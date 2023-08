Manchester United implementiert High-Speed Fan-freundliches Wi-Fi von Extreme Networks

Leistungsstarke Wi-Fi-Lösungen im Old Trafford für bessere Fans-Erlebnisse an Spieltagen

FRANKFURT A.M./MORRISVILLE, N.C., 17. August 2023 – Die Fans der Red Devils, die in dieser Saison die Spiele im Old-Trafford-Stadion besuchen, können sich auf neues Highspeed Wi-Fi von Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR) freuen. Extreme Networks wurde 2022 der offizielle Partner des Clubs für Wi-Fi-Netzwerklösungen und Wi-Fi-Analytik. Ziel ist es, die neueste Generation der Wi-Fi-Konnektivität im historischen Stadion für die Hunderttausenden von Fans bereitzustellen, die jede Saison das „Theatre of Dreams“ besuchen.

Anfang dieses Jahres hat Extreme die Implementierung eines neuen Wi-Fi 6-Netzwerks im Old Trafford abgeschlossen, das in Zusammenarbeit mit Verizon Business eingerichtet wurde. Die ultraschnelle Konnektivität unterstützt die innovativen digitalen Angebote des Clubs, darunter mobiles Ticketing und Mitgliederprämien. Darüber hinaus bietet es dem Club die bestmögliche Plattform, um neue umfangreiche Dienste zu erschließen, die das Spielerlebnis für Fans verbessern.

Das erste Heimspiel von Manchester United in der English Premier League – EPL-Saison 2023/24 – wurde am Montag, den 14. August, angepfiffen. Der Club wird mit der ExtremeCloud IQ Plattform Einblicke in die Netzwerkperformance und das Netzwerkmanagement im gesamten Stadion erhalten. Die ExtremeAnalytics-Lösungen liefern darüber hinaus wertvolle Erkenntnisse zum Nutzungsverhalten der Fans und ermöglichen so personalisierte und fundierte Entscheidungen, um sowohl das Fan-Erlebnis als auch den gesamten Betrieb der Spielstätte weiter zu verbessern.

Die wichtigsten Fakten auf einen Blick:

Verbessertes Fan-Erlebnis im Old Trafford: Das neue Wi-Fi 6-Netzwerk unterstützt fortschrittliche Erlebnisse für Fans. Dazu gehören: Digital Signage im gesamten Stadion und mobiles Ticket-Scannen an den Stadioneingängen. Fans können zuverlässig auf Social-Media-Apps zugreifen und während der Spiele mit Freunden und Familie in Kontakt bleiben. Außerdem können sie die mobile App von Manchester United nutzen, um im Stadion zu navigieren oder Spielinformationen zu erhalten, wenn sie nicht am Platz sind.

Kontinuierlich verbesserte Dienste und Abläufe: ExtremeAnalytics bietet dem Betriebsteam des Old Trafford Echtzeit-Einblicke in die Fan-Aktivitäten und in die Netzwerk-Performance. Diese können sie nutzen, um das digitale Fan-Erlebnis im gesamten Stadion kontinuierlich zu verbessern. Dazu gehören auch Einblicke in die Nutzung von Anwendungen (Application Usage Insights), die dabei helfen, Bereiche und Zeiten erhöhter Nutzung zu identifizieren, um eine bessere Bereitstellung von Diensten zu gewährleisten. Extreme ist der einzige Netzwerkhersteller, der Wi-Fi-Insights und -Analytics bietet.

Weniger Komplexität und mehr Leistung dank Cloud: Das IT-Team von Manchester United nutzt ExtremeCloud IQ zur Überwachung und Optimierung der Netzwerk-Performance und erhält über ein einziges Dashboard Überblick über das gesamte Stadionnetzwerk. Das Cloud-gemanagte Netzwerk ermöglicht es dem IT-Team auch, den Betrieb je nach Veranstaltungsbedarf zu skalieren und Datenströme automatisch an den Netzwerkverkehr anzupassen, um nahtlose Erlebnisse für Fans und Mitarbeitende zu gewährleisten, die mit dem Netzwerk verbunden sind.

Zitate:

Attiq Qureshi, Senior Digital Information Officer, Manchester United

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung von Extreme Networks bei der Bereitstellung erstklassiger Konnektivität für unsere Fans im Theatre of Dreams. Das Old Trafford ist ein geschichtsträchtiger Ort, aber es ist wichtig, dass wir uns mit den bestmöglichen fortschrittlichen digitalen Lösungen ständig weiterentwickeln, um das Fan-Erlebnis an Spieltagen zu verbessern. Die nächste Generation der Konnektivität im Old Trafford bietet dem Club eine großartige Plattform für künftige digitale Innovationen und wird uns dabei helfen, die Wünsche und Anforderungen unserer großen Fan-Gemeinde besser zu verstehen.“

Norman Rice, Chief Operating Officer, Extreme Networks

„Das Netzwerk ist das Herzstück jeder Organisation. Dabei ist es egal, ob es sich um ein Krankenhaus handelt, das Patienten in der Klinik und zuhause betreut, um ein Fertigungsunternehmen, das sich auf die Automatisierung seiner Lagerhäuser konzentriert, oder eben um eine Fußballmannschaft, die in einem 113 Jahre alten Stadion spielt. Mit Funktionen, die von einem notfallmedizinischen Dienst (EMS) bis hin zum Einzelhandel reichen, ist ein Stadion am Spieltag wie eine kleine intelligente Stadt – und das Netzwerk unterstützt jeden einzelnen digitalen Dienst. Extreme hat jahrelange Erfahrung in der Entwicklung und Bereitstellung von Netzwerken und Wi-Fi-Erlebnissen in einigen der geschichtsträchtigsten und bekanntesten Veranstaltungsorten der Welt. Das neue Netzwerk im Old Trafford wird es dem Betriebsteam ermöglichen, das Erlebnis für alle Stadionbesucher zu verbessern und gleichzeitig die Abläufe am Spieltag zu optimieren.“

Did you know?

– Extreme liefert Hochleistungsnetzwerklösungen für Stadien in ganz Europa, darunter das Olympiastadion Berlin und Stadien innerhalb der ESSMA.

– Extreme bietet zuverlässige Lösungen speziell für Stadien und Veranstaltungsorte und ermöglicht unter anderem hochleistungsfähiges Wi-Fi und Analytics für die NFL, NHL, Major League Baseball, und NASCAR.

Über Manchester United

Manchester United ist eine der beliebtesten und erfolgreichsten Sportmannschaften der Welt und spielt eine der weltweit populärsten Publikumssportarten. In seiner 145-jährigen Tradition hat der Club 67 bedeutende Pokale gewonnen und ist so zur weltweit führenden Sportmarke mit einer Fangemeinde von 1,1 Milliarden Fans und Anhängern weltweit geworden. Diese große und leidenschaftliche Gemeinschaft bietet Manchester United eine weltweite Plattform, um bedeutende Einnahmen aus verschiedenen Quellen zu generieren, darunter Sponsoring, Merchandising, Produktlizenzen, neue Medien und mobile Plattformen, Rundfunk und Spieltage.

Über Extreme Networks

Extreme Networks, Inc. (EXTR) ist ein führender Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen mit dem Fokus, Lösungen und Services bereitzustellen, die Geräte, Anwendungen und Menschen auf innovative Weise miteinander verbinden. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern wir die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Folgen Sie Extreme auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Xing und LinkedIn.

Extreme Networks, ExtremeCloud, ExtremeWireless und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

