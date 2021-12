Log4j-Sicherheitslücke – Lösungsansätze von Trustwave Security-Experten

Media Alert

Aktuell kursiert eine neue Sicherheitslücke in dem Java-basierten Protokollierungsprogramm Log4j. Log4j wird als Open Source Software von vielen Unternehmen eingesetzt. Durch die nun aufgedeckte Schwachstelle sind daher viele Systeme einem hohen Risiko ausgesetzt, gehackt zu werden. Betroffen sind Unternehmen, die Log4j-Versionen zwischen 2.0 und 2.14.1 nutzen.

Im neuen Trustwave-Blog beschreiben die Security-Experten, wie Unternehmen ihr System vor Cyberangriffen im Zuge der Log4j-Schwachstelle schützen können und welche Schritte dafür notwendig sind: https://www.trustwave.com/en-us/resources/blogs/trustwave-blog/trustwaves-action-response-log4j-zero-day-vulnerability-cve-2021-44228/.

Wegen Zero-Day-Exploits wie diesem sind Maßnahmen wichtig, die Schwachstellen in Systemen aufdecken und somit Sicherheitslücken so gering wie möglich halten. Eine kontinuierliche Überwachung des Netzwerks ist unvermeidbar, um mögliche Angreifer abwehren zu können. Insbesondere in Zeiten von vermehrten Zero-Day-Schwachstellen wird ein regelmäßiges Update der firmeninternen Cybersecurity wichtiger denn je.

Trustwave ist ein führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen und Managed Security Services mit dem Fokus auf Threat Detection and Response. Der Security-Experte unterstützt weltweit Unternehmen bei der Bekämpfung von Cyberkriminalität, beim Schutz von Daten sowie bei der Minimierung von Sicherheitsrisiken. Mit einem umfassenden Portfolio an Managed Security Services, Security-Tests, Beratung, Technologielösungen und Cybersecurity-Schulungen hilft Trustwave Unternehmen dabei, die digitale Transformation sicher zu meistern. Trustwave ist ein Singtel-Unternehmen und der globale Sicherheitszweig von Singtel, Optus und NCS mit Kunden in 96 Ländern.

