motorrad-Batterie)

– Maße Displayeinheit: 160 x 90 x 30 mm, Gewicht: ca. 500 g

– Mobiles Motorrad-Display inklusive Montagehalterung, Strom-Anschlusskabel und deutscher Anleitung

Das Lescars Motorrad-Navi-Display mit 5″/12 cm, CarPlay- & Android Auto-kompatibel ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8055-625 zum Preis von 69,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bundle mit 2 Kameras:

Lescars Motorrad-Navi-Display, 5″, CarPlay- & Android-Auto-komp., 2 Kameras

Während der Fahrt Videos nach vorne und hinten aufzeichnen

– 2 Kameras für Videoaufzeichnung nach vorne und hinten

Inklusive zwei Kameras: Das Bundle enthält eine Front- und eine Rückkamera, die Motorradtouren umfassend aufzeichnen und die Aufnahmen auf einer microSD-Karte speichern – als Erinnerung an gefahrene Strecken oder zur Beweissicherung. Per Fingertipp lässt sich jederzeit zwischen den beiden Kamerabildern wechseln.

Bestellnummer: JX-8056-625

Preis: 119,99 EUR

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/zAx7NY7FgkXpA3s

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