„Change Ahead“: Den Wandel als Chance begreifen

„Swiss Edition“ des Asseco-Kundentags

Karlsruhe, 06.06.2025 – „Chancen nutzen. Innovation leben. Gemeinsam wachsen.“ – so lautete das Motto des diesjährigen Asseco-Kundentags, der am 5. Juni in seiner Schweizer Ausgabe in den Räumlichkeiten des Asseco-Kunden Thermoplan in Weggis stattfand. Gut 70 Gäste erwartete dort ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm ganz im Zeichen der aktuellen Technologie-Megatrends wie Künstliche Intelligenz. Dabei stand insbesondere die Frage im Zentrum, wie sich deren potenzielle Vorteile ganz konkret in der Praxis erschliessen lassen. Einen innovativen Ansatz hierfür bietet unter anderem das neue APplus 9: Mit dessen völlig neuer Herangehensweise an ERP können Unternehmen die Weichen stellen für die hochgradig automatisierte Arbeitsweise der Zukunft.

„Das Potenzial modernster KI-Technologie für die Effizienz eines Unternehmens ist enorm – doch ein hochmoderner Schnellzug kann niemals seine Höchstgeschwindigkeit erreichen, wenn er auf einem veralteten, störungsanfälligen Schienennetz unterwegs ist“, betont Asseco-Vorstand Ralf Bachthaler. „Dasselbe gilt für KI: Damit diese wirklich die hohen Automatisierungsgrade ermöglichen kann, die Unternehmen so dringend benötigen, braucht es das richtige Fundament.“

„Eine effiziente Möglichkeit, dieses zu schaffen, bieten wir mit APplus 9“, ergänzt Markus Haller, CEO & CTO. „Unser prozessorientierter Flow Mode bildet die Kernabläufe eines Unternehmens auf digitale Weise ab. So ergibt sich ein „Schienennetz“ der Prozesse, über das in naher Zukunft moderne KI-Agenten auf direktem Weg von A nach B gelangen können. Der technologische Wandel lässt sich nicht aufhalten – aber mit den richtigen Vorkehrungen wird dieser für Unternehmen zu einer einmaligen Zukunftschance.“

Komprimiertes Expertenwissen, praktischer Erfahrungsaustausch

Die Frage, wie genau das innovative Nutzungskonzept von APplus 9 in der Praxis funktioniert und welche weiteren Vorteile sich daraus im Tagesgeschäft ergeben, zählte entsprechend zu den Schwerpunkten des Schweizer Kundentags. Darüber hinaus beleuchteten die Asseco-Experten sowie verschiedene Gastredner aktuelle Trend-Themen wie ERP-Internationalisierung, Mobile Service, Finance oder moderne Support-Modelle.

Ergänzt wurde die Theorie durch eine kompakte ERP-Fachausstellung, auf der sich die Teilnehmer anhand verschiedenster Live-Demos und im persönlichen Austausch mit Produktexperten einen konkreten Eindruck von der Funktionsweise des neuen APplus 9 verschaffen konnten. Auch spezialisierte Funktionen wie APplus Mobile Service, die neue E-Mail-Integration, die elektronische Rechnungsverarbeitung sowie verschiedene Partnerprodukte standen dabei zum Austesten bereit.

Für ein besonderes Highlight des Kundentags sorgte schliesslich eine exklusive Behind-the-Scenes-Führung bei Thermoplan, in deren Rahmen die Teilnehmer aus erster Hand Einblicke in die Arbeitsweise des Produzenten hochwertiger Kaffeevollautomaten sowie dessen APplus-Nutzung im Tagesgeschäft gewinnen konnten. Auch für persönliches Networking bestand ausgiebig Gelegenheit, nicht zuletzt beim entspannten Apero zum Abschluss des Kundentags.

Seit über 30 Jahren bietet die Asseco Solutions mit Hauptsitz in Karlsruhe modernstes ERP für den Mittelstand. Ihre webbasierte ERP-Lösung APplus bündelt Funktionen wie Projektmanagement, CRM, Dokumentenmanagement, Warenwirtschaft, Produktionsplanung und -steuerung, Finanzwesen und Servicemanagement in praxisnahen Workflows und deckt so alle wesentlichen Stufen moderner Wertschöpfungsketten integriert ab. Derzeit setzen mehr als 2.000 Kunden auf APplus. Mit einem starken Fokus auf Forschung und Entwicklung agiert Asseco als Vorreiter für zukunftsweisende Technologien wie Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz. Die Asseco-KI unterstützt Anwender in Bereichen wie Vertrieb, Lagerhaltung oder Prozessautomatisierung. Das Unternehmen beschäftigt insgesamt über 500 Mitarbeiter an mehr als zehn Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Italien, Guatemala und Polen. Als Teil der weltweiten Asseco-Gruppe mit 33.000 Mitarbeitern bietet Asseco seinen Kunden eine ideale Kombination aus lokalem Fokus und globaler Handlungsfähigkeit.

