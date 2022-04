Mehrwert auf Tour

Blanke Mehrwertmobil

Mit dem nagelneuen Blanke Mehrwertmobil bringt der Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems GmbH sein Knowhow auf die Straße. Vollgepackt mit Informationen, Mustern und digitalem Anschauungsmaterial kommen die Profis für relevante Praxislösungen direkt zu den interessierten Kunden vor Ort.

Noch nie war es leichter und komfortabler, die innovativen und bewährten Praxislösungen von Blanke live und vor Ort zu erleben. Ob Flächenheiz- und Kühlsysteme, Linienentwässerungen oder die erste selbstklebende Verbundabdichtung, Blanke zeigt alle bewährten Produktsysteme im neuen Blanke Mehrwertmobil. Auch lassen sich digitale Tools wie die PERMATOP NAVIGATOR APP oder die Plattform BLANKE BLUE BASE unter Anleitung erfahrener Mitarbeiter ausprobieren. Seit Mitte April 2022 ist das Mobil in ganz Deutschland zu interessierten Kunden unterwegs, um die Produktvorteile und deren Mehrwert direkt vor Ort erlebbar zu machen. Dabei können Fachhändler oder Verleger sich nicht nur selbst informieren, sondern auch ihre Kunden zu einem informativen Event einladen.

Denn auch wenn die technische und praktischen Informationen im Mittelpunkt stehen, geht es auch beim Blanke Mehrwertmobil um gute Gespräche und aktives netzwerken. Da dürfen Kaffee und Snacks nicht fehlen, deshalb ist beides mit an Bord.

Um Teil der mobilen Infokampagne von Blanke zu werden, können sich Interessierte einerseits über die geplante Tour des Blanke Mehrwertmobils informieren, um zu erfahren, wann die Profis aus Iserlohn an welchem Ort sind. Anderseits lässt sich das Blanke Mehrwertmobil auch “buchen”. Hierfür bietet Blanke unter www.blanke-blue-base.de/mehrwertmobil ein Onlinetool an, in dem man sein Interesse am Besuch des Mehrwertmobils anmelden kann.

“Das neue Blanke Mehrwertmobil bietet unseren Kunden die Gelegenheit, sich ganz unkompliziert und ohne großen Mehraufwand umfassend über unsere bewährten Produktlösungen zu informieren”, erklärt Peter W. Blanke, geschäftsführender Gesellschafter der Blanke Systems GmbH. “Gleichzeitig freuen wir uns natürlich ohne den sonst üblichen Zeitdruck und Stress, den z.B. eine Messe mit sich bringt, unseren Partner im Markt wieder persönlich zu begegnen.” Damit hält das neue Blanke Mehrwertmobil genau das, was sein Name schon verspricht: Mehrwert an Information, Mehrwert an Knowhow und Mehrwert an persönlicher Begegnung.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

Firmenkontakt

Blanke Systems GmbH & Co. KG

Jana Trant

Stenglingser Weg 68-70

58642 Iserlohn

+49 (0)2374 – 507 245

info@blanke-systems.de

https://www.blanke-systems.de

Pressekontakt

Flüstertüte – Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sven-Erik Tornow

Entenweg 15

50829 Köln

+49 221 2789004

sven.tornow@fluestertuete.de

http://www.fluestertuete.de

Bildquelle: Blanke