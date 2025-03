LILA Laser übernimmt ADAM Lasertechnik

Externe Nachfolgeregelung durch Branchenpartner

Die Laser Integration Laser Applikation (LILA) GmbH mit Sitz in Sexau übernimmt im Rahmen einer externen Nachfolgeregelung das Unternehmen ADAM Lasertechnik aus Todtnau. Die notarielle Vertragsunterzeichnung wurde bereits abgeschlossen, die offizielle Übernahme tritt zum 1. April 2025 in Kraft. Die Marke ADAM Lasertechnik bleibt erhalten. Bereits in vollem Gange ist die Verlagerung des Maschinenparks an den neuen Produktionsstandort in Vörstetten.

Firmeninhaber Markus Adam fand in der LILA GmbH einen geeigneten Nachfolger für das von ihm 1986 gegründete Unternehmen. Nach intensiven Verhandlungen konnten im Februar 2025 die notariellen Formalitäten abgeschlossen und die Übernahme finalisiert werden. „Wir sind sehr froh, mit der LILA GmbH nicht nur einen geeigneten Käufer, sondern auch einen branchenerfahrenen Partner gefunden zu haben, der den Betrieb nahtlos weiterführt und unseren Kunden die gewohnte Qualität bietet“, erläutert Markus Adam.

Gundolf Vogel, geschäftsführender Gesellschafter der LILA GmbH, sieht in der Übernahme eine bedeutende strategische Erweiterung: „ADAM Lasertechnik ist führend im Bereich des 3D-Laserschweißens mit automatischer Drahtzuführung. Die Integration dieser Technologie und der Transfer des notwendigen Know-hows in unser Unternehmen schafft neue Möglichkeiten und stärkt unsere Marktposition.“ Um die Potenziale voll auszuschöpfen, sind jedoch erhebliche Investitionen erforderlich, da der bisherige Standort in Todtnau nicht weiterbetrieben werden kann und auch eine Integration in Sexau aus Platzgründen nicht möglich ist. Daher entsteht in Vörstetten ein neues Werk, in das der Maschinenpark von ADAM Lasertechnik verlagert wird. Dort werden mittelfristig rund zehn Mitarbeitende tätig sein.

„Durch die Übernahme von ADAM Lasertechnik erweitern wir nicht nur unser Produktionsportfolio sondern auch unsere Wissensbasis, so dass wir unsere führende Position in der Lasermaterialbearbeitung weiter auszubauen können“, betont Gundolf Vogel.

Über ADAM Lasertechnik

ADAM Lasertechnik ist spezialisiert auf das 3D-Laserschweißen mit Zusatzmaterial spezialisiert. Der Kundenstamm ist breit gefächert und reicht von der Automobilzulieferindustrie über die Medizintechnik und den Maschinenbau bis hin zur Zahnradindustrie. Das Unternehmen deckt den gesamten Entwicklungsprozess ab – von der Projektierung über die Prototypenfertigung bis hin zur Serienproduktion. Für das Laserschweißen stehen sieben hochmoderne Anlagen unterschiedlicher Leistungsklassen zur Verfügung, die sowohl konventionelle als auch vollautomatisierte Nahtformen ermöglichen. Die CNC-gesteuerten Systeme arbeiten im 2D- und 3D-Modus und verfügen zusätzlich über B-A-C-Achsen.

Über die Laser Integration Laser Applikation (LILA) GmbH

Die 1990 gegründete LILA GmbH gehört zu den Pionieren der industriellen Laserbearbeitung und ist spezialisiert auf Präzisionsschneiden, Präzisionsschweißen und Präzisionsbohren. Das Unternehmen bearbeitet ein breites Spektrum an Metallen sowie zahlreiche Keramikwerkstoffe. Die Kernkompetenzen von LILA liegen im Feinschweißen sowie in der hochpräzisen Bearbeitung von Industriekeramiken. Ein besonderer Fokus liegt auf der Medizintechnik. Darüber hinaus zählen nationale und internationale Unternehmen aus der Pharma- und Elektrotechnik, der Elektronik, dem Maschinen- und Anlagenbau sowie der Automobilzulieferindustrie zum Kundenkreis.

Eine international führende Position nimmt LILA mit dem Einsatz einer innovativen wasserstrahlgeführten Laserschneidtechnologie ein. Diese Bearbeitungstechnologie ermöglicht das hochpräzise Schneiden und Bohren von extrem harten Industriekeramiken wie Silizium- oder Wolframcarbid-Werkstoffen, die insbesondere in der Halbleitertechnologie Anwendung finden.

Derzeit beschäftigt LILA am Standort Sexau 25 Mitarbeitende. Mit der neuen Produktionsstätte in Vörstetten werden bis Mitte 2025 rund zehn weitere Arbeitsplätze geschaffen.

