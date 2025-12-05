Martina Hubert ist neue Head of Business Development & Marketing bei Neuron Automation

Expertin forciert globales Wachstum des Anbieters für funktionale Sicherheit

St. Pölten, 5. Dezember 2025 – Die Neuron Automation GmbH, Spezialist für funktionale Sicherheit in der industriellen Automatisierung, erweitert ihr Führungsteam: Martina Hubert verantwortet als Head of Business Development & Marketing den strategischen Ausbau des Unternehmens.

„Mit Martina Hubert gewinnen wir eine erfahrene Expertin, die maßgeblich dazu beitragen wird, die Position von Neuron Automation im Markt auszubauen und den Wachstumskurs zu beschleunigen“, sagt Michael Plankensteiner, CEO von Neuron Automation.

In ihrer Rolle als Head of Business Development & Marketing entwickelt Martina Hubert nachhaltige Wachstumsstrategien, identifiziert neue Geschäftsfelder und baut langfristige Partnerschaften auf. Ihr Schwerpunkt liegt zunächst auf dem Business Development, dessen Insights sie gezielt nutzt, um die weitere Marktpositionierung wirkungsvoll voranzutreiben. Ziel ist es, die Marktpräsenz der Neuron-Gruppe weiter auszubauen und deren Positionierung im internationalen Umfeld klar, konsistent und zukunftsorientiert zu stärken.

Die Erweiterung des Führungsteams erfolgt in einer Phase, in der Neuron Automation – unter anderem durch die Integration der ungarischen IP Camp Kft. und eine neue Markenstruktur – technologisch wie organisatorisch wächst. Martina Hubert wird zur weiteren stringenten Unternehmensausrichtung des Anbieters für funktionale Sicherheit, Engineering Tools und Runtimes auf globaler Ebene beitragen.

Neuron Automation ist Lösungspartner für funktionale Sicherheit, Engineering Tools und Runtimes. Mit seinem zertifizierten Safety-Baukasten und Entwicklungsdienstleistungen unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei der Umsetzung funktional sicherer Steuerungskomponenten – von Hardware über Firmware bis zum Application Engineering. Die Safety-Lösungen sind hardware- und plattformunabhängig einsetzbar, so dass Unternehmen flexibel zwischen Embedded-Systemen, IPCs oder Referenzhardware wählen und zukunftsfähige Anwendungen realisieren können.

Mit über 35 Jahren Erfahrung in PLC-Programmierung und Functional Safety ist Neuron Automation weltweit tätig und unterhält Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Ungarn, Thailand und den USA. Kunden sind unter anderem Steuerungskomponenten-Hersteller aus der industriellen Automatisierung.

