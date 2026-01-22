Marokko unterzeichnet seinen Beitritt als Gründungsmitglied des von Trump initiierten Friedensrates

Auf Anweisung Seiner Majestät König Mohammed VI., Vorsitzender des Al-Quds-Komitees, unterzeichnete Nasser Bourita, Minister für auswärtige Angelegenheiten, afrikanische Zusammenarbeit und Marokkaner im Ausland, am Donnerstag, den 22. Januar, in Davos, Schweiz, die Gründungsurkunde des Friedensrats.

Die Gründungsurkunde wurde im Rahmen einer feierlichen Zeremonie unter Vorsitz des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Seiner Exzellenz Donald J. Trump, am Rande des Weltwirtschaftsforums unterzeichnet.

Eine Gründungsurkunde und eine führende Rolle

Die Unterzeichnung durch das Königreich Marokko folgt auf die Zustimmung Seiner Majestät König Mohammed VI., dieser wichtigen internationalen Initiative von Präsident Trump als Gründungsmitglied beizutreten.

Diese Initiative zielt ausdrücklich darauf ab, „zu den Friedensbemühungen im Nahen Osten beizutragen und einen neuen Ansatz zur Lösung von Konflikten in der Welt zu verfolgen“.

Marokko war neben dem Königreich Bahrain eines der ersten beiden Länder, die die Charta unterzeichneten. Dieses erste Engagement ermöglichte es Präsident Trump, das offizielle Inkrafttreten der Charta und damit die offizielle Gründung des Friedensrats bekannt zu geben.

Eine hochrangige internationale Konferenz

Rund zwanzig Staats- und Regierungschefs sowie die Außenminister zahlreicher Länder, darunter die Türkei, Saudi-Arabien, Ägypten, Indonesien, Aserbaidschan und Argentinien, nahmen an der Zeremonie teil und unterstrichen damit die Bedeutung und Glaubwürdigkeit dieses neuen Gremiums.

Anerkennung der königlichen Führungsrolle

Der Zugang zu diesem Rat ist einer ausgewählten Gruppe von international renommierten Führungskräften vorbehalten, die sich für eine sichere und prosperierende Zukunft einsetzen. Die Einladung an Marokko und die heutige Unterzeichnung der Gründungsurkunde sind eine feierliche Anerkennung der klugen Führungsrolle Seiner Majestät König Mohammed VI. und seiner Rolle als unverzichtbarer Akteur für den Frieden auf der internationalen Bühne.

