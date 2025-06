Literarische Novität von dem ukrainischen Schriftsteller Wolodymyr Rafejenko

Das Mobilnetz des Seins

Mit dem Buch „Das Mobilnetz des Seins“ debütiert der ukrainische Schriftsteller Wolodymyr Rafejenko als Dramatiker. Im Frühjahr 2022 war der Autor gezwungen, einen Monat in einem Landhaus zwischen Butscha und Borodjanka auszuharren. Dieses Stück ist sein Versuch die eigene traumatische Erfahrung des russisch-ukrainischen Krieges literarisch zu verarbeiten.

Die Figuren des Stücks sind mehrere Dutzend Menschen, die in der Genossenschaftssiedlung „Nahe Gärten“ in den ersten Tagen der russischen Besatzung leben. Sie sind geeint durch das gemeinsame

Bedürfnis, auf einer abgelegenen Waldlichtung ein verirrtes Handysignal zu empfangen. Doch das Leben in Kriegszeiten verliert seine üblichen Grenzen, und verstorbene Verwandte, Helden von Shakespeare und Edgar Allan Poe treten in Kontakt mit den Lebenden und mit der dornigen Sterne übersäte ukrainische Himmel öffnet sich über den Köpfen der Menschen.

Wolodymyr Rafejenko ist ein ukrainischer Schriftsteller, Mitglied des Ukrainischen Zentrums des Internationalen PEN-Clubs. Er ist in Donezk geboren und aufgewachsen, in den ersten fünfundvierzig Jahren seines Lebens sprach und schrieb er auf Russisch. Nach der Besetzung seiner Heimatstadt im Sommer 2014 war er gezwungen, die Stadt zu verlassen und in die Region Kiew zu ziehen, wo er den schwierigen Weg eines Binnenvertriebenen begann. Die Annexion ukrainischer Gebiete im Jahr 2014 erfolgte unter dem Motto des Schutzes der russischsprachigen Bevölkerung. So wird Rafejenko als russischsprachiger Ukrainer auch zum Hauptgrund für den Krieg. Deshalb setzte er sich zum Ziel, die ukrainische Sprache nicht nur auf Konversationsniveau zu lernen, sondern auch um Kunstwerke auf Ukrainisch zu schreiben.

Jakob Martin Walosczyk (geb. 1981) ist Übersetzer, studierte Anglistik, Russistik und Polonistik an der Universität Bamberg. Seit 2014 veröffentlichte er größere und kleinere Übersetzungen aus dem Ukrainischen, Russischen und Polnischen.

Der Schenk Verlag ist in der Mitte Europas in einem Dreiländereck tätig und steht somit mit seinen Büchern und Autor*innen in alle geografischen Richtungen Europas offen.

