Mettler-Toledo erweitert Testcenter Barcelona

Giesen, 22. März 2021 – Mit dem kostenlosen Test-before-You-Invest-Programm vereinfacht Mettler-Toledo für Hersteller die Entscheidungsfindung, welches Produktinspektionssystem sich für sie am besten eignet. Kunden und Interessenten können Mettler-Toledo Produktinspektionssysteme weltweit in den globalen Testcentern in USA, Malaysia, China und Spanien anhand eigener Produktmuster vor einer Kaufentscheidung auf die Eignung für ihre Anforderungen testen lassen. Das Systemportfolio in den Testcentern umfasst Metallsuchsysteme, Röntgeninspektionssysteme, Kontrollwaagen und visuelle Inspektionssysteme sowie platzsparende Kombigeräte. Unter Einhaltung der Social-Distancing-Anforderungen im Rahmen von COVID-19 können Teilnehmer die Tests live und transparent via Web-Konferenz verfolgen und die Ergebnisse im direkten Dialog mit den Mettler-Toledo Experten diskutieren. Neu im Angebot des Testcenters Barcelona sind ab sofort die beiden Röntgeninspektionssysteme X3730 und X3750.

Geräte und Zielgruppen

Das Röntgeninspektionssystem X3730 unterstützt Hersteller von Lebensmitteln bei der Fremdkörpererkennung in Dosen und Glasgefäßen. Zu den typischen Anwendungsbereichen gehören Fertiggerichte, Fisch und Meeresfrüchte, Fleisch, Obst und Gemüse sowie Tiernahrung. Das Röntgeninspektionssystem X3750 für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie eignet sich ideal für eine lückenlose Glas-in-Glas-Inspektion auf Fremdkörper. Neben der Detektion von Fremdkörpern ermöglichen beide Systeme gleichzeitig die Durchführung einer Reihe von Qualitätskontrollen, darunter die Überwachung von Füllständen sowie die Prüfung der Behältnisse auf ihre Unversehrtheit. Beide Systeme adressieren damit den wachsenden Markt an Glas- und Dosenverpackungen bei Lebensmitteln in Europa.

So funktioniert die Teilnahme

Kunden und Interessenten stellen ihre Produktmuster zur Verfügung und spezifizieren gemeinsam mit den Mettler-Toledo Experten das Anforderungsprofil ihrer Anwendung. Umgebungsparameter wie zum Beispiel Temperatur und Liniengeschwindigkeit werden bei jedem Test exakt nachgestellt. Im Testcenter lassen sich dabei auch technologieübergreifende Rundläufe, die die Produktion des Kunden simulieren, abbilden. Die anschließenden Tests geben detailliert Aufschluss über Leistung, Empfindlichkeit und erzielbare Inspektionsgenauigkeit. Die Ergebnisse werden nach Testabschluss in einem detaillierten Bericht dokumentiert. Der Bericht enthält Empfehlungen zur am besten geeigneten Produktinspektionstechnologie, basierend auf dem tatsächlichen Produkt, der Produktionsanlage, den Anforderungen an die Fremdkörpererkennung sowie eventuellen sonstigen unternehmerischen Vorgaben. Des Weiteren liefert er detaillierte Angaben zur Erkennungsgenauigkeit und Fehlausschleusungsrate.

Christine Gottschalk, Leiterin des Mettler-Toledo Test- und Democenters für Produktinspektion Barcelona: “Wir wissen, dass Qualitäts- und Produktionsmanager sehr an den Vorteilen der kostenlosen Tests interessiert sind, und wir freuen uns, unser Fachwissen mit dem Test-before-You-Invest-Angebot mit ihnen teilen zu können. Für die Hersteller ergeben sich mit diesem Service enorme Vorteile. Wir können – quasi am echten Anwendungsfall – zeigen, welche Inspektionssysteme die jeweils kundenspezifischen Herausforderungen am besten lösen. Der Hersteller kann eventuelle Inspektionsalternativen gezielt vergleichen und erhält damit optimale Investitionssicherheit vor seiner Kaufentscheidung.”

Für weitere Infos zum Test-before-You-Invest-Programm:

METTLER TOLEDO ist ein führender, weltweiter Hersteller von Präzisionsinstrumenten sowie Serviceanbieter. Das Unternehmen nimmt in zahlreichen Marktsegmenten eine führende Stellung ein und ist in vielen Bereichen weltweiter Marktführer. METTLER TOLEDO ist der größte Anbieter von Wägesystemen und Analyseinstrumenten für den Einsatz in Labors und der Inline-Messung in anspruchsvollen Produktionsprozessen der Industrie und des Lebensmittelhandels.

Der METTLER TOLEDO Geschäftsbereich Produktinspektion zählt zu den führenden Anbietern im Bereich automatisierter Inspektionstechnologie. Der Geschäftsbereich umfasst die Marken Safeline Metall- und Röntgeninspektion, Garvens und Hi-Speed Kontrollwaagen sowie CI-Vision und PCE Track & Trace. Die Produktinspektionslösungen steigern die Prozesseffizienz der Produzenten und unterstützen sie bei der Einhaltung von Industriestandards und Regulierungen. METTLER TOLEDO Systeme sorgen für eine nachhaltig höhere Produktqualität und tragen so zum Schutz der Verbraucher sowie des Rufes des Herstellers und seiner Produkte und Marken bei.

