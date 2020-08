memo-media verleiht Sonderpreis an Veronica Fontanella

Internationales Gaukler- und Kleinkunstfestival 2020 fand statt

Im Rahmen der 29. GAUKLERFESTung, dem Internationalen Gaukler- und Kleinkunstfestival in Koblenz, verlieh die memo-media Verlags-GmbH auch in diesem Jahr einen Sonderpreis an eine*n herausragende*n Künstler*in. In diesem Jahr überzeugte die Aerial- und Handbalance-Artistin Veronica Fontanella aus Italien. Kerstin Meisner, Gründerin und Inhaberin von memo-media, überreichte der Artistin zum Finale des Festivals den Preis.

Während zahlreiche Großveranstaltungen in den vergangenen Monaten aufgrund von Corona abgesagt werden mussten, konnte das 29. Internationale Gaukler- und Kleinkunstfestival des Veranstalters Cafe Hahn unter strengen Auflagen stattfinden. Vom 31. Juli bis 2. August bildete die Festung Ehrenbreitsteinn in Koblenz traditionell den Schauplatz der GAUKLERFESTung. Besucher mussten in diesem Jahr im Vorfeld für eine von zwei Bühnen Einzelplätze oder Tische für zwei, vier oder sechs Personen buchen. Veronica Fontanella freute sich über den memo-media-Sonderpreis.

“Als ich sechs Jahre alt war, besuchte ich einen Kinderzirkus in der Italienischen Schweiz (Scuola circo Lidia Golovkova). Ich habe mich sofort in die Zirkuswelt verliebt, weshalb ich weitere 13 Jahre im Kinderzirkus aktiv war. In diesen Jahren hatte ich die Möglichkeit, an vielen internationalen Festivals teilzunehmen, und habe so schon früh Erfahrungen sammeln können. Mit 19 Jahren habe ich mich für die Staatliche Artistenschule Berlin beworben und habe dort meinen Abschluss gemacht”, so die Preisträgerin.

Was die Artistin auf der Bühne am meisten motiviert, ist das Publikum: “Es gibt immer diesen einen kurzen Moment, wenn ich die Bühne betrete und das Publikum nicht weiß, was passieren wird. Ich liebe es, die Leute zu überraschen, Emotionen zu vermitteln und sie zu begeistern.”

Mehr Infos über die Artistin und eine Anfragemöglichkeit gibt es ab sofort im Eventbranchenverzeichnis der memo-media Verlags-GmbH.

Über die memo-media Verlags-GmbH: memo-media gilt als das umfangreichste Branchenverzeichnis für Veranstaltungsdienstleistungen aller Art im deutschsprachigen Raum. Sowohl das Onlineportal www.memo-media.de als auch das jährlich erscheinende Eventbranchenbuch memo-media unterstützen Event- und Veranstaltungsplaner bei der Suche nach den passenden Anbietern. Mit showcases erscheint außerdem ein Eventbranchenmagazin, das sich gezielt an Eventmanager, Veranstaltungsplaner und PR-Manager richtet. Der Blog für die Eventplanung berichtet zweimal wöchentlich über neue Event-Künstler, Trends aus der Eventbranche und interessante Eventsupplier. Und die Eventmoods collected by memo-media präsentieren ausgefallene Eventideen zu wechselnden Schwerpunkten.

Kontakt

memo-media Verlags-GmbH

Kerstin Meisner

Rölefeld 31

51545 Waldbröl

+49 (0) 2296 – 900 946

+49 (0) 2296 – 900 947

presse@memo-media.de

http://www.memo-media.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.