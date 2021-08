MEAT & GREET 2.0

Blanke Systems GmbH – Feurige Aussichten für 2022

September ist “MEAT & GREET”-Zeit. Nach dem großen Erfolg in 2020 lädt der Iserlohner Fliesenzubehörspezialist und Systemanbieter Blanke Systems GmbH auch in 2021 interessierte Kunden und Partner zu einem “feurigen” Miteinander ein. Neben spannenden Aussichten auf die Blanke Produktwelt 2022 wartet rund um die BLANKE MEHRWERTSTATT und eine neue Ausstellung ein abwechslungsreiches, informatives und schmackhaftes Programm auf die Gäste.

In den Schulungsräumen und dem passend gestalteten Außenbereich der BLANKE MEHRWERTSTATT geht es vor allem um persönliche Begegnungen und Gespräche. Das an insgesamt neun Terminen angebotene Event startet jeweils mit einer Begrüßung, um anschließend in kleinen Gruppen einen ersten Blick auf die Blanke Produktentwicklungen 2022 zu ermöglichen. Thematisch geht es um Neuheiten in den Bereichen, Entwässerungssysteme, Fußbodenheizung und Digitales.

Mit dabei ist auch “MEAT & GREET”-Koch Ole Benfer, um alle Gäste kulinarisch zu verwöhnen. Natürlich hat sich der kreative Feuertonnen-Koch wieder etwas ganz Besonderes einfallen lassen, um den Nachmittag und Abend bei Blanke zu einen außergewöhnlichen geschmacklichen Erlebnis zu machen.

An insgesamt neun Tagen im September 2021 lädt Blanke zu “MEAT & GREET” nach Iserlohn ein:

Donnerstag, 2.9.2021

Freitag, 3.9.2021

Dienstag, 7.9.2021

Donnerstag, 9.9.2021

Freitag, 10.9.2021

Dienstag, 14.9.2021

Donnerstag, 16.9.2021

Freitag, 17.9.2021

Dienstag, 21.9.2021 sowie

Donnerstag, 23.9.2021 und

Freitag, 24.9.2021.

Anmelden kann man sich direkt auf www.blanke-training.de/events, die Teilnahmegebühr beträgt 25,00 Euro pro Person. Auf Wunsch kann das Event auch inklusive Übernachtung für 119,00 Euro gebucht werden.

Um die gebotenen Corona-Vorsichtsmaßnahmen umzusetzen, ist die Anzahl der möglichen Teilnehmer pro Veranstaltung limitiert. Eine Anmeldung zu den “MEAT & GREET”- Events ist ab sofort online möglich.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245

info@blanke-systems.de

https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke