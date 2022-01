Lionbridge/GTT: bessere Kundenzufriedenheit und Effizienz

Experte für Übersetzungen setzt auf GTT SIP Trunks mit Microsoft Teams Direct Routing

München, 18. Januar 2022 – GTT Communications, Inc., ein führender globaler Anbieter von Cloud-Netzwerken für internationale Kunden, liefert dem Übersetzungs- und Lokalisierungsspezialisten Lionbridge eine leistungsstarke SIP-Trunk-Lösung. Diese ermöglicht ein direktes Routing von Sprachanwendungen über die Microsoft-Teams-Plattform in den USA, Kanada und Brasilien sowie in ganz Europa. Die Lösung deckt 60 SIP-Trunk-Kanäle ab und umfasst mehr als 3.850 Telefonnummern in 17 Ländern.

Die Experten von Lionbridge setzen auf Sprach- und Kollaborationsdienste, um ihre Kunden bei der mehrsprachigen Lokalisierung, Inhaltserstellung und Suchmaschinenoptimierung zu unterstützen. Das globale, vollständig redundante SIP-basierte Netzwerk von GTT bietet einen PSTN-Zugang zur Microsoft-Teams-Plattform von Lionbridge. Damit ist sichergestellt, dass die Niederlassungen des Unternehmens über eine Konnektivität mit niedrigster Latenz für Sprachanwendungen verfügen, die auf der Unified-Communication- und Collaboration-Plattform laufen.

Bei der Migration von Skype for Business zu Microsoft Teams nutzte Lionbridge die globalen Direct-Routing-Funktionen von GTT mit Microsoft Teams. Dadurch konnte das Unternehmen die Kosten für die Installation eines eigenen Session Border Controllers vermeiden. Dem langjährigen GTT-Kunden für Sprachdienste in Europa gelang es zudem, die Komplexität der Verwaltung seiner Sprachlösung zu reduzieren. Zu diesem Zweck konsolidierte Lionbridge alle Sprachdienste in Amerika und Europa mit GTT als Teil der neuen Implementierung.

“Lionbridge verfolgt eine SaaS-zentrierte IT-Strategie. GTT konnte uns als einziger Anbieter ein direktes Routing zu Microsoft Teams über ein kosteneffizientes ‘as-a-Service’-Liefermodell bieten. Das hat uns beeindruckt und erhebliche Kosten eingespart”, sagt Daniel Hebert, Senior Systems Engineer bei Lionbridge. “Das GTT-Team hat uns in jeder Phase, einschließlich dem Design, der Nummernportierung und der Implementierung, hervorragend beraten. Unser konsolidiertes Sprachnetz mit GTT in Nord-, Mittel- und Südamerika sowie in Europa ist leistungsfähiger geworden und hat dazu beigetragen, unsere Betriebskosten zu senken.”

“Wir sind stolz darauf, Lionbridge außergewöhnliche Content-Erlebnisse zu liefern, indem wir die Mitarbeiter mit Kunden und Partnern verbinden “, sagt Tom Homer, Division President Europe Division bei GTT. “Wir verfügen über jahrelange Erfahrung mit dem globalen, unternehmensspezifischen SIP-Trunks für Microsofts Collaboration-Services. Diese werden durch die cloud-basierten Session Border Controller untermauert, die wir weltweit betreiben und die mit unserem Tier-1-IP-Backbone verbunden sind.”

Über GTT

GTT liefert weltweit sichere Konnektivität und verbessert damit die Netzwerk-Performance von Applikationen und Cloud-Dienstleistungen für Unternehmen und deren Mitarbeiter. Der internationale Konzern betreibt ein globales Tier-1-Internet-Netzwerk und bietet ein umfassendes Portfolio von Cloud-Networking- und Managed-Services-Dienstleistungen. Diese basieren auf fortschrittlichen SD-WAN und Security-Technologien. GTT betreut Tausende von Unternehmen mit einem Portfolio, das SD-WAN, diverse Anbindungstechnologien für WAN-Services, Internet-, Security- und Sprachdienste umfasst. Die Kunden des Unternehmens profitieren von einem erstklassigen Service, der durch erprobte Geschäftsprozesse untermauert wird.

