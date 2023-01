Lokale Angebote besser finden

Erfahren mit Daten präsentiert eine Suchmaschine für lokale Marktplätze

https://ich-suche-lokal.de findet Angebote auf Websites von lokal ansässigen Unternehmen. Die Suche zeigt nur lokal erhältliche und keine Versandangebote an.

In herkömmlichen Suchmaschinen ist die Suche nach Unternehmen mit lokalen Angeboten oft aufwendig. Bei „Ich suche lokal“ werden ausschließlich Websites von Unternehmen des lokalen Marktplatzes indiziert. Sucht man in einem Marktplatz, wird die Suche auf das lokale Angebot begrenzt und damit auch das Ergebnis.

Oft wird vor dem Einkauf nach Informationen über Angebote im Internet gesucht. Lokale Unternehmen haben dabei nicht selten das Nachsehen, weil sie mit Angeboten der Online-Shops in einem Suchergebnis stehen. Wenn trotzdem lokal eingekauft werden soll, ist Geduld erforderlich, um bei der Suche ans Ziel zu kommen. Es geht einfacher: https://ich-suche-lokal.de hilft, Angebote von lokal ansässigen Unternehmen zu finden. Deren Webseiten werden kostenlos in unsere Datenbank aufgenommen.

Steht die Website noch nicht in ich-suche-lokal.de, bedarf es nur einer Meldung, die auf der Startseite von https://ich-suche-lokal.de vorgenommen werden kann, wenn die Aufnahme gewünscht wird. Nach erfolgreicher Indizierung, steht der Aufnahme nichts entgegen.

Langfristig erfolgt die Finanzierung der Suchmaschine über Werbung. Unser besonderes Angebot: Wir indizieren die im Prospekt oder der Landingpage beworbenen Angebote. So können auch zeitlich begrenzte Aktivitäten in die Suchergebnisse aufgenommen werden, um mehr Aufmerksamkeit zu bekommen.

Erfahren mit Daten sucht Kooperationspartner*innen für die Einführung weiterer Marktplätze. Lokale Initiativen oder Wirtschaftsförderungsgesellschaften sind eingeladen, Kontakt aufzunehmen.

Die Erfahren mit Daten GmbH wurde 2022 gegründet und ist in Lüneburg beheimatet. Spezialisiert ist das Unternehmen auf die Gewinnung von Informationen aus Daten. Geschäftsführer und alleiniger Gesellschafter, Andreas Möller, bringt seine langjährige Erfahrung aus der Tätigkeit als Consultant für Oracle Softwareentwicklung und als Unternehmensleiter in das neue Unternehmen ein.

Unser Leuchtturmprojekt ist die Spezialsuchmaschine „Ich-suche-lokal.de“, die darauf ausgerichtet ist, nur das Angebot lokaler Anbieter eines Marktplatzes zu suchen. So ist es einfach und effizient, ausschließlich lokale Anbieter zu finden, die die gesuchten Waren und Dienstleistungen anbieten. Somit ist die Möglichkeit der Beschaffung vor Ort gegeben.

Wir sehen die Erfahren mit Daten GmbH als sinngesteuertes Unternehmen, deren Arbeit die Suche nach dem doppelten Sinn ausmacht: Was wir tun, muss ebenso Sinn ergeben wie auf welche Weise wir dies tun. Dabei versuchen wir, alles ein bisschen besser zu machen.

Mehr erfahren Sie auf unserer Website: https://erfahren-mit-daten.de

Firmenkontakt

Erfahren mit Daten GmbH

Andreas Möller

Blümchensaal 1b

21337 Lüneburg

04131 9277 310

a.moeller@erfahren-mit-daten.de

https://erfahren-mit-daten.de

Pressekontakt

Erfahren mit Daten GmbH

Werner Schlottbohm

Blümchensaal 1b

21337 Lüneburg

0176 3461 7602

w.schlottbohm@erfahren-mit-daten.de

https://erfahren-mit-daten.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.