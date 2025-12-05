Action statt am Handy hängen

Medienexperte Florian Buschmann gibt Eltern Tipps für die Beschäftigung ihrer Kids

Vor dreißig Jahren liebten viele Kinder den Winter, heute aber hängen sie gerade in der kalten Jahreszeit gefühlt 24/7 am Handy. Was ihnen fehle, seien motivierende „analoge“ Erlebnisse, so Florian Buschmann. Der Experte und Berater für Medienkompetenz und Prävention von Mediensucht gibt dazu ganz konkrete Tipps. In den letzten Jahren hat er mit seiner Initiative „OFFLINE HELDEN“ über 1.500 Veranstaltungen mit mehr als 50.000 Teilnehmern in Schulen durchgeführt.

Bei Schnee und blauem Himmel fällt es Müttern und Vätern wohl am leichtesten, ihren Nachwuchs vom Smartphone wegzulocken. Auch heute noch bauen Kinder gerne Schneemänner, Schneetiere oder einen Iglu. Mit speziellen Sprühflaschen, die Wasser und Lebensmittelfarben enthalten, werden tolle Bilder auf den Schnee gezaubert. Schneeballschlachten brauchen keine komplizierten Regeln, Rodeln mit modernen Plastikschlitten ist ein Dauerbrenner. Wo ein zugefrorener See mit ausreichend dicker Eisschicht oder eine Eislaufhalle vorhanden ist, bietet sich Schlittschuhfahren an. Aber auch eine Winterwanderung mit den Eltern und Stirnlampen oder das angeleitete Lesen von Tierspuren im Schnee kommt gut an.

Doch auch bei richtig ungemütlichem Wetter muss das Handy nicht die einzige Lösung sein. „Gerade dann freuen sich Kinder darüber, wenn sich ihre Eltern Zeit für sie nehmen“, so Buschmanns Erfahrung. Sind sie noch kleiner, sind kreatives Basteln und Backen gute Ideen: Schmuck für den Weihnachtsbaum, Salzteigfiguren oder „Upcycling-Basteleien“ mit Kartons und Klopapierrollen. Weitere Alternativen: Vorlesestunden oder auch Hörspiele und Musik ohne Bildschirm, ein Puzzle-Wettbewerb und natürlich Karten- und Brettspiele, die es für jedes Alter gibt.

Kinder lassen sich fast immer dazu animieren, beim Kochen zu helfen oder Leckeres wie Bratäpfel zu produzieren. Und sogar Bewegung in Innenräumen ist möglich, ohne ins Chaos auszuarten – etwa eine Schatzsuche, Jonglieren mit Tüchern oder Tanzen zu Musik. Kleine Forscherinnen und Forscher machen gerne Eiswürfel-Experimente mit Farben und Salz oder erzeugen mit Essig auf ein mit Backpulver gefülltes Gefäß einen „Vulkan“ im Schnee. Letztlich gehe es darum, echte Erlebnisse zu schaffen, statt sich nur am Smartphone berieseln zu lassen, sagt Buschmann.

Bewegen, alle Sinne spüren, echte Kontakte

Gefragt nach den Vorteilen „analoger“ Beschäftigung, muss Buschmann nicht lange überlegen: „Der ganze Körper bewegt sich, man friert und wird wieder warm, die Muskeln werden trainiert, Motorik und Koordination ebenso.“ Es seien alle Sinne beteiligt, nicht nur Auge und Ohr, und es erfolge eine Rückbindung an die Natur. Offline-Action fördert Kreativität und lässt die Kinder Selbstwirksamkeit erleben. Intensive Kontakte inklusive Streiten, Lachen und dem Treffen von Absprachen erhöhen die soziale Kompetenz. Außerdem erlernen die Kinder, wann man Geduld haben muss und was Jahreszeiten bedeuten. Sie bekommen keine Konserven geliefert, sondern müssen selbst für ein „Programm“ sorgen. Buschmann: „Unschätzbar wertvolle Dinge für mehr Resilienz.“

Über Florian Buschmann

Florian Buschmann ist Psychologe (B.A.) und Mitglied im Fachverband für Medienabhängigkeit. Seit über sieben Jahren ist er in der Prävention und Intervention zum Thema Kinder und digitale Medien aktiv. Mit der von ihm gegründeten Initiative OFFLINE HELDEN erreicht er gemeinsam mit seinem Team jedes Jahr mehr als 13.000 Teilnehmende in über 500 Veranstaltungen. Er begleitet Familien, deren Kinder von einer kritischen oder krankhaften Mediennutzung betroffen sind, gibt ihnen Halt und Stabilität – und trägt so zum Erhalt beziehungsweise zur Wiedergewinnung ihrer psychischen Gesundheit bei.

Bildquelle: Dominik Pfau