Mehrwert ohne Mehraufwand

Energieeffizientes Lüftungssystem AIRFOX® PLUS von Beck+Heun

Mit AIRFOX® PLUS von Beck+Heun ist es jetzt noch einfacher, die Anforderungen der Lüftungsnorm DIN 1946-6 zu erfüllen. Denn das neue, dezentrale Lüftungssystem überzeugt mit einer deutlich verbesserten Lüftungsleistung bei gleichzeitig noch höherer Wärmerückgewinnung. Dabei benötigt AIRFOX® PLUS spürbar weniger Energie und wurde in die höchste Energieeffizienzklasse A+ eingeordnet. Im Rahmen der üblichen Rollladenkastenmontage eingebaut, sind weiterhin weder Kernlochbohrungen noch Lüfterhutzen erforderlich, um den nutzerunabhängigen Mindestluftwechsel zum Feuchteschutz zu ermöglichen.

Mehr Leistung, weniger Energieverbrauch

Im direkten Vergleich zum Vorgängermodell leistet AIRFOX® PLUS einen bis zu 27 Prozent besseren Luftaustausch bei durchgehend gleich hoher Wärmerückgewinnung. Damit kann AIRFOX® PLUS noch optimaler auf die jeweilige Raumgröße eingestellt werden. Gleichzeitig benötigt die neue dezentrale Lüftungseinheit 75 Prozent weniger Energie. Bei einem einjährigen Dauerbetrieb auf Stufe zwei entspricht das pro Lüftungseinheit Stromkosten von knapp zwei Cent pro Tag.

Gesundes Wohlfühlklima dank optimierter Steuerung

Serienmäßig ist die ebenfalls erneuerte Steuerungseinheit mit Feuchtesensoren ausgestattet. Das ermöglicht eine automatische Feuchtesteuerung der Lüftung und vermeidet nachhaltig die Schimmelbildung. Zusätzlich kann eine nutzerunabhängige Grundlüftung sichergestellt werden, was gerade im Mietwohnungsbau für eine Reduzierung von Feuchteschäden durch falsche oder mangelnde Lüftung sorgt. Daneben bietet die Steuerung eine vierstufige manuelle Regelung, Lüftungsprogramme wie Stoßlüftung oder Einschlafmodus sowie Sommer-Nacht-Lüftung ohne Wärmerückgewinnung und eine Erinnerungsfunktion für die Reinigung oder den Wechsel der Filter. Selbst die Integration in ein vorhandenes Smart-Home-System ist optional möglich.

In zahlreiche Beck+Heun-Kästen integrierbar

Montagefreundlich wird die neue Lüftungseinheit AIRFOX® PLUS in Beck+Heun Leichtbaukästen oder Ziegelkästen integriert. Die schlüsselfertig vormontierten Einheiten sind für einen einfachen Elektroanschluss per Plug-and-Play ausgerüstet und können mit handelsüblichen Steuerungskabeln zwischen Steuerung und AIRFOX® PLUS-Kassetten verbunden werden. Wahlweise werden die Lüftungseinheiten seitlich oder oben liegend in den leichten Raffstore- oder Rollladenkästen eingebaut. Bei den massiven Ziegeleinbaukästen findet sich das AIRFOX® PLUS Lüftungssystem in den seitlichen Auflagern. Das neue AIRFOX® PLUS Lüftungssystem ist ab sofort bestellbar und wird bereits ab Mai ausgeliefert.

Mit geprüfter Sicherheit auch mehr Ruhe

Auch mit Blick auf den Schallschutz bietet AIRFOX® PLUS deutliche Verbesserungen und kann auch bei erhöhten Anforderungen eingesetzt werden. Und zwar unabhängig vom Wandaufbau und ohne baulichen Zusatzaufwand. Neben der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung durch das Deutsche Institut für Bautechnik bietet der objektbezogene Auslegungsservice für ein AIRFOX® PLUS Lüftungssystem von den Beck+Heun-Lüftungsexperten umfassende Planungssicherheit für Architekten, Bauherrn und Nutzer.

Über Beck+Heun

Die Marke Beck+Heun steht für 60 Jahre Erfahrung in der Entwicklung des Kernproduktes Rollladenkasten. Daraus ist ein Vollsortiment sämtlicher Varianten entstanden, das in diesem Umfang einzigartig ist. Zudem wurde das Produkt- und Leistungsspektrum lange schon erweitert – Beck+Heun fertigt zukunftsweisende Beschattungs-, Dämm- und Lüftungslösungen rund um das gesamte Fenster. Weitere Informationen finden Sie unter: www.beck-heun.de

