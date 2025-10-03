Marokko und die EU schließen die Änderung des Agrarabkommens ab: Die Südprovinzen werden in die Zollpräferenzen einbezogen.

Rabat, 2. Oktober 2025 – Marokko und die Europäische Union haben die Verhandlungen über die Änderung ihres Agrarabkommens erfolgreich abgeschlossen, gab Außenminister Nasser Bourita am Donnerstag bekannt.

Das neue Abkommen, das am Freitag, dem 3. Oktober, in Brüssel unterzeichnet wird, bestätigt die Anwendung der von der EU im Rahmen des Assoziierungsabkommens mit dem Königreich gewährten Präferenzzölle auf die Südprovinzen.

Das geänderte Abkommen bringt mehrere bedeutende Fortschritte mit sich:

-Ausweitung der Bedingungen für den Zugang zum europäischen Markt auf Produkte aus der marokkanischen Sahara

-Einführung einer speziellen Kennzeichnung, auf der die Regionen „Laayoune-Sakiat el Hamra“ und „Dakhla-Oued Eddahab“ angegeben sind

– Verweis auf die Positionen der EU und ihrer Mitgliedstaaten, die die Bemühungen Marokkos anerkennen und die Autonomieinitiative unterstützen

Herr Bourita betonte den „operativen und kommerziellen“ Charakter dieses Abkommens und hob gleichzeitig die „starken Signale“ hervor, die es hinsichtlich der europäischen Position zur Frage der marokkanischen Sahara aussendet. Der Minister hob auch die wachsende Rolle der Südprovinzen als „Zentrum der Stabilität und regionalen Entwicklung“ hervor und verwies dabei auf mehrere aktuelle internationale Wirtschaftsinitiativen in der Region.

Diese Änderung ist Teil der umfassenden strategischen Partnerschaft zwischen Marokko und der EU, die einen jährlichen Handelsumsatz von über 60 Milliarden Euro umfasst und verschiedene Bereiche der Zusammenarbeit abdeckt.

