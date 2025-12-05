2comply: Neuer KI-Compliance-Assistent startet Pilotphase

2comply liefert schnelle, verlässliche Antworten auf Policy-Fragen – individuell, skalierbar und effizient.

Mit 2comply ist eine neue Plattform gestartet, die Mitarbeitenden in Unternehmen dabei hilft, komplexe Richtlinien unter unternehmensbezogenen Vorgaben im Arbeitsalltag korrekt umzusetzen. Als KI-gestützter Compliance-Assistent liefert 2comply direkt nutzbare Antworten auf Policy-Fragen – auf Basis der unternehmensinternen Vorgaben, datenschutzkonform und in Echtzeit.

Der intelligente Q&A-Agent analysiert interne Richtliniendokumente mit Hilfe moderner Sprachmodelle und liefert konkrete, referenzierte Antworten. So entfällt die zeitaufwendige Suche in Dokumentensilos oder die Rückfrage bei Fachabteilungen – Compliance wird alltagstauglich, skalierbar und effizient.

PD Dr. Joscha Krause, wissenschaftlicher Leiter für KI & LLM bei 2comply, erklärt: „Ziel von 2comply ist es, Wissen aus Compliance-Dokumenten in die Köpfe der Mitarbeitenden zu bringen – direkt, nachvollziehbar und aufgabenzentriert. Damit stärken wir nicht nur die Regelkonformität, sondern auch das Vertrauen in Entscheidungsprozesse.“

2comply ist als Web-App oder On-Premise-Lösung einsetzbar und lässt sich flexibel in bestehende IT-Umgebungen integrieren. Besonders geeignet ist die Plattform für regulierte Branchen wie das Gesundheitswesen, Industrieunternehmen oder öffentliche Einrichtungen. Rechtsanwalt Prof. Dr. Martin Spaetgens, Mitgründer von 2comply, betont: „Compliance darf kein Stolperstein sein – weder für Innovation noch für Geschwindigkeit. 2comply hilft Organisationen dabei, die Einhaltung interner Vorgaben zur täglichen Selbstverständlichkeit zu machen – mit Hilfe von künstlicher Intelligenz.“

Die Plattform wurde von CURE Intelligence entwickelt, einem Spezialisten für KI-gestützte Daten- und Textanalyse im regulatorischen Umfeld.

Pilotphase gestartet – jetzt mitmachen:

2comply ist aktuell in der Pilotphase. Unternehmen, die die Plattform unverbindlich testen möchten, können sich ab sofort für einen kostenfreien 3-Monats-Zugang registrieren.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.2comply.ai

Unsere Plattform digitalisiert die Richtlinieneinhaltung – auf Basis Ihrer internen Policy und mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Mitarbeitende stellen ihre Fragen direkt an den integrierten Q&A-Agenten. Dieser analysiert Ihre internen Richtlinien in Echtzeit und liefert sofort konkrete, referenzierte Antworten – nachvollziehbar, datenschutzkonform und ohne Umwege über Fachabteilungen oder Dokumentensuche. Ob im Krankenhaus, im Industriebetrieb oder in der Verwaltung – überall dort, wo Standards, Richtlinien und gesetzliche Vorgaben zum Arbeitsalltag gehören, sorgt 2comply für mehr Struktur, Sicherheit und Effizienz.

Ihre Vorteile:

– KI-gestützter Q&A-Agent für Richtlinienfragen

– Sofort einsatzbereit – als Web-App oder On-Premise

– Flexibel anpassbar für unterschiedliche Branchen

– Unterstützung bei Compliance, Policy Awareness und Risikominimierung

Mit 2comply machen wir rechtliches Wissen verständlich und direkt nutzbar – für fundierte Entscheidungen und ein starkes Compliance-Fundament.

