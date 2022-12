Marianne von Sturmfeder wird neue „Regional Channel Managerin Central“ bei OutSystems

Erweiterung der Partnerlandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz geplant

Frankfurt am Main, 13. Dezember 2022 – OutSystems, ein weltweit führender Anbieter von Anwendungsentwicklung auf Basis von High-Performance Low-Code, baut seine Aktivitäten in den deutschsprachigen Ländern weiter aus. Auf die Ernennung des neuen Regional Vice President (RVP) EMEA Central, Christoph Volkmer, folgt nun die Ausweitung der Channel-Aktivitäten durch Marianne von Sturmfeder (40), die seit September die Rolle der Regional Channel Managerin Central Europe innehat. Im Fokus stehen dabei die Akquisition neuer und eine noch bessere Unterstützung bestehender Vertriebs- und Technologiepartner in der DACH-Region.

„Durch vertrauensvolle, starke Partnerbeziehungen wollen wir das Bewusstsein in den Unternehmen für den entscheidenden Beitrag weiter schärfen, den Anwendungsentwicklung mit High-Performance Low-Code in diesen unsicheren, von starkem Wandel geprägten Zeiten bieten kann“, erklärt von Sturmfeder. „Durch die enge Zusammenarbeit mit ihren Kunden verfügen unsere Partner über wertvolle Einblicke in die Geschäftsprozesse und konkreten Herausforderungen verschiedenster Branchen. Damit sind sie die besten Experten, Kunden genau auf der Stufe ihrer digitalen Transformationsreise abzuholen, auf der sie sich gerade befinden. Eine erweiterte Unterstützung für das Partnerökosystem stellt damit für uns einen wichtigen Fokus dar – eine Aufgabe, der ich mich sehr gerne stelle.“

Gemeinsam mit den OutSystems-Partnern will von Sturmfeder in den kommenden Jahren Unternehmen aller Branchen umfassend dabei unterstützen, den aktuellen geschäftlichen Herausforderungen durch schnelle Anwendungsentwicklung und -anpassung gerecht zu werden.

Langjährige Erfahrung in der IT-Branche

Für ihr zukünftiges Engagement für den Channel kann von Sturmfeder auf breite IT-Erfahrung zurückgreifen: Bereits in ihrer vorigen Position als Regional Partner Managerin Deutschland bei Unified-Communications-as-a-Service (UCaaS)-Anbieter RingCentral war sie für den Ausbau der Partnerlandschaft des Unternehmens verantwortlich. In den Jahren zuvor verantwortete sie als Territory Channel Managerin UCC beim Softwareunternehmen LogMeIn (heute GoTo) sowie als Channel Account Managerin DACH bei Starleaf, Anbieter für Cloud-basierte Kollaborationssoftware, ebenfalls den Partnervertrieb in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Den Grundstein für ihre Karriere in der IT-Branche legte von Sturmfeder bei SoftwareONE, Anbieter von End-to-End Software- und Cloud-Technologielösungen, bei dem sie 2013 startete und auch eine Senior-Position im Kundenservice bekleidete.

Neue Impulse für den Channel

„Es freut mich sehr, dass wir mit Marianne von Sturmfeder eine erfahrene Channel-Expertin für diesen wichtigen Verantwortungsbereich gewinnen konnten“, betont Christoph Volkmer, Regional Vice President EMEA Central bei OutSystems. „Sie verfügt über das ideale Profil für die weitere aktive Förderung unserer Präsenz in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Durch ihr Know-how eröffnet sie uns neue Perspektiven für unsere Channel-Aktivitäten, denn sie kennt die Besonderheiten des Partnergeschäfts im deutschsprachigen Raum genau, wodurch sich viele neue Anknüpfungspunkte für einen weiteren Ausbau ergeben.“

Über OutSystems

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, jedem Unternehmen Innovationen mithilfe von Software zu ermöglichen. Die Hochleistungs-Low-Code-Applikationsplattform von OutSystems gibt technologischen Vorreitern und Entwicklern die Tools an die Hand, die sie benötigen, um ihre eigenen geschäftskritischen Anwendungen schnell zu entwickeln und bereitzustellen.

Das Netzwerk des Unternehmens umfasst über 600.000 Community-Mitglieder, mehr als 400 Partner sowie aktive Kunden in 87 Ländern und 22 Branchen. OutSystems ist bekannt als „The #1 Low-Code Platform“® und wird von Analysten, IT-Führungskräften, Geschäftsführern und Entwicklern auf der ganzen Welt als Marktführer anerkannt. Einige der bekanntesten Marken setzen auf OutSystems, um große Ideen in Software umzusetzen, die ihre Unternehmen, Menschen und die Gesellschaft voranbringen.

Weitere Informationen finden sich unter www.outsystems.de sowie im deutschsprachigen Blog unter www.outsystems.de/blog

Firmenkontakt

OutSystems GmbH

Johannes Meilhammer

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 69 505047213

johannes.meilhammer@outsystems.com

http://www.outsystems.com

Pressekontakt

Phronesis PR GmbH

Nadine Mörz

Alfred-Nobel-Straße 9

86156 Augsburg

+49 821 444800

outsystems@phronesis.de

http://www.phronesis.de