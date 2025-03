Identifizierung für Flintec Zeit und Zutritt über SSO/AD

Mitarbeiteridentifizierung über SSO/AD und Entra SSO / Entra ID bei der Flintec App für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle

Mannheim, 11.03.2025: Flintec hat ein zusätzliches Identifizierungs- und Authentifizierungsverfahren für die Flintec App für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle entwickelt. Das neue Identifizierungsverfahren für die Flintec Web App, Android App und iOS App erfolgt auf Basis von SSO & AD (Windows Intranet) sowie Entra SSO und Entra ID (Azure Cloud). Login Credentials sind eine komfortable und sichere Alternative zu offline Credentials (z.B. NFC Token).

Identifizierungsverfahren über SSO

Die Identifizierung der Mitarbeiter in der App für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle erfolgt bisher durch die Eingabe einer Ausweisnummer über die Tastatur oder durch die Nutzung von offline Credentials (Buchungsmedien). Flintec stellt ein weiteres komfortables und sicheres Verfahren für die Identifizierung der Mitarbeiter zur Verfügung: SSO (= Single Sign-On) und AD (= Active Directory). Der Vorteil ist, dass es einer einzigen Anmeldung für mehrere Anwendungen bedarf. Hierfür wird eine vorher getätigte Anmeldung (Identifizierung und Authentifizierung) genutzt. Die für die Zeitwirtschaft (z.B. SAP) übliche Ausweisnummer für die Mitarbeiteridentifizierung wird nach erfolgtem SSO über das AD geholt. „Passwörter werden nicht mehr vergessen und das lästige Zurücksetzen ebendieser fällt weg“ erklärt Geschäftsführer Dipl.-Inform. Lucien Feiereisen.

Authentifizierungsverfahren über SSO

Über SSO erfolgt gleichzeitig die Identifizierung und Authentifizierung. „Das ist bequem und unkompliziert“ sagt Feiereisen. Die Authentifizierung der Mitarbeiter über Eingabe einer PIN oder eines Passwortes über die Tastatur des Smartphones oder per Biometrie (z.B. Gesichts- oder Stimmerkennung) ist bei SSO nicht mehr notwendig.

Flintec SSO & Flintec AD für die Web App

Eine Netz-Anmeldung im Intranet erfolgt über ein Windows-Login am Domain-Server. Verschiedene Anwendungen nutzen die zuvor erfolgte Anmeldung. Hier bietet Flintec folgende Produkte an: Flintec SSO & Flintec AD für die Flintec Web App auf Basis von LDAP an. AD ist ohne SSO nutzbar für die nativen Apps und für die Zeiterfassung per Telefon.

Flintec OIDC/OAuth für die Web App, Android App und iOS App

Bei mobilen Geräten (z.B. Smartphone) erfolgt zuerst eine Gerätefreigabe. Eine cloudbasierte Netz-Anmeldung für die Flintec Android App, iOS App und Web App erfolgt über Entra SSO am OAuth-Server. Hier bietet Flintec folgende Produkte an: Flintec OIDC / OAuth für alle Flintec Apps.

Sicher und komfortabel

Die mobile Identifizierung und Authentifizierung per App über das SSO / AD im Intranet und in der Cloud entspricht den hohen Sicherheitsanforderungen. Für die Mitarbeiter ist die implizite Identifizierung und Authentifizierung komfortabel, da weitere Schritte entfallen. „Die Nachfrage nach sicheren und komfortablen Berechtigungsverfahren bei der Zeiterfassung und Zutrittskontrolle steigt stetig“ sagt Feiereisen. Flintec bietet weiterhin die Identifizierung über verschiedene Credentials an: Offline Credentials (z.B. Badge, NFC-Schlüsselanhänger, NFC-Sicherheitsaufkleber, Wallet Pass mit Wallet App) und mobile Credentials (z.B. App).

Die Flintec InformationsTechnologien GmbH ist Anbieter und Entwickler von IT-Lösungen „Made in Germany“. Flintec entwickelt kundenspezifische Informationstechnologien und Kommunikationslösungen zu den Themen Zeiterfassung per Telefon und mobil (kompatibel zu dormakaba und PCS), Kontrollmechanismen mit Echtzeitinformation (Anwesenheitskontrolle, Arbeitszeitregelung, Führerscheinkontrolle), mobiler Zutritt (per App für das Smartphone, Tablet, Smartwatch) und Telefonie-Lösungen für den Kundendienst (SprachPortal, Contact Center etc.). Gegründet wurde das Unternehmen 1992, der Unternehmenssitz ist in Mannheim. Für weitere Informationen: www.flintec.de

