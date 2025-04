CREWspirit startet nachhaltiges Upcycling-Projekt auf Startnext

LUNA BordBar: Aus altem Segelboot wird mobile Bar – CREWspirit startet nachhaltiges Upcycling-Projekt auf Startnext

Bad Soden am Taunus, 25. April 2025 – Die CREWspirit GmbH, bekannt für maritime Business-Events und Teambuildings auf Segelschiffen, verwandelt das ausgemusterte Segelboot LUNA in eine mobile Bar. Dieses Upcycling-Projekt verbindet Nachhaltigkeit mit maritimem Flair und startet mit einer Crowdfunding-Kampagne auf Startnext.

Das Segelboot auf Rädern ist bereits seit 2019 im Einsatz und mit ihren 6 Meter Länge und bis zu 10 Meter Höhe bei gehissten Segeln längst mehr als nur ein Blickfang – es ist Treffpunkt, Stimmungsmacher und mobiles Bar-Erlebnis in einem. Ob Firmenfeier, Streetfood-Event oder Festival: LUNA sorgt mit authentischen Drinks aus dem Norden für maritimes Flair an Land und zieht Gäste durch ihre elegante Erscheinung magisch in ihren Bann. Damit das Boot aus den 70er Jahren künftig flexibel und technisch auf dem neuesten Stand auf Großveranstaltungen einsetzbar ist, soll sie nun foodtruckartig umgebaut werden.

„Wir leben die Leidenschaft für Segeln, Freiheit, Meer und Abenteuer in jeder Facette aus. Mit unserer LUNA bringen wir das Gefühl direkt zu den Menschen auf große Veranstaltungen“, erklärt Gabriel Kruppa, Gründer der CREWspirit GmbH. „Jetzt möchten wir LUNA für die Zukunft fit machen und freuen uns über die Unterstützung der Community.“

Unter dem Motto „Werde Teil des Boots und Teil der Crew!“ lädt das Team UnterstützerInnen ein, das außergewöhnliche Gastro-Konzept gemeinsam weiterzuentwickeln. Die Crowdfunding-Kampagne bietet vielfältige Dankeschöns – von exklusiven Events mit der LUNA BordBar, den Spirituosen aus dem Barregal bis hin zu individuellen Merchandise-Artikeln mit sozialem Zweck. Die Kampagne läuft bis zum 30.06.2025 auf https://www.startnext.com/luna-bordbar

Über CREWspirit:

CREWspirit ist eine führende Full-Service-Agentur für B2B-Events auf Segelschiffen. Mit über 130 verfügbaren Schiffen in ganz Europa organisiert das Team maßgeschneiderte Veranstaltungen – von Teambuildings über Workshops bis hin zu Incentives. Der Gründer und ehemalige Matrose, Gabriel Kruppa bringt seine Leidenschaft für das Segeln und interaktive Events ein, um aus den Gästen an Bord echte CREWs zu formen. Mit der LUNA BordBar erweitert die CREWspirit GmbH das Portfolio um ein mobiles maritimes Event-Highlight an Land.

Die CREWspirit GmbH verbindet Business mit Segeln: Wir bieten berufliche Weiterbildung und geschäftliche Veranstaltungen auf Segelschiffen an. Wir treten dabei sowohl als Weiterbildungsanbieter mit einem eigenen Programm an offenen Seminaren als auch als Eventagentur für die Organisation von internen Trainings, CREWbuildings und Incentives an Bord auf.

Unsere Schiffe mieten wir bei Reedereien inkl. Besatzung aus Skipper und Matrose. Diese Schiffe sind meist über 30 Meter lang, haben Platz für 20 und mehr Personen und sind mit großzügigen Kajüten und Tagungsräumen ausgestattet. Auch an Deck kann gearbeitet werden und die Skipper sind auf die besonderen Anforderungen von B2B Kunden geschult.

Personalentscheider und -entwickler, die im Employer Branding und Recruiting andere Wege gehen wollen und spannende Momente ihren Mitarbeitern und Talenten bieten wollen und müssen sind ebenso unsere Zielgruppe wie Inhaber von Unternehmen oder Marketingmanager, die Veranstaltungen und Incentives mit Möglichkeit zur externen und internen Kommunikation suchen. Unser Seminarprogramm richtet sich darüberhinaus an berufliche Experten aus ihrer Branche

Ob als Teilnehmer, Personalentscheider oder CREW-Mitglied: Willkommen an Bord!

https://www.startnext.com/crewspirit-filmdreh

