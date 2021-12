Maßgeschneiderte Heizfolien mit breitem Einsatzgebiet

Technologie im Bereich Temperaturmanagement

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, einzelne Komponenten von Geräten zu beheizen. Wenn die Heizlösung direkt erfolgen muss, werden sehr häufig Heizfolien eingesetzt. Der große Vorteil ist der platzsparende Aufbau und die Möglichkeit, die Heizfolie individuell auf die Komponente abzustimmen.

Die uwe electronic entwickelt und produziert maßgeschneiderte Heizfolien nach kundenspezifischen Vorgaben. Individuelle Wünsche bezüglich der Leistung, Temperaturbeständigkeit und Temperaturüberwachung durch integrierte Sensoren bzw. Thermostate werden mit einbezogen.

Die Herstellung einer Folienheizung erfolgt für günstige Lösungen mittels Drucktechnik auf Basis von Dickschichtpasten. Als Trägermaterial werden transparente Folien aus Polyester eingesetzt.

Für eine Hochtemperaturanwendung zwischen 100°C und 200°C werden Silikon oder Polyimid bzw. Kaptonfolien verarbeitet. Mit Hilfe einer speziellen Ätztechnologie werden Metallstrukturen erzeugt, die als Heizbahnen zwischen den Trägerfolien fungieren. Durch den über weite Temperaturbereiche annähernd konstanten elektrischen Widerstand wird eine homogene Wärmeverteilung auf dem zu beheizenden Körper sichergestellt.

Die Heizfolien finden bei vielen Komponenten in der Elektro- und Elektronikindustrie, wie Displayheizungen, Sendeanlagen der Mobilfunkindustrie oder in elektronischen Messsystemen sowie Medizingeräten ihren Einsatz. Ebenso sind Entfrostungsheizungen bei Satellitenantennen oder professionellen Wetterstationen bzw. Niederschlagsmessern Anwendungsmöglichkeiten.

Weitere Einsatzgebietw von Heizfolien sind in den Bereichen der Medizintechnik, Gesundheit und Wellness zu finden. Beispiele hierfür sind Infrarotwärmekabinen oder Produkte der Wärmetherapie. Mit Hilfe eines in der Heizfolie integrierten Schutzabschaltsystems, kann bei Ausfall der eigentlichen Steuereinheit ein sicherer Betrieb des Heizsystems gewährleistet werden.

In der Biomedizin oder Analysetechnik für Lebensmittel werden Heizfolien für die genaue Temperaturstabilisierung der Messgeräte eingesetzt. Im Bereich der Hausgeräte finden Heizfolien in der Küchentechnik oder beim Catering für das Warmhalten von Speisen Anwendung.

Bei der Entwicklung neuer Geräte und Komponenten unterstützt Sie die uwe electronic auch mit einem breiten Sortiment an Heizfolien in Standardgrößen. So können in der frühen Entwicklungsphase auch für Testzwecke lagerhaltige und somit schnell verfügbare Heizfolien eingesetzt werden.

Detaillierte Informationen, finden Sie unter:

https://www.uweelectronic.de/de/temperaturmanagement-2.html

Die uwe electronic GmbH ist ein international tätiges Systemhaus mit Sitz in Unterhaching bei München. Unsere Kunden reichen vom mittelständischen Betrieb bis hin zu High-Tech-Konzernen in Deutschland und Zentraleuropa. Unsere Produktpalette umfasst Produkte und Lösungen aus den Bereichen Prüftechnik für Elektronik, Temperaturmanagement, Automatisierung und Elektronische Bauelemente. Unsere Kernkompetenz liegt in den Bereichen Federkontakte für das Prüfen von bestückten Leiterplatten, Steckverbinder mit gefederten Kontaktstiften und Temperaturmanagement.

