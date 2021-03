Nachhaltige Produkte für zu Hause von erwinmueller.de

Neuer Themenbereich mit Tipps für umweltbewusstes Handeln im Alltag

Mit dem neuen Themenbereich ” Nachhaltigkeit im Alltag” rückt erwinmueller.de Produkte in den Fokus, die umweltbewusstes Handeln im Alltag erleichtern. Denn für das Familienunternehmen Erwin Müller ist Nachhaltigkeit ein zentraler Punkt der Firmenphilosophie. Das zeigt sich in der großen Anzahl von nachhaltigen und Bio-Produkten im Sortiment.

Nachhaltiges Handeln im Alltag

Im Alltag gibt es viele Möglichkeiten für nachhaltiges Handeln. Oft sind es nur Kleinigkeiten, die aber auf Dauer große Wirkung auf die Umwelt haben. Mit der Themenwelt “Nachhaltigkeit im Alltag” lenkt erwinmueller.de die Aufmerksamkeit der Kunden auf umweltfreundliche Produkte und gibt Impulse für bewussten Einkauf.

Kunststoffe aus Erdöl vermeiden

Kunststoffe aus Erdöl belasten Umwelt und Meere. Viele Menschen nutzen für ihren Einkauf bereits Einkaufs- oder Baumwolltaschen. Doch noch immer werden weltweit 1 Billion Plastiktüten pro Jahr verwendet. Alleine in Deutschland sind es 4500 pro Minute. Besonders in der Obst- und Gemüseabteilung sind nach wie vor die dünnen Plastiktüten im Einsatz und werden nach einmaligem Gebrauch weggeworfen. Gerade hier geht es aber ganz einfach auch ganz anders, nämlich mit wiederverwendbaren Obst- und Gemüsebeuteln aus weichem, atmungsaktivem Stoff.

Viele alltägliche Artikel aus Kunststoff dürfen ab dem 3. Juli in der EU nicht mehr produziert werden. Dazu gehören Plastikbesteck, Plastikgeschirr, Trinkhalme sowie Verpackungen für Speisen und Getränke. Kreative und umweltschonende Alternativen wurden inzwischen für diese Artikel entwickelt. So auch für Trinkhalme. Diese gibt es beispielsweise aus Glas und Metall, was nicht nur sehr dekorativ und edel aussieht, sondern auch viele Vorteile gegenüber Plastik hat. Sie sind absolut geschmacks- und geruchsneutral, spülmaschinengeeignet und haben eine lange Lebensdauer.

Frischhaltedosen sind immer wieder verwendbar und inzwischen fester Bestandteil fast jeder Küche. Die Serie “Clip & Close Glas” von Emsa bietet gleich dreifachen Nutzen: Zubereiten, Servieren und Transportieren. In der Glasdose bleiben Lebensmittel länger frisch und können absolut dicht und geruchssicher aufbewahrt werden. Deckel und Dichtung sind fest miteinander verbunden, somit wird Keimbildung verhindert.

Wiederverwendbare Tücher, Folien und Filter

Nachhaltigkeit bedeutet, Produkte mehrfach zu verwenden. Und da gibt es gerade in der Küche jede Menge Möglichkeiten. Fast jeder Haushalt verwendet Frischhalte- und Alufolien um Lebensmittel einzuwickeln oder Gefäße abzudecken. Nach einmaliger Verwendung werden sie entsorgt.

Bienenwachstücher sind eine umweltfreundliche Alternative zum Frischhalten von Lebensmitteln. Sie bestehen aus organischer Baumwolle, die mit Bienenwachs, Jojobaöl und Baumharz getränkt wurde. Die Tücher können bis zu 100 Mal verwendet werden, sind sehr flexibel einsetzbar und sind kompostierbar. Gereinigt werden sie einfach mit kaltem Wasser und nach Bedarf mit milder Seife. Bienenwachstücher gibt es in verschiedenen Größen und Farben, auch als vorgefertigte Sandwichbeutel. Schüsseln können mit Baumwolltüchern statt Folien abgedeckt werden. Ein Gummizug sorgt für perfekten Halt, sodass die Lebensmittel darin geschützt bleiben.

Auch für Backpapier gibt es eine umweltfreundliche Variante. Dauerbackfolien sind immer wieder verwendbar. Sie haben einen Antihaft-Effekt, sind individuell zuschneidbar und müssen nicht mehr eingefettet werden.

Ein umweltfreundlicher Ersatz für Papier und Plastikfilter ist ein Kaffee-Dauerfiltereinsatz aus feinem Edelstahlgewebe. Er ist aroma- und geschmacksneutral und es kann kein Kaffeepulver in das Getränk gelangen. Der Filter lässt sich in der Spülmaschine reinigen und platzsparend bis zum nächsten Gebrauch verstauen.

Nachhaltige Küchenhelfer

Die nachhaltige Küchenhelfer-Serie “Ecolution” steht für eine kleine Revolution in der Küche. Die Produkte bestehen zu 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen, einer Kombination von Biokunststoff und Holzfasern. Das Material ist sehr widerstandsfähig und fühlt sich gut an. Nachhaltigkeit verbindet sich mit schlichtem, modernen Design.

Geschirrtücher sind die perfekte nachhaltige Geschenkverpackung. Viele bunte Designs und Themen stehen zur Auswahl, sodass die Verpackung schon zum Geschenk wird und noch lange in der Küche Freude macht.

Auf erwinmueller.de gibt es für alle Wohnbereiche eine große Auswahl von nachhaltigen und Bio-Produkten. So wird es ganz einfach, im Alltag umweltbewusst zu handeln.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie “Das Versandhaus für die ganze Familie” wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken “Schlafen”, “Wäsche & Homewear”, “Bad”, “Wohnen & Deko”, “Tisch” und “Küche” Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort “Themen” finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen “manutextur” mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

