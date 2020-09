LINDA Apotheken sind “Deutschlands Kundenkönige”

BILD zeichnet LINDA für den “Höchsten Kundennutzen” innerhalb der Branche Apotheken aus.

Die LINDA Apotheken zählen bereits zum zweiten Mal zu den Kundenkönigen im Land. Die Service Value GmbH hat im Auftrag von Deutschlands größter überregionaler Tageszeitung BILD insgesamt 3.144 Unternehmen aus 233 Branchen untersucht.

Im Branchenvergleich Apotheke hat sich LINDA gegen 33 Wettbewerber durchgesetzt und landet auch 2020 wieder auf dem 1. Platz. Beim Ranking “Deutschlands Kundenkönig” bewerten Verbraucher den Kundennutzen von Unternehmen. Dabei geht es um Kriterien wie Leistungsversprechen, Image und Zufriedenheit. Auf einer 5-stufigen Zustimmungs-Skala konnten die Kunden vor einem Kaufzeitpunkt die vermutete Nutzenerwartung bewerten – und nach dem Kauf den wahrgenommenen Nutzenvorteil.

“Erneut zu Deutschlands Kundenkönigen zu gehören, ist für uns eine wichtige Bestätigung”, sagt Vanessa Tscholl, Leitung Marketing und Kommunikation der LINDA AG. “Wir nehmen die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Kunden sehr ernst und versuchen, für jeden den besten Service zu bieten. Unser Ziel besteht darin, auch weiterhin den höchsten Kundennutzen zu erreichen.”

Im Apotheken-Ranking liegen die LINDA Apotheken mit einem Wert von 2,16 deutlich über dem Branchenmittelwert von 2,50. Zu den Wettbewerbern gehören sowohl stationäre also auch Online-Apotheken, was zeigt, dass die LINDA Apotheken bestens aufgestellt sind. Als Kundenkönig haben sie Wettbewerber wie shop-apotheke.com (2,23), easyApotheke (2,30) und docmorris.de (2,31) hinter sich gelassen. Die Umfrage von BILD fand dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Insgesamt basierte das Ranking auf 890.000 Verbraucherurteilen.

Die LINDA Apotheken sind ein qualitätsorientierter Zusammenschluss eigenständiger Apotheker, die den kommunikativen Vorteil der Dachmarke LINDA Apotheken im Dialog mit der Öffentlichkeit und den Kunden nutzen. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke selbstständiger Apotheker und Marktführer in ihrem Segment.1 Die LINDA Apotheken verfügen über die beste Beratung2 und eine ausgezeichnete Service-Qualität3. Der starke Markenauftritt, die beste verbraucherorientierte Marketingunterstützung und das führende Category Management wurde LINDA in den Coop Studien 2018 bzw. 2019 bestätigt.4 Ebenso erhält die Dachmarke Platz Eins für ihre “In-novationskraft” und das Prädikat “Special Mention” für das Zukunftsprojekt “greenLINDA”.5 Die Apo-thekenkooperation steht für eine besondere Kundennähe und höchstes Kundenvertrauen. Das HAN-DELSBLATT vergab den 1. Platz im Branchenvergleich “Deutschlands beste Händler” 2019 an die LINDA Apotheken.6 Das pharmazeutische Kompetenz-Tool “LINDA Interaktionsmanagement” (LIAM) wurde im selben Jahr mit dem “Vision.A Award” Gold ausgezeichnet.7 Beim Deutschen Kunden-Award 2019 überzeugt LINDA zudem durch “Herausragende Kundenzufriedenheit”.8 Der 1. Platz beim App Award 2020 beweist, dass LINDA Apotheken auch digital sehr gut aufgestellt sind.9 Die LINDA AG ist Eigentümerin der Apothekendachmarke LINDA Apotheken. Sie setzt sich für eine zukunftsori-entierte Positionierung der selbstständigen inhabergeführten Apotheken, unter besonderer Wahrung deren Eigenständigkeit und Unabhängigkeit, ein. Sitz der LINDA AG ist Köln.

1Auszeichnung zur “Marke des Jahrhunderts” in der Produktgattung Apotheke, Markenpreis des Verlags Deut-sche Standards Editionen GmbH, 2019; 2DtGV-Service-Award 2017, “Beratung vor Ort” im Segment Gesundheit, DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH) und N24; 3Nr. 1 der Apotheken-Kooperationen, Studie “Service-Champions” 2018 und 2019, Service Value GmbH und DIE WELT; 4Platz 1 “Innovationskraft”, “Beste Marketingunterstützung” & “Beste Gewinnorientierung” Coop Study 2018; Platz 1 “Beste Marketingunter-stützung” & “Bestes Category Management” Coop Study 2019; Platz 1 “Beste Marketingunterstützung & “Beste Eigenmarke”, Coop Study 2020; 5″Gold”-Auszeichnung für “LINDA” sowie Prädikat “Special Mention” für “green-LINDA”, German Brand Award 2017; 6″Kundenkönig”, BILD Anzeigen in Zusammenarbeit mit der Service Value GmbH, 2019 und 2020; 7Platz 1 “Deutschlands beste Händler” in der Branche “Apotheken-Kooperationen”, HANDELSBLATT in Zusammenarbeit mit der Service Value GmbH, 2019 und 2020; 8Goldauszeichnung in der Kategorie “Apps & Co Apothekenteams”, Vision.A – Die Digitalkonferenz von apotheke adhoc, 2019; 8Prädikat “Herausragende Kundenzufriedenheit” beim Deutschen Kunden-Award 2019, DtGV (Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien mbH); 9Platz 1 App Award 2020 (digital), DtGV (Deutsche Gesellschaft f. Verbraucherstudien).

