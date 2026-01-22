Xelion Cloud Telefonie gewinnt Channel Excellence Award

Auszeichnung in der Kategorie UCC / IP-Telefonie bestätigt hohe Partnerzufriedenheit im deutschen Channel

Harmstorf, 22.01.2026 – Xelion, europäischer Hersteller von Cloud-Telefonie- und UCaaS-Lösungen, wurde mit dem Channel Excellence Award 2026 in der Kategorie UCC / IP-Telefonie ausgezeichnet. Die Channel Excellence Awards zählen zu den etablierten Auszeichnungen der deutschen IT-Branche und werden auf Basis einer unabhängigen Marktstudie des Marktforschungsinstituts CONTEXT vergeben.

Grundlage der Auszeichnung ist eine Befragung tausender Channel-Partner, darunter Reseller, Systemhäuser und Managed Service Provider, die ihre Zusammenarbeit mit Herstellern und Distributoren bewerten. Die Ergebnisse geben ein umfassendes Bild der Wahrnehmung und Zufriedenheit im Channel und gelten als wichtiger Maßstab für Partnerschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit.

Xelion konnte sich 2026 in einem wettbewerbsintensiven Marktumfeld durchsetzen und wurde in der Kategorie UCC / IP-Telefonie ausgezeichnet – ein deutliches Signal für die Akzeptanz der Plattform bei Vertriebspartnern im deutschen Markt.

„Diese Auszeichnung freut uns besonders, weil sie auf dem direkten Feedback unserer Partner basiert,“ sagt Jan Böttcher, Country Director DACH bei Xelion. „Dass so viele Reseller, Systemhäuser und MSPs im Rahmen einer unabhängigen CONTEXT-Studie positiv über Xelion abgestimmt haben, bestätigt unseren partnergeführten Ansatz und die tägliche Zusammenarbeit im Channel.“

Wachstum, Stabilität und klare Positionierung

Xelion verfolgt seit Jahren ein konsequent partnergeführtes Go-to-Market-Modell. Die Cloud-Kommunikationsplattform wird ausschließlich über zertifizierte Partner vertrieben. Ziel ist es, langfristige Partnerschaften aufzubauen und Partner in ihrer Rolle als zentrale Ansprechpartner für Endkunden zu stärken. Heute betreiben Partner in ganz Europa über 18.000 aktive Kundenanlagen, darunter zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen sowie wachsende Service-Organisationen.

Die Xelion Plattform vereint Cloud-PBX- und Contact-Center-Funktionen in einer Lizenz, darunter Warteschleifen, Rufgruppen, intelligentes Call-Routing, Gesprächsaufzeichnung und Reporting. Ergänzt wird die Lösung durch eine native Integration in Microsoft Teams, mit der sich Telefonie- und Contact-Center-Funktionen direkt in Teams nutzen lassen. Optional stehen KI-gestützte Analyse- und Automatisierungsfunktionen zur Verfügung.

Auch im Bereich Sicherheit und Compliance setzt Xelion klare Standards: Das Unternehmen ist ISO-27001-zertifiziert und betreibt seine Plattform in BSI-C5-Typ-2-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland. Die Lösung ist vollständig DSGVO-konform und richtet sich insbesondere an kleine und mittelständische Unternehmen mit hohen Anforderungen an Datenschutz und Verfügbarkeit.

Auszeichnung als Ansporn für weiteres Wachstum

„Wir verstehen den Award als Bestätigung, aber auch als Ansporn,“ ergänzt Böttcher.

„Unser Anspruch ist es, gemeinsam mit unseren Partnern weiter zu wachsen und ihnen eine Plattform zu bieten, die sich im Markt klar positionieren und nachhaltig einsetzen lässt.“

Mit dem Gewinn des Channel Excellence Awards 2026 unterstreicht Xelion seine Position als zuverlässiger UCaaS-Anbieter im deutschen Markt und als engagierter Partner für den Channel.

Xelion ist seit 1988 ein unabhängiger europäischer Softwarehersteller und entwickelt seit über 18 Jahren leistungsstarke Cloud-Kommunikationslösungen für Unternehmen. Die Plattform ist organisch gewachsen und heute kommunizieren über 18.000 Unternehmen in Europa täglich mit Xelion – zuverlässig, sicher und standortunabhängig.

Mit Xelion erhalten Unternehmen eine moderne Cloud-PBX mit integrierten Contact-Center-Funktionen, die weit über klassische Telefonie hinausgeht. Mitarbeitende sind unter ihrer Bürorufnummer standortunabhängig erreichbar – über Tischtelefon, Softphone, Smartphone oder direkt in Microsoft Teams. Neben Sprache unterstützt Xelion auch Chat, Video, SMS und WhatsApp-basierte Kommunikation.

Die Xelion Plattform folgt dem Ansatz der „Organized Communication“ und bündelt alle Kommunikationskanäle, Anrufsteuerung, Warteschleifen, Reporting und Kollaboration in einer zentralen Oberfläche. Contact-Center-Funktionen wie intelligentes Routing, Gesprächsaufzeichnung und Auswertungen sind bereits im Standard enthalten.

Über die native Microsoft-Teams-App und die enge Integration in Microsoft 365 lässt sich Xelion nahtlos in bestehende Arbeitsumgebungen einbinden. Ergänzend stehen optionale KI-gestützte Funktionen sowie offene APIs und ein Marktplatz zur Verfügung, um CRM- und ERP-Systeme flexibel anzubinden.

Kontakt

Xelion GmbH

Jan Böttcher

Beekstr.

21228 Harmstorf

04183/4095000



http://www.xelion.com/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.