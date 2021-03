Massage in Stuttgart: Die Kunst der Entspannung

Die Behandlungsangebote bei Kitty´s Thai Massage Stuttgart regenerieren den Organismus.

STUTTGART. Gegen den Alltagsstress, der sowohl die Psyche belastet als auch zu körperlichen Verspannungen führt, gibt es diverse Gegenmittel. Eine Option, wieder Ruhe und Gleichgewicht zu finden, sind regelmäßige Massagen. Während sich reine Wellnessmassagen ausschließlich auf Entspannung konzentrieren, geht eine Kitty`s Thai Massage in der Landeshauptstadt Stuttgart weit über Wellness hinaus.

Thai Massage in Stuttgart Zuffenhausen nutzt das Wissen buddhistischer Mönche

Eine Thai Massage, wie sie in Stuttgart Zuffenhausen bei Kitty´s Thai Massage angeboten wird, beruht auf der Heilkunst der Buddhisten. Die Mönche erarbeiteten ein System, das den Organismus in seiner Gesamtheit sieht und fördert. Es handelt sich also um ein alternativ-medizinisches Behandlungsangebot. Die thailändische Bezeichnung lautet Nuat Phaen Boran. Es fließen 77 Behandlungstechniken zusammen, wodurch traditionell eine Massagesitzung zwei bis drei Stunden dauert. Im hiesigen Kulturraum haben sich Sitzungen von 60 bis 90 Minuten etabliert.

Was dürfen Stressgeplagte von einer Thai Massage in Stuttgart erwarten?

Anders als reine Wellnessanwendungen konzentriert sich die Thai Massage in Stuttgart auf zehn ausgewählte Energielinien, wie sie im asiatischen Raum gelehrt werden. Mit Daumen, Handballen und Ellenbogen üben die Therapeutinnen ebenso wie mit Knien und Füßen gezielten Druck aus, um diese Energielinien zu beeinflussen. Hinzu kommen Dehnübungen und Handgriffe zur Gelenkmobilisation.

In seiner Gesamtheit kann eine Thai Massage dank der Druckpunktmassagen und Streckpositionen tiefsitzende Verspannungen lockern. Auf diese Weise können sich lokale Schmerzen bei Bewegungen, etwa Rücken- oder Knieschmerzen, bessern. Da es häufig Verspannungen im Hals-, Nacken- und Schulterbereich sind, die zu Kopfschmerzen und Schlafstörungen führen, können Thai Massagen in Stuttgart Zuffenhausen auch hier zu deutlich mehr Wohlbefinden beitragen.

Eine regelmäßig durchgeführte Anwendung kann durch den gesunden Energiefluss ferner die Darmaktivität regulieren und somit gegen Durchfall und Verstopfung gleichermaßen helfen. Bauchschmerzen und Übelkeit lassen sich durch Massagen positiv beeinflussen. Die westliche Medizin erkennt den Nutzen der Thai Massagen im Hinblick auf eine angeregte Blutzirkulation, Muskulaturentspannung und besseren Lymphfluss seit Jahren an.

Loslassen und abtauchen in die Welt des Wohlfühlens – dafür steht Kitty’s Thaimassage in Stuttgart. Qualifizierte und zertifizierte Masseurinnen durch die “Thai Traditional Medical Service Society” bieten Ihnen Thai Massagen, Öl Massagen, Rückenmassagen, Anti Migräne Massagen, Fußmassagen und Paarmassagen an. In Verbindung aus Aktivierung, Dehnung und Akupressur entsteht und fließt neue Energie.

