Melzer & Kollegen bringt Bewegung ins Web

Die Steuerberatungsgesellschaft Melzer & Kollegen mit Sitz in Lahr und Freiburg präsentiert unter www.melzer-kollegen.de eine komplett neu gestaltete Website. Der moderne Webauftritt veranschaulicht in Design, Inhalt und Funktion einige der wichtigsten Markenkerne der Kanzlei: Bewegung, Dynamik, Digitalisierung – und vor allem die gute persönliche Beratung.

Die Kanzlei ist stolz darauf, über integrierte Bewegtbildsequenzen die erfolgreiche Kanzleiphilosophie nun noch klarer zum Ausdruck bringen zu können. Auch zahlreiche Mandant:innen kommen zu Wort und berichten über ihre Erfahrungen mit der Kanzlei.

Angelika Kurz und Boris Melzer aus der Geschäftsführung der Kanzlei über die neue Webpräsenz: „Die Kanzlei wird echt, authentisch und dynamisch präsentiert. Darüber freuen wir uns sehr, denn für uns ist es seit jeher besonders wichtig, stets am Puls der Zeit zu bleiben und uns kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir sind davon überzeugt, dass nur so eine optimale Beratung und Betreuung unserer Mandant:innen möglich ist. Dafür bleiben wir ständig in Bewegung und schöpfen z. B. konsequent alle Möglichkeiten aus, die sich aus der Digitalisierung von Unternehmensprozessen ergeben. Genau das zeigen wir nun auch im Web und ermöglichen gleichzeitig viele sympathische Blicke hinter die Kulissen.“

Darüber hinaus enthält die neue Website auch ein umfangreiches Angebot an steuerlichem Fachwissen und Know-how. Dazu gehören unter anderem aktuelle Steuernews sowie eine Vielzahl von Dokument- und Formularvorlagen, die zum Download bereitstehen und von denen alle Besucher der Website profitieren können- immer gemäß dem Motto „Vorsprung durch Wissen“.

Und wer über die neusten Entwicklungen in den Bereichen Steuern, Recht und Finanzen immer automatisch informiert werden möchte, der kann sich für den Erhalt des zugehörigen Kanzlei-Newsletters registrieren.

Ein Dank geht an das Projekt-Team und die beteiligten Partner, die an der Konzeption und Umsetzung der neuen Website maßgeblich beteiligt waren.

Melzer & Kollegen. Steuern. Betriebswirtschaft. Wirtschaftsprüfung.

Persönlich, kompetent und im Mittelstand zu Hause. Aus dieser Kombination heraus sind Melzer & Kollegen eine regionale Größe für alle steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Angelegenheiten.

Der Schwerpunkt liegt in der aktiven und ganzheitlichen Beratung – auf höchstem Qualitätsniveau. Über 40 top-qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Lahr und Freiburg kümmern sich motiviert, eigenständig und vertrauensvoll um die Anliegen der Mandanten. Ob Detailfragen oder fachübergreifende Aufgaben – regional, national oder international: Melzer & Kollegen findet optimale Lösungen aus einer Hand. Infos im Web: www.melzer-kollegen.de

