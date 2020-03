Luminea Home Control Smarthome-Schalt-Set RC-250.btx

Geräte lassen sich mit einem Tastendruck steuern

– Taster zum Schalten und Steuern ohne Smartphone

– Kostenlose App für Android und iOS

– Bis zu 3 Taster-Funktionen programmierbar

– Automatische Schalt-Szenarien programmierbar

Jetzt lassen sich Elesion-Geräte ohne Smartphone steuern: Einfach den Taster von Luminea Home Control per Gateway und WLAN mit dem Mobilgerät koppeln. Per App “Elesion” bis zu 3 Taster-Funktionen programmieren und schon schaltet man kompatible Lampen & Co., ohne das Smartphone in die Hand zu nehmen!

Umfangreiche Schalt-Szenarien programmierbar: Beispielsweise lassen sich per Tasterdruck mehrere App-kompatible Steckdosen und Lampen sowie die Wandheizung gleichzeitig einschalten. Oder man schaltet beim Verlassen des Zuhauses alle App-kompatiblen Geräte auf einmal aus. Bequemer geht es kaum!

– Für direktes Steuern von Elesion-Geräten über WLAN-Gateway

– Ideal zum Schalten von Lampen, zum Aktivieren und Deaktivieren des Gateways u.v.m.

– Kostenlose App “Elesion” für Android und iOS: zum Zuweisen von bis zu 3 Schalt-Szenarien je Taster

– Automatische Szenarien programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Geräte gleichzeitig

– Bluetooth 4.2 für Verbindung zwischen Taster und Gateway, Reichweite: bis zu 10 m

– Bis zu 63 weitere Schalter koppelbar (bitte dazu bestellen)

– WLAN-Gateway mit Mesh-Funktion: mehrere Gateways (NX-4644, s.u. bitte dazu bestellen) für Reichweitenverlängerung vernetzbar

– Status-Anzeige über 2 LEDs

– Stromversorgung Gateway: per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Taster: Knopfzellen-Akku LIR2450 für bis zu 2 Monate Laufzeit bei 20 Schaltungen pro Tag, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Gateway und Taster: je 61 x 16 x 61 mm

– Gewicht Gateway: 34 g, Taster: 36 g

– Empfänger RC-250.bt inklusive USB-Stromkabel, Taster mit Akku und deutscher Anleitung

Preis: 27,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4646-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4646-3103.shtml

Zusätzliches WLAN-Gateway NX-4644, EUR 16,95

ZusätzlicherTaster NX-4645, EUR 12,95

Die PEARL.GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten.

Mit mehr als 13 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL über 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.