Liverpool Tickets 2025 / 2026 – Premier League Fanreisen

Englands Fußball-Mekka erleben: Premier League, Liverpool & mehr – mit Vietentours hautnah dabei!

Liverpool, Manchester, London – die englische Premier League ist die beste Fußballliga der Welt und ein Magnet für Fans, die die einzigartige Atmosphäre englischer Stadien hautnah erleben möchten. Mit der neuen Premier League Saison 2025/26 beginnt eine spannende Ära für viele Vereine, darunter der FC Liverpool, der unter Trainer Arne Slot seinen Titel verteidigen will. Englischer Spitzenfußball gewünscht? Vietentours Events & Sportreisen bringt Sie hin!

Liverpool Tickets 2025 / 2026: Fußballgeschichte live erleben

Für die Fans gibt es nichts Größeres: bei einem Spiel des FC Liverpool live im traditionsreichen Anfield mitfiebern. Die Stimmung, die „Kop“-Tribüne, das gemeinsame Singen von „You“ll Never Walk Alone“ – all dies macht einen Stadionbesuch unvergesslich. Dank Vietentours, dem erfahrensten Spezialisten für Sportreisen in Deutschland, können sich Fans jetzt unkompliziert Liverpool Tickets und weitere Fanreisen und Tickets für die spannendsten Spiele der Premier League sichern. Ob Top-Duelle gegen Manchester City oder epische Partien gegen den FC Arsenal – die Fanreisen bieten ein Rundum-Erlebnis mit Eintrittskarten und Hotelübernachtung.

Premier League 2025/26 – Die Highlights

Die neue Saison verspricht packende Duelle und hochklassigen Fußball. Besonders spannend sind:

Liverpool vs. Manchester City – Kampf um die Tabellenspitze?

Arsenal vs. Chelsea – Londoner Derby mit Prestige!

Manchester United vs. Newcastle – Gelingt das Comeback von Man United?

Wer einmal erlebt hat, wie die Spieler des FC Liverpool das berühmte „This is Anfield“-Schild im Spielertunnel berühren, versteht, warum dieser Verein eine ganz besondere Anziehungskraft hat.

Weitere Fanreisen: La Liga, Ligue 1 und Serie A

Neben der Premier League organisiert Vietentours auch exklusive Reisen zu den Top-Ligen Europas:

Spanien – La Liga: Erleben Sie spannende Partien im Camp Nou oder im Santiago Bernabeu.

Frankreich – Ligue 1: Sehen Sie PSG live im Parc des Princes und genießen Sie die Atmosphäre in Paris.

Italien – Serie A: Besuchen Sie das San Siro in Mailand oder das Stadio Olimpico in Rom.

Liverpool Tickets, Fußball WM 2026 u.v.m. – unvergessliche Fußballmomente!

Ob Premier League Tickets, La Liga, Ligue 1 oder Serie A – die Fanreisen von Vietentours bringen Sie zu den größten Stars und Spielen. Erleben Sie die einzigartige Atmosphäre der besten Fußballstadien der Welt live. Ein weiteres Highlight für Fußballfans ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2026, die erstmals in USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird. Mit insgesamt 104 Spielen über 40 Tage wird es die größte WM aller Zeiten. Seien Sie anlässlich der Fußball-WM 2026 hautnah dabei – mit Vietentours. Echte Fanreisen mit Experten, unvergessliche Stadterlebnisse an den Spielorten und exklusive Events erwarten Sie.

Jetzt Premier League Tickets und WM-Reisepakete 2026 sichern!

Mit Vietentours lösen Sie ihr Ticket für Fußball auf höchstem Niveau und genießen unvergessliche Momente in den besten Stadien der Welt. Für weitere Informationen und Buchungen besuchen Sie die Website von Vietentours oder kontaktieren Sie unser Team.

Vietentours mit Sitz in Düsseldorf gehört in Deutschland zu den führenden Veranstaltern im Bereich Sportreisen & Hospitality. Reisen und/oder Tickets zu den Top-Sportevents weltweit – vom Super Bowl über die Olympischen Spiele bis zu den Handball- und Fußball-EMs und -WMs. Incentives, Gruppenreisen und Sporteventreisen in familiärer Atmosphäre sind eines der Markenzeichen von Vietentours.

Kontakt

Vietentours GmbH

Philip Hüsgen

Bagelstraße 85

40479 Düsseldorf

+49 211 17 70020

+49 211 17 700 17



https://www.vietentours.com

