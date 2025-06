– Spektakuläres Deko-Highlight: frei schwimmende Quallen

– 17 Lichtfarben inklusive weiß und 4 Leuchtmodi für farbenfrohe Effekte

– Helligkeit anpassbar in 3 Stufen

– Bequem steuerbar per Fernbedienung

– Flexible Stromversorgung per USB oder Batterien

Stilvolle Lichtstimmung für jede Gelegenheit: Die dimmbare LED-Quallen-Lampe von Lunartec bietet 17 Farben und 4 Beleuchtungsmodi. Ob sanftes Farbspiel oder dezente Beleuchtung: Mit dieser Leuchte lassen sich Räume individuell gestalten.

Dank der komfortablen Steuerung über die Fernbedienung wechselt man mühelos zwischen den verschiedenen Modi und Farben.

Flexibel durch Dual-Stromversorgung: Je nach Bedarf kann man 3 AA-Batterien oder das USB-Kabel zur Stromversorgung der Lampe nutzen.

Anpassbare Helligkeit für mehr Komfort: Drei Helligkeitsstufen sorgen für das passende Licht, ob zum Entspannen oder als dekoratives Highlight.

– 4 Beleuchtungsmodi: Verblassen, gleichmäßig, blinken und blitzlichtartig. Die Lampe leuchtet in 17 Farben inklusive weiß

– 3 Helligkeitsstufen: Je nach Bedarf lässt sich die Lampe einfach per Knopfdruck heller oder dunkler einstellen. So sorgen Sie stets für die perfekte Atmosphäre

– Komfortable Steuerung: Die beigefügte Fernbedienung ermöglicht eine einfache Steuerung auf 3 bis 5 Meter Distanz. Die gewünschte Farbe und den Modus einfach per Knopfdruck auswählen

– Stromversorgung: Lampe: 3 AA-Batterien (bitte dazu bestellen) und 1,5 m USB-Kabel (inklusive), Fernbedienung: 2 AAA-Batterien (bitte dazu bestellen)

– Maße: 29 x 10,5 cm, Gewicht: 630 g

– LED Quallenlampe inklusive USB-Kabel, künstlicher Quallen, Fernbedienung, Rührstab und deutscher Anleitung

Lunartec LED-Quallen-Leuchte ist ab sofort bei pearl.de und bei https://www.emall.com/de-ch/a-CX2524-3330.shtml verfügbar und unter der Bestellnummer CX-2524 zum Preis von 21,99 Euro erhältlich.

Auch als 2er-Set erhältlich:

Lunartec 2er-Set LED-Quallen-Leuchten, 17 Farben, 4 Modi, 3 Helligkeiten

Preis: 39,99 EUR

Bestell-Nr. CX-2524

Presseinformation mit Bilderlinks: https://magentacloud.de/s/PSCLxrfenTnsmLb

